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Маска Тутанхамона с другой стороны и еще 11 вещей из прошлого, иллюстрирующих историю

Маска Тутанхамона с другой стороны и еще 11 вещей из прошлого, иллюстрирующих историю

Автор:
07 февраля 2023 10:01
Сообщество : Наука
Метки: археолог   в мире   история   находки   удивительно   факты   фото   
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Потрясающие находки археологов, в которых заключено прошлое человека.

Археология дарит нам бесценную информацию о том, как жили наши предки, как они работали и во что верили. Мы предлагаем взглянуть на некоторые артефакты, в которых заключена история.


Наряд для погребения из нефрита времен китайской империи Хань, III в. до н. э.

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Жирафы на нигерийской горе Аир, нарисованные в 8 тыс. до н. э.

Это не единственные петроглифы: помимо жирафов на горе более 800 древних рисунков.

Жилой дом в Иране, ему семь столетий

Дамская туфелька XIX века, найденная в Московской области несколько лет назад

Так выглядит маска Тутанхамона с обратной стороны

Храмово-театральный комплекс Monte San Nicola на вершине холма в итальянской провинции Казерта

Комплекс построен во II-I в. до н. э., а обнаружили его лишь в начале XXI века.

Футбольный матч, прошедший на территории римской арены, которой около 2 тысяч лет, Пула, Хорватия

Обувь, придуманная вором скота из американского штата Невада около ста лет назад

Очки возрастом 4000 лет, с помощью которых люди за полярным кругом защищали свои глаза от снежной слепоты

Аметистовая ваза времен Новоассирийского царства, VIII в. до н. э.

Монеты времен Ивана III (1480-е годы): денга московская

Подземное водохранилище Константинополя (сегодня — Стамбул), датируемое VI веком н. э.

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Метки: археолог   в мире   история   находки   удивительно   факты   фото   
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