В пирамиде фараона Сахура нашли восемь потайных комнат

Пирамида Сахура была построена в конце 26-25 веков до нашей эры для Сахуры (также известного как Сахуре), второго царя Пятой династии и первого царя, похороненного в Абусире. Правление Сахуры было отмечено миром и процветанием. Помимо всего прочего, Сахуре торговал с зарубежными странами, развивал военно-морской флот и открывал рудники.

Пирамида была впервые раскопана в 1836 году Джоном Перрингом, инженером, работавшим под руководством полковника Говарда Вайса, а затем ее исследовал египтолог Людвиг Борхардт в 1907 году.

Теперь, более 100 лет спустя, ученые снова вошли внутрь древней пирамиды. Первоначально они намеревались стабилизировать основание пирамиды и предотвратить ее обрушение.