В пирамиде фараона Сахура нашли восемь потайных комнат

Исследователи из Университета Юлиуса-Максимилиана в Вюрцбурге изучали пирамиду Сахура в рамках проекта по консервации и реставрации. И нашли несколько складских помещений, которые ранее не были задокументированы.
Пирамида была построена более 4400 лет назад в честь египетского фараона Сахура из Пятой династии. Новые раскопки обнаружили восемь ранее неизвестных складских помещений.
«Этот новаторский проект представляет собой важную веху в понимании пирамиды Сахура и ее исторического значения», — заявила команда ученых под руководством доктора Мохамеда Исмаила Халеда.
Пирамида Сахура была построена в конце 26-25 веков до нашей эры для Сахуры (также известного как Сахуре), второго царя Пятой династии и первого царя, похороненного в Абусире. Правление Сахуры было отмечено миром и процветанием. Помимо всего прочего, Сахуре торговал с зарубежными странами, развивал военно-морской флот и открывал рудники.
Пирамида была впервые раскопана в 1836 году Джоном Перрингом, инженером, работавшим под руководством полковника Говарда Вайса, а затем ее исследовал египтолог Людвиг Борхардт в 1907 году.
Теперь, более 100 лет спустя, ученые снова вошли внутрь древней пирамиды. Первоначально они намеревались стабилизировать основание пирамиды и предотвратить ее обрушение.
Используя 3D-лазерное сканирование, ученые провели тщательные исследования внутри пирамиды. Это позволило им создать подробные карты как обширных внешних территорий, так и узких коридоров и помещений внутри. Также был обнаружен секретный проход, который вел к восьми ранее не обнаруженным складским помещениям. Потолки и полы этих помещений (погребов) сильно повреждены, и остается неясным, что именно там хранилось.
Обнаружив новые помещения, исследователи решили вернуть им былую славу и провели реставрацию. Ученые надеются продолжить изучений пирамиды и разгадать тайны, которые она еще может хранить, в том числе данные о том, как она была построена и что хранилось в потайных погребах.
«Ожидается, что открытие и восстановление кладовых произведет революцию во взглядах на историческое развитие пирамидальных структур и бросит вызов существующим парадигмам в этой области», — заявили они.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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