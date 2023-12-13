Забытый римский город в Италии найден спустя 1 500 лет

Раскопки на этом месте начались в 2010 году, но только сейчас были опубликованы их результаты.

Автором 13-летнего исследования стал доктор Алессандро Лаунаро из Кембриджского университета.

«Интерамна Лиренас имел стратегически выгодное положение между рекой и крупной дорогой и являлся процветающим узлом в региональной городской сети, — рассказал ученый. — Это было очень важно для консолидации поддержки по всей Италии во время гражданских войн. Этот город постоянно разыгрывал свои карты: он постоянно налаживал отношения с общинами между Римом и южной Италией и одновременно процветал как торговый центр».

Интерамна Лиренас был основан в 312 году до н. э., в эпоху Римской республики (эпоха, предшествовавшая могущественной Римской империи). Город получил покровительство римского полководца Юлия Цезаря в 46 году до н.э., за два года до его убийства (которое привело к образованию Римской империи в 27 году до н.э.). Но был заброшен в VI веке — примерно через 100 лет после упадка империи.

По мнению доктора Лаунаро, этот город сумел «переломить тенденцию» упадка империи, но как именно — пока неясно. «Мы считаем, что местные и региональные сети (политические, социальные и экономические) оказались очень устойчивыми и позволили продолжить жизнь», — сказал он.

В Интерамне Лиренас был построен ряд великолепных зданий, от которых до наших дней дошли лишь фундаменты. В частности, крытый театр, построенный из мрамора, привезенного со всего Средиземноморья. Он имел размеры 45 на 25 метров и вмещал 1 500 человек.