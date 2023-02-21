14 фото забытых Нубийских пирамид, о которых не рассказывают в учебниках истории

На территории Судана пирамид больше примерно в два раза, однако о них не пишут в учебниках истории. Возможно, причина в их меньших размерах или в том, что они моложе египетских. Сегодня пирамиды посреди пустыни — это главная достопримечательность Судана, однако знают о ней далеко не все.

Пирамиды строили для правителей царства Куш, которое находилось на этих территориях