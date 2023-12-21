В Казахстане нашли ценный артефакт с изображением кагана Западного Гёктюрка

Во время раскопок в 2021 году в курганной зоне комплекса кагана Елеке Сазы были найдены личные вещи тегина — древнетюркского титула с первоначальным значением «князь», который принадлежал к роду Гёктюрк и был назначен управлять провинцией Он-Ок от имени тюркского кагана в Суябе (раннесредневековый город Чуйской долины, находившийся на Великом шёлковом пути).

Впервые в истории среди этих предметов было найдено изображение Гёктюркского кагана.

Сходство комплекса по структуре и форме показывает, что он мог быть построен во времена II Гёктюркского государства.

«Конечно, этот центр был комплексом, построенным в память об одном из западных Гёктюркских каганов. Позже здесь был построен большой мавзолей. Этот комплекс определённо имеет большое значение для тюркского мира с точки зрения архитектурного стиля, погребальных церемоний, находок и религиозного культа», — говорит Зейнолла Самашев.