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Забравшийся в машину медведь нашёл там закуску из курицы и печенье

Забравшийся в машину медведь нашёл там закуску из курицы и печенье

Автор:
05 июля 2022 09:15
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   машина   медведь   природа   удивительно   фото   
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Автовладелец из Роксбери (Нью-Йорк, США) опубликовал в интернете видеоролик, показывающий медведя, который не уважает частную собственность.

Мишку крайне заинтересовал припаркованный автомобиль, так что он, недолго думая, влез в машину. И зверю повезло, ведь внутри он обнаружил куриные пальчики, забытые дочкой хозяина автомобиля, да ещё и печенье на десерт.

Полакомившись, медведь удалился. Правда, автомобилист не указал, пострадал ли салон машины от звериных когтей. Впрочем, если и пострадал, то незнакомец не вызывает особенного сочувствия. В местности, где водятся медведи, давно пора бы научиться как запирать машины, так и не оставлять в них никаких гастрономических подарков.


Источник:

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Метки: видео   животные   машина   медведь   природа   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Babangdida 45 минут назад
Хорошо хоть саму дочку не обнаружил там!
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