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Как выглядит дружба с тиграми, медведями и другими дикими животными

Как выглядит дружба с тиграми, медведями и другими дикими животными

Автор:
02 марта 2023 08:55
Сообщество : Животные
Метки: видео   дружюа   животные   звери   люди   природа   удивительно   фото   
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Дружба не знает границ, даже если она между человеком и диким животным.

С домашними животными все понятно: за предыдущие 11 тысячелетий человек одомашнил огромное количество видов животных, и все они привыкли жить бок о бок друг с другом. Человеческое вмешательство привело к тому, что кошки с собаками чудесно уживаются, также живет рядом с комфортом домашний скот разных видов.

В природе дружба — большая редкость, к тому же принято считать, что дикие животные представляют для нас опасность. Однако есть люди, которым удалось доказать, что это не всегда так: они завязали настоящую дружбу с дикими животными.

Такие примеры трогательны и поразительны, они напоминают нам, что мы — часть природы и часть этого мира. Это еще раз доказывает одну простую истину: подход можно найти абсолютно к любому существу на нашей планете. Автор видеоролика, представленного ниже, отыскал тридцать таких примеров, когда люди подружились с крокодилами, медведями, тиграми и другими.


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Метки: видео   дружюа   животные   звери   люди   природа   удивительно   фото   
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2  комментария
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296
ruslan d 2 часа назад
Ну это пока они сыты ...
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440
Максим Эсфельд 6 минут назад
Блин , на фото с медведем смотришь и думаешь. Медведь как говорится во сне лапку в кулачок сжал, а у тебе жопа оторвалась .
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