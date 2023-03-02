Как выглядит дружба с тиграми, медведями и другими дикими животными

Дружба не знает границ, даже если она между человеком и диким животным.
С домашними животными все понятно: за предыдущие 11 тысячелетий человек одомашнил огромное количество видов животных, и все они привыкли жить бок о бок друг с другом. Человеческое вмешательство привело к тому, что кошки с собаками чудесно уживаются, также живет рядом с комфортом домашний скот разных видов.
В природе дружба — большая редкость, к тому же принято считать, что дикие животные представляют для нас опасность. Однако есть люди, которым удалось доказать, что это не всегда так: они завязали настоящую дружбу с дикими животными.
Такие примеры трогательны и поразительны, они напоминают нам, что мы — часть природы и часть этого мира. Это еще раз доказывает одну простую истину: подход можно найти абсолютно к любому существу на нашей планете. Автор видеоролика, представленного ниже, отыскал тридцать таких примеров, когда люди подружились с крокодилами, медведями, тиграми и другими.
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