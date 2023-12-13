Забытый римский город в Италии найден спустя 1 500 лет

Римский город Интерамна Лиренас был процветающим мегаполисом в Центральной Италии, в котором проживало 2 000 человек. Поначалу археологи считали его небольшим поселением, но результаты раскопок показали, что это был грандиозный по масштабам город с жилыми домами, храмом, банями и крытым театром.
Интерамна Лиренас, расположенный примерно на полпути между Римом и Неаполем, был процветающим римским городом, в котором на пике его развития проживало 2 000 человек.
В 1980-х годах археологи ошибочно считали его всего лишь небольшим поселением. Однако дальнейшие изыскания показали, что это был крупнейший мегаполис своего времени. В отличие от Помпеи и Геркуланума, он не был разрушен в результате стихийного бедствия и был заброшен только в VI веке нашей эры из-за угрозы вторжения.
Раскопки на этом месте начались в 2010 году, но только сейчас были опубликованы их результаты.
Автором 13-летнего исследования стал доктор Алессандро Лаунаро из Кембриджского университета.
«Интерамна Лиренас имел стратегически выгодное положение между рекой и крупной дорогой и являлся процветающим узлом в региональной городской сети, — рассказал ученый. — Это было очень важно для консолидации поддержки по всей Италии во время гражданских войн. Этот город постоянно разыгрывал свои карты: он постоянно налаживал отношения с общинами между Римом и южной Италией и одновременно процветал как торговый центр».
Интерамна Лиренас был основан в 312 году до н. э., в эпоху Римской республики (эпоха, предшествовавшая могущественной Римской империи). Город получил покровительство римского полководца Юлия Цезаря в 46 году до н.э., за два года до его убийства (которое привело к образованию Римской империи в 27 году до н.э.). Но был заброшен в VI веке — примерно через 100 лет после упадка империи.
По мнению доктора Лаунаро, этот город сумел «переломить тенденцию» упадка империи, но как именно — пока неясно. «Мы считаем, что местные и региональные сети (политические, социальные и экономические) оказались очень устойчивыми и позволили продолжить жизнь», — сказал он.
В Интерамне Лиренас был построен ряд великолепных зданий, от которых до наших дней дошли лишь фундаменты. В частности, крытый театр, построенный из мрамора, привезенного со всего Средиземноморья. Он имел размеры 45 на 25 метров и вмещал 1 500 человек.
По словам Алессандро Лаунаро, крытые театры были довольно редки в римской Италии и рассматривались как значительная модернизация открытых сооружений. «Этот театр был важным символом статуса, — сказал он. — Он демонстрировал богатство, власть и амбиции города».
Рядом с театром находилось общественное здание, называемое базиликой, которое обычно использовалось для правительственных или юридических целей.
В городе также имелось три банных комплекса, самый масштабный из которых представлял собой большой бассейн, окруженный портиком — разновидностью замысловатого крыльца.
Как и в Помпеях и Геркулануме, в Интерамне Лиренас нет никаких признаков зонирования или разделения по социальному статусу, и он был плотно заполнен домами разных размеров. В общей сложности 190 домов города (или 84 процента) были маленькими (менее 500 кв. м), 25 — большими (от 500 до 1000 кв. м) и только пять — более 1000 кв. м.
Археологи также обнаружили 19 «дворовых зданий», которые, по их мнению, могли служить крытыми рынками, гильдиями, жилыми домами и общественными складами.
Алессандро Лаунаро и его коллеги не нашли ни слоя пепла, ни каких-либо других свидетельств того, что город был жестоко разрушен, как Помпеи и Геркуланум.
Жители, вероятно, покинули город на фоне «растущей неуверенности» в том, что регион безопасен, где-то в VI веке. Как раз в конце VI века нашей эры произошло вторжение германского народа, известного как лангобарды («длиннобородые»).
По мнению Лаунаро, жители Интерамны Лиренас ушли из города, потому что он находился на пути захватчиков. Однако и до этого город постепенно уменьшался в размерах и терял свою былую славу. Это происходило постепенно, в течение нескольких столетий.
Исследование Алессандро Лаунаро вошло в недавно опубликованную книгу «Римский урбанизм в Италии» (Roman Urbanism in Italy).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не слишком ли мало жителей для крупного города?