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16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы

16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы

Автор:
07 октября 2022 09:04
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   люди   природа   удивительно   фото   
1947
17

Человек — это часть природы. И как бы он не хотел стать её хозяином, она всё равно всегда найдёт, что ему преподнести в ответ.

Поэтому людям остаётся только одно — найти гармонию с природным миром и подружиться с её представителями. Тем более многие из них очень заинтересованы в знакомстве с прямоходящими. А человек, в свою очередь, совсем и не против обзавестись новыми друзьями в лице лемурчиков, слонов и других прекрасных представителей животного мира.


На одной волне с опасным хищником

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Лапки лемура вари

Сегодня утром каталась на велосипеде по казахской степи и по дороге сделала селфи с верблюдом

Встреча с косаткой во время вейксёрфинга у берегов Сан-Диего и селфи на всю жизнь

Многие комментаторы не могли поверить своим глазам, что это не фотошоп. Но парень действительно оказался счастливчиком и успел запечатлеть редкий момент встречи с проплывающими мимо косатками.


Присел на дорожку

Всё, место занято, милые людишки

Лучше держитесь на расстоянии от диких пони на острове Ассатиг, даже если они займут ваше место.


Я работаю гидом на Антарктиде. Занимался своими делами, как вдруг этот парень захотел сделать селфи со мной

Сегодня голубь решил передохнуть у меня на плече

Незапланированная остановочка

Этот слоник приглядел себе новую штуку, чтобы почесать об неё своё пузико. Слоны часто используют стволы деревьев, нависающие ветки или камни, чтобы потереться о них и облегчить зуд или избавиться от паразитов на своём теле. В этот раз вместо дерева был выбран автомобиль.

С пассажирами в машине всё было в порядке, а вот самой машине не очень повезло.


Тааак-с, и что тут нас происходит?

Пойман с поличным

Под лучами весеннего солнышка она выглядит ещё прелестнее!

Поцелуйчик прямо в спину

Поймала мгновение

Проверяет, всё ли в порядке у меня с головой

Хвать!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   красота   люди   природа   удивительно   фото   
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Василий 47 минут назад
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Игорь 24 минуты назад
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