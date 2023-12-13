FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11019 постов • 1459 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Забытый римский город в Италии найден спустя 1 500 лет

Забытый римский город в Италии найден спустя 1 500 лет

Автор:
13 декабря 2023 14:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Италия   античность   археология   древний город   интересно   раскопки   римская империя   
1044
10

Римский город Интерамна Лиренас был процветающим мегаполисом в Центральной Италии, в котором проживало 2 000 человек. Поначалу археологи считали его небольшим поселением, но результаты раскопок показали, что это был грандиозный по масштабам город с жилыми домами, храмом, банями и крытым театром.


Интерамна Лиренас, расположенный примерно на полпути между Римом и Неаполем, был процветающим римским городом, в котором на пике его развития проживало 2 000 человек.


×
×

В 1980-х годах археологи ошибочно считали его всего лишь небольшим поселением. Однако дальнейшие изыскания показали, что это был крупнейший мегаполис своего времени. В отличие от Помпеи и Геркуланума, он не был разрушен в результате стихийного бедствия и был заброшен только в VI веке нашей эры из-за угрозы вторжения.


Раскопки на этом месте начались в 2010 году, но только сейчас были опубликованы их результаты.

Автором 13-летнего исследования стал доктор Алессандро Лаунаро из Кембриджского университета.


«Интерамна Лиренас имел стратегически выгодное положение между рекой и крупной дорогой и являлся процветающим узлом в региональной городской сети, — рассказал ученый. —  Это было очень важно для консолидации поддержки по всей Италии во время гражданских войн. Этот город постоянно разыгрывал свои карты: он постоянно налаживал отношения с общинами между Римом и южной Италией и одновременно процветал как торговый центр».


Интерамна Лиренас был основан в 312 году до н. э., в эпоху Римской республики (эпоха, предшествовавшая могущественной Римской империи). Город получил покровительство римского полководца Юлия Цезаря в 46 году до н.э., за два года до его убийства (которое привело к образованию Римской империи в 27 году до н.э.). Но был заброшен в VI веке — примерно через 100 лет после упадка империи.


По мнению доктора Лаунаро, этот город сумел «переломить тенденцию» упадка империи, но как именно — пока неясно. «Мы считаем, что местные и региональные сети (политические, социальные и экономические) оказались очень устойчивыми и позволили продолжить жизнь», — сказал он.


В Интерамне Лиренас был построен ряд великолепных зданий, от которых до наших дней дошли лишь фундаменты. В частности, крытый театр, построенный из мрамора, привезенного со всего Средиземноморья. Он имел размеры 45 на 25 метров и вмещал 1 500 человек.


По словам Алессандро Лаунаро, крытые театры были довольно редки в римской Италии и рассматривались как значительная модернизация открытых сооружений. «Этот театр был важным символом статуса, — сказал он. — Он демонстрировал богатство, власть и амбиции города».


Рядом с театром находилось общественное здание, называемое базиликой, которое обычно использовалось для правительственных или юридических целей.


В городе также имелось три банных комплекса, самый масштабный из которых представлял собой большой бассейн, окруженный портиком — разновидностью замысловатого крыльца.


Как и в Помпеях и Геркулануме, в Интерамне Лиренас нет никаких признаков зонирования или разделения по социальному статусу, и он был плотно заполнен домами разных размеров. В общей сложности 190 домов города (или 84 процента) были маленькими (менее 500 кв. м), 25 — большими (от 500 до 1000 кв. м) и только пять — более 1000 кв. м.


Археологи также обнаружили 19 «дворовых зданий», которые, по их мнению, могли служить крытыми рынками, гильдиями, жилыми домами и общественными складами.


Алессандро Лаунаро и его коллеги не нашли ни слоя пепла, ни каких-либо других свидетельств того, что город был жестоко разрушен, как Помпеи и Геркуланум.


Жители, вероятно, покинули город на фоне «растущей неуверенности» в том, что регион безопасен, где-то в VI веке. Как раз в конце VI века нашей эры произошло вторжение германского народа, известного как лангобарды («длиннобородые»).


По мнению Лаунаро, жители Интерамны Лиренас ушли из города, потому что он находился на пути захватчиков. Однако и до этого город постепенно уменьшался в размерах и терял свою былую славу. Это происходило постепенно, в течение нескольких столетий.


Исследование Алессандро Лаунаро вошло в недавно опубликованную книгу «Римский урбанизм в Италии» (Roman Urbanism in Italy).


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Италия   античность   археология   древний город   интересно   раскопки   римская империя   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
vasilykopkov 4 минуты назад
2000 человек, 190 домов, это не крупный город даже по тем временам. И уж совсем не "крупнейший мегаполис". Скорее - городок, захолустье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
hebpat 2 часа назад
Крупный, процветающий город в котором проживало в период расцвета 2 000 человек.
Не слишком ли мало жителей для крупного города?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114686



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Страшная советская сказка "Морозко", которую вы вряд ли смотрели
Страшная советская сказка "Морозко", которую вы вряд ли смотрели
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Как и зачем создают хаос в новостных лентах соцсетей?
Как и зачем создают хаос в новостных лентах соцсетей?
Коты и пичаль
Коты и пичаль
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#аварии#авто аварии#США#собака#Разное#милота
#животные#автомир#Прикол#Юмор#позитив#забавно#Автовсячина#фильм#дети#нападение
#в мире#машина#люди#ДТП#факты#кино#Ynews#Еда#Китай#улыбнуло
Добрый способ улучшить карму под Новый год Добрый способ улучшить карму под Новый год При раскопках 2000-летнего римского поселения нашли более 50 пинцетов При раскопках 2000-летнего римского поселения нашли более 50 пинцетов «Открытие, которое перепишет историю»: в Италии нашли два десятка 2000-летних бронзовых статуй в отличном состоянии «Открытие, которое перепишет историю»: в Италии нашли два десятка 2000-летних бронзовых статуй в... Археологи обнаружили новые сокровища в затонувшем древнем Гераклионе Археологи обнаружили новые сокровища в затонувшем древнем Гераклионе В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора На вилле Квинтилиев в Риме нашли руины роскошной винодельни На вилле Квинтилиев в Риме нашли руины роскошной винодельни

На что жалуетесь?

Вернуться