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В пирамиде фараона Сахура нашли восемь потайных комнат

В пирамиде фараона Сахура нашли восемь потайных комнат

Автор:
29 сентября 2023 13:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   археологическая находка   археология   египет   интересно   находка   пирамида Сахура   раскопки   фараон   
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Исследователи из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге изучали пирамиду Сахура в рамках проекта по консервации и реставрации. И нашли несколько складских помещений, которые ранее не были задокументированы.


Пирамида была построена более 4400 лет назад в честь египетского фараона Сахура из Пятой династии. Новые раскопки обнаружили восемь ранее неизвестных складских помещений.


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«Этот новаторский проект представляет собой важную веху в понимании пирамиды Сахура и ее исторического значения», — заявила команда ученых под руководством доктора Мохамеда Исмаила Халеда.


Пирамида Сахура была построена в конце 26-25 веков до нашей эры для Сахуры (также известного как Сахуре), второго царя Пятой династии и первого царя, похороненного в Абусире. Правление Сахуры было отмечено миром и процветанием. Помимо всего прочего, Сахуре торговал с зарубежными странами, развивал военно-морской флот и открывал рудники.


Пирамида была впервые раскопана в 1836 году Джоном Перрингом, инженером, работавшим под руководством полковника Говарда Вайса, а затем ее исследовал египтолог Людвиг Борхардт в 1907 году.


Теперь, более 100 лет спустя, ученые снова вошли внутрь древней пирамиды. Первоначально они намеревались стабилизировать основание пирамиды и предотвратить ее обрушение.


Используя 3D-лазерное сканирование, ученые провели тщательные исследования внутри пирамиды. Это позволило им создать подробные карты как обширных внешних территорий, так и узких коридоров и помещений внутри. Также был обнаружен секретный проход, который вел к восьми ранее не обнаруженным складским помещениям. Потолки и полы этих помещений (погребов) сильно повреждены, и остается неясным, что именно там хранилось.


Обнаружив новые помещения, исследователи решили вернуть им былую славу и провели реставрацию. Ученые надеются продолжить изучений пирамиды и разгадать тайны, которые она еще может хранить, в том числе данные о том, как она была построена и что хранилось в потайных погребах.


«Ожидается, что открытие и восстановление кладовых произведет революцию во взглядах на историческое развитие пирамидальных структур и бросит вызов существующим парадигмам в этой области», — заявили они.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   археологическая находка   археология   египет   интересно   находка   пирамида Сахура   раскопки   фараон   
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1  комментарий
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Lexx 4 минуты назад
Ничего не нашли, потому, что ничего и не было.
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