16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы

Поэтому людям остаётся только одно — найти гармонию с природным миром и подружиться с её представителями. Тем более многие из них очень заинтересованы в знакомстве с прямоходящими. А человек, в свою очередь, совсем и не против обзавестись новыми друзьями в лице лемурчиков, слонов и других прекрасных представителей животного мира.

На одной волне с опасным хищником