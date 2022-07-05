Забравшийся в машину медведь нашёл там закуску из курицы и печенье

Полакомившись, медведь удалился. Правда, автомобилист не указал, пострадал ли салон машины от звериных когтей. Впрочем, если и пострадал, то незнакомец не вызывает особенного сочувствия. В местности, где водятся медведи, давно пора бы научиться как запирать машины, так и не оставлять в них никаких гастрономических подарков.



