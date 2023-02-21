14 фото забытых Нубийских пирамид, о которых не рассказывают в учебниках истории

В Судане пирамид больше, чем в Египте.
На территории Судана пирамид больше примерно в два раза, однако о них не пишут в учебниках истории. Возможно, причина в их меньших размерах или в том, что они моложе египетских. Сегодня пирамиды посреди пустыни — это главная достопримечательность Судана, однако знают о ней далеко не все.
Пирамиды строили для правителей царства Куш, которое находилось на этих территориях
Территория называлась Нубия, а пирамиды стали называть нубийскими
Царство располагалось на берегу Нила и процветало девять столетий
Нубия находилась между современным городом Хартум (столица Судана) и египетским городом Асуан.
Царство Куш существовало примерно с 800 гг. до н. э. до IV века нашей эры
Его столицей был город Мероэ, от которого сегодня остались лишь руины и коллекция пирамид
Правители Мероитского царства, по всей видимости, были очарованы традициями древних египтян
Они вдохновились примером и тоже стали хоронить своих правителей в пирамидах
Правда, пирамиды в Мероэ более поздние: их начали строить, когда египетских фараонов уже не хоронили в таких усыпальницах.
У нубийских пирамид более острые углы, а сами они меньших размеров: от 6 до 20 метров в высоту
Одна из самых высоких пирамид принадлежит царице Шанакдахете
Внутри она украшена декоративными элементами из греческой, римской и египетской культур.
Как и египетские короли, кушские правители были мумифицированы и похоронены с личными вещами и украшениями
Правда, все нубийские пирамиды разграбили еще несколько столетий назад. Охотники за сокровищами оставляли лишь вещи, которые не представляли для них ценности: мебель, керамика, цветное стекло, луки и стрелы, конские упряжки, сосуды. Для археологов же такие находки были бесценными: ученые смогли понять, что жители Мероэ вели обширную торговлю не только с соседним Египтом, но и с эллинистическим миром.
На сегодняшний день в Судане сохранилось 255 пирамид: это в два раза больше, чем в Египте
К тому же все они построены на небольшой территории
Сегодня это самая большая концентрация пирамид из когда-либо построенных
Однако об этом памятнике истории все еще известно очень мало, а туристы в Судане бывают очень редко
Источник:
- Правда ли, что викинги хоронили мертвецов в плывущих подожжённых ладьях?
- Удивительные факты, о которых вы возможно не знали
- Чертово городище: стена или чудо природы?
- Как животные видят этот мир
- Холодильник, который работает без электричества круглый год