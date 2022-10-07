16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы

Человек — это часть природы. И как бы он не хотел стать её хозяином, она всё равно всегда найдёт, что ему преподнести в ответ.
Поэтому людям остаётся только одно — найти гармонию с природным миром и подружиться с её представителями. Тем более многие из них очень заинтересованы в знакомстве с прямоходящими. А человек, в свою очередь, совсем и не против обзавестись новыми друзьями в лице лемурчиков, слонов и других прекрасных представителей животного мира.
На одной волне с опасным хищником
Лапки лемура вари
Сегодня утром каталась на велосипеде по казахской степи и по дороге сделала селфи с верблюдом
Встреча с косаткой во время вейксёрфинга у берегов Сан-Диего и селфи на всю жизнь
Многие комментаторы не могли поверить своим глазам, что это не фотошоп. Но парень действительно оказался счастливчиком и успел запечатлеть редкий момент встречи с проплывающими мимо косатками.
Присел на дорожку
Всё, место занято, милые людишки
Лучше держитесь на расстоянии от диких пони на острове Ассатиг, даже если они займут ваше место.
Я работаю гидом на Антарктиде. Занимался своими делами, как вдруг этот парень захотел сделать селфи со мной
Сегодня голубь решил передохнуть у меня на плече
Незапланированная остановочка
Этот слоник приглядел себе новую штуку, чтобы почесать об неё своё пузико. Слоны часто используют стволы деревьев, нависающие ветки или камни, чтобы потереться о них и облегчить зуд или избавиться от паразитов на своём теле. В этот раз вместо дерева был выбран автомобиль.
С пассажирами в машине всё было в порядке, а вот самой машине не очень повезло.
Тааак-с, и что тут нас происходит?
Пойман с поличным
Под лучами весеннего солнышка она выглядит ещё прелестнее!
Поцелуйчик прямо в спину
Поймала мгновение
Проверяет, всё ли в порядке у меня с головой
Хвать!
Источник:
АНТИФИШКИ
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