Забравшийся в машину медведь нашёл там закуску из курицы и печенье

Автовладелец из Роксбери (Нью-Йорк, США) опубликовал в интернете видеоролик, показывающий медведя, который не уважает частную собственность.
Мишку крайне заинтересовал припаркованный автомобиль, так что он, недолго думая, влез в машину. И зверю повезло, ведь внутри он обнаружил куриные пальчики, забытые дочкой хозяина автомобиля, да ещё и печенье на десерт.
Полакомившись, медведь удалился. Правда, автомобилист не указал, пострадал ли салон машины от звериных когтей. Впрочем, если и пострадал, то незнакомец не вызывает особенного сочувствия. В местности, где водятся медведи, давно пора бы научиться как запирать машины, так и не оставлять в них никаких гастрономических подарков.
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