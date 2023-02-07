Маска Тутанхамона с другой стороны и еще 11 вещей из прошлого, иллюстрирующих историю

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Потрясающие находки археологов, в которых заключено прошлое человека.
Археология дарит нам бесценную информацию о том, как жили наши предки, как они работали и во что верили. Мы предлагаем взглянуть на некоторые артефакты, в которых заключена история.
Наряд для погребения из нефрита времен китайской империи Хань, III в. до н. э.
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Жирафы на нигерийской горе Аир, нарисованные в 8 тыс. до н. э.
Это не единственные петроглифы: помимо жирафов на горе более 800 древних рисунков.
Жилой дом в Иране, ему семь столетий
Дамская туфелька XIX века, найденная в Московской области несколько лет назад
Так выглядит маска Тутанхамона с обратной стороны
Храмово-театральный комплекс Monte San Nicola на вершине холма в итальянской провинции Казерта
Комплекс построен во II-I в. до н. э., а обнаружили его лишь в начале XXI века.
Футбольный матч, прошедший на территории римской арены, которой около 2 тысяч лет, Пула, Хорватия
Обувь, придуманная вором скота из американского штата Невада около ста лет назад
Очки возрастом 4000 лет, с помощью которых люди за полярным кругом защищали свои глаза от снежной слепоты
Аметистовая ваза времен Новоассирийского царства, VIII в. до н. э.
Монеты времен Ивана III (1480-е годы): денга московская
Подземное водохранилище Константинополя (сегодня — Стамбул), датируемое VI веком н. э.
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