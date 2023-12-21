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В Казахстане нашли ценный артефакт с изображением кагана Западного Гёктюрка

В Казахстане нашли ценный артефакт с изображением кагана Западного Гёктюрка

Автор:
21 декабря 2023 15:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Гёктюрский каганат   Казахстан   артефакт   археологическая находка   археология   раскопки   тюркский мир   
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В Казахстане обнаружен социальный комплекс (Кюллие) и новые артефакты периода Западного Гёктюрка. Среди этих предметов впервые в истории была найдена поясная пряжка с изображением гёктюркского кагана.


Казахстанский археолог Зейнолла Самашев, который проводил раскопки и идентифицировал находки, впервые поведал подробности TRT Haber (Турецкой радиотелевизионной корпорации).


Археологические работы проводились в Курганном районе социального комплекса кагана Елеке Сазы.

Елеке Сазы — это долина в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. В результате археологических исследований, проведенных в 2016-2018 годах, было выявлено более 300 курганов, относящихся к широкому периоду времени с IX века до н. э. по VII век н. э. Особое внимание привлекает открытие поминального культового комплекса Западно-Тюркского каганата.


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Елеке Сазы является значительным открытием с точки зрения доисламского тюркского искусства и археологии, поскольку это первый и единственный мемориальный культовый комплекс Тюркского каганата, установленный за пределами Монголии до настоящего времени.


Во время раскопок в 2021 году в курганной зоне комплекса кагана Елеке Сазы были найдены личные вещи тегина — древнетюркского титула с первоначальным значением «князь», который принадлежал к роду Гёктюрк и был назначен управлять провинцией Он-Ок от имени тюркского кагана в Суябе (раннесредневековый город Чуйской долины, находившийся на Великом шёлковом пути).

Впервые в истории среди этих предметов было найдено изображение Гёктюркского кагана.

Сходство комплекса по структуре и форме показывает, что он мог быть построен во времена II Гёктюркского государства.


«Конечно, этот центр был комплексом, построенным в память об одном из западных Гёктюркских каганов. Позже здесь был построен большой мавзолей. Этот комплекс определённо имеет большое значение для тюркского мира с точки зрения архитектурного стиля, погребальных церемоний, находок и религиозного культа», — говорит Зейнолла Самашев.


Утверждая, что найденные в могиле предметы были личными вещами представителей, присутствовавших на церемонии погребения кагана, профессор Самашев сказал: «Если посмотреть на погребальные церемонии Гёктюрка, то в могилу покойного полагалось класть личные вещи и оружие».


Среди найденных предметов была поясная пряжка из золотых пластин. На пряжке изображен Гёктюркский каган, сидящий на своём троне, с короной на голове и клятвенным кубком в руке. Профессор Самашев подчеркнул, что обнаруженный орнамент является литературным наследием, приписываемым тюркским народам, и имеет большую значимость.


Две украшенные золотые пластины, идентифицированные как поясные пряжки, изображают кагана, восседающего на своем троне, и прислуживающих ему слуг. Ношение золотого пояса было признаком господствующего положения в древних тюркских государствах.



Историк и археолог из Университета Анкары Серхан Чинар говорит, что на идентифицированных изображениях Гёктюркский каган имеет длинные волосы и возраст около 30-35 лет:


«По композиции орнамента видно, что каган изображен в традиционном тюркском стиле — сидящим со скрещенными ногами; на голове у него корона, напоминающая трехконечный нимб. На пряжке орнамента также хорошо виден трон, на котором восседает каган, и его прислужники по бокам. Цветы, окружающие трон, предположительно являются цветами лотоса, которые часто используются в буддийском искусстве».


Зейнолла Самашев утверждает, что поясная пряжка датируется концом VIII века. Поскольку ученые располагают информацией о том, кем были каганы в конце VIII века, владелец пояса, скорее всего, был одним из них. Второй вариант — комплекс, где была найдена золотая пряжка, принадлежал тудуну (наместнику кагана), связанному с каганом Этюкена или Суяба, центра Западного Гёктюркского каганата, и что он преподнес ее в подарок сыну правителя.



В результате проведенных археологических исследований и раскопок удалось получить важную информацию об особенностях архитектурного плана поминального культового комплекса Тюркского каганата. Мемориальный культовый комплекс состоит из храма, ритуальной дорожки и дополнительных сооружений, расположенных в восточной части. Кроме того, большое значение имеет статуя со всеми признаками тюркского кагана из гранита из этого же комплекса.


Гранитная статуя, изображающая Гёктюркского кагана или Ябгу, сидящего со скрещенными ногами, помещена под охрану в Национальный музей в Астане.


Две основные части погребального комплекса были окружены двумя отдельными дворовыми стенами, но, по-видимому, они имеют общую стену на стыке двух частей. Размеры могильного комплекса составляют примерно 90 х 50,90 м, согласно границам, определенным стенами двора, построенными из смеси глинистой земли и гравия.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Гёктюрский каганат   Казахстан   артефакт   археологическая находка   археология   раскопки   тюркский мир   
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12  комментариев
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
какахи, такие какахи .
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16k
Дядюшка Ау 5 минут назад
Краткое описание города, где все это происходило.
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1k
Александр 9 минут назад
китайцы тоже вон свою историю ваяют что ни находка то "древняя"или "великая" хотя до сих пор о них мало кто знал.
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56k
Мойша 19 минут назад
Что-то похоже на фуфел-новодел, подкинутый в раскоп. Осталось только пробу определить 583-ю.
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8k
vasilykopkov 37 минут назад
Пряжка странная, с одной прорезью, как её вообще застёгивали?
Предположим был язычок, но тогда дужка в сечении должна быть круглой, иначе он не будет поворачиваться, а тут - плоское всё, да и следы от него должны остаться.
Слева какой-то нарост, который вообще выбивается из концепции "пряжка"
Ноги не скрещены, сидит прямо.
В руке - не чаша, а, по способу удержания, скорее кубок.
На голове - корона, более похожа на европейскую.
Форма пряжки - явно раковина типа "гребешок", (средиземноморье?)
И причем здесь тогда тюрки?
Скорее похоже на скифов, но состояние очень плохое для "вечного металла". Что в песок отливали? С золотом древние так не обращались обычно.
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13k
Rus77 Час назад
Это всё похоже на дешёвую китайскую копию, хороший пример золото Скифов!
Никакого Гёктюркского кагана не существовало вообще!

Был - Тюркский каганат, крупное
средневековое государство в Азии, созданное племенным объединением древних тюрок во главе с правителями из рода Ашина. Одно из крупнейших государств в истории. В период наибольшего расширения (конец VI века) контролировало территории Маньчжурии, Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Западного Туркестана (Центральной Азии), Казахстана, а также Крыма и Северного Кавказа.

А это всё похоже на искусственный новодел, и очередная дешёвая попытка доказать свою великую историю, которой никогда не было. Ведь стыдно, что до прихода сюда Русских все жили на низшей ступени развития общества...
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3k
Шапкин 2 часа назад
Что-то ноги у него не скрещенные нифига.
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85
r3mba4 Шапкин Час назад
Казахстанский археолог Зейнолла Самашев, который проводил раскопки и идентифицировал находки.
он и голову свою похоже пририсовал.)))
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317
zu4ara Rus77 50 минут назад
член-корреспондент Германского
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