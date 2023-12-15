Археологи нашли древнеримскую мозаику, не имеющую аналогов в мире

Недалеко от римского Колизея археологи обнаружили роскошный римский дом возрастом 2 000 лет. Он украшен уникальной мозаикой из раковин, мрамора и драгоценного стекла. Это редчайшая находка, которой нет аналогов.
Мозаика изображает три больших корабля, плывущих по волнам в сторону прибрежного города, стены которого усеяны небольшими башнями и портиками. Эта сцена наводит на мысль, что владелец дома был победителем в какой-то битве.
По словам министра культуры Дженнаро Санджулиано, здание, датируемое периодом между второй половиной II века до н. э. и концом I века до н. э., является «подлинным сокровищем».
Раскопки в этом месте ведутся с 2018 года, когда археологи обнаружили ряд стен. Дом занимает несколько этажей.
Пока раскопаны только часть комнат; работы будут продолжаться до 2024 года.
По словам представителей министерства, главное помещение домика — банкетный зал, стилизованный под грот, который использовался в летние месяцы.
Владелец дома, аристократ — вероятно, сенатор, — развлекал гостей «зрелищными водными играми», благодаря свинцовым трубам, проложенным между декорированными стенами, говорится в сообщении министерства.
«Исключительной эту находку делает... необычная стена, покрытая так называемой "деревенской" мозаикой, не имеющей аналогов по хронологии и сложности изображенных сцен».
По словам представителей министерства, мозаика выполнена с помощью различных видов раковин, египетских голубых тессеров, драгоценного стекла, мельчайших чешуек белого мрамора и других видов камня.
Среди виноградных лоз и листьев лотоса изображены груды оружия с трубами кельтского типа, военными кораблями и трезубцами, «намекая, возможно, на двойной триумф, земной и морской, владельца дома».
Есть также очаровательное изображение пейзажа с прибрежным городом и скалой, имитированной из травертина, обращенной к «морю, которое бороздят три больших корабля, один из которых с поднятыми парусами».
Изображение прибрежного города может намекать на военное завоевание владельцем дома, принадлежащего аристократической особе, предположительно сенаторского ранга.
Археологи также обнаружили белую лепнину «высочайшего качества» в прилегающем помещении.
«Мы будем интенсивно работать, чтобы как можно скорее сделать это место, одно из самых впечатляющих в Древнем Риме, доступным для публики», — сказала Альфонсина Руссо, глава археологического парка Колизея.
Дом является ранним примером "luxuria" — демонстрации богатства и высокого ранга с помощью роскошных вилл и образа жизни.
Он также подтверждает исторические источники, в которых описываются большие и богатые резиденции великих римских сенаторских семей в северо-западном районе Палатина, одного из семи городских холмов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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