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14 фото забытых Нубийских пирамид, о которых не рассказывают в учебниках истории

14 фото забытых Нубийских пирамид, о которых не рассказывают в учебниках истории

Автор:
21 февраля 2023 11:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   пирамиды   познавательно   судан   удивительно   факты   фото   
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В Судане пирамид больше, чем в Египте.

На территории Судана пирамид больше примерно в два раза, однако о них не пишут в учебниках истории. Возможно, причина в их меньших размерах или в том, что они моложе египетских. Сегодня пирамиды посреди пустыни — это главная достопримечательность Судана, однако знают о ней далеко не все.


Пирамиды строили для правителей царства Куш, которое находилось на этих территориях

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Территория называлась Нубия, а пирамиды стали называть нубийскими

Царство располагалось на берегу Нила и процветало девять столетий

Нубия находилась между современным городом Хартум (столица Судана) и египетским городом Асуан.

Царство Куш существовало примерно с 800 гг. до н. э. до IV века нашей эры

Его столицей был город Мероэ, от которого сегодня остались лишь руины и коллекция пирамид

Правители Мероитского царства, по всей видимости, были очарованы традициями древних египтян

Они вдохновились примером и тоже стали хоронить своих правителей в пирамидах

Правда, пирамиды в Мероэ более поздние: их начали строить, когда египетских фараонов уже не хоронили в таких усыпальницах.

У нубийских пирамид более острые углы, а сами они меньших размеров: от 6 до 20 метров в высоту

Одна из самых высоких пирамид принадлежит царице Шанакдахете

Внутри она украшена декоративными элементами из греческой, римской и египетской культур.

Как и египетские короли, кушские правители были мумифицированы и похоронены с личными вещами и украшениями

Правда, все нубийские пирамиды разграбили еще несколько столетий назад. Охотники за сокровищами оставляли лишь вещи, которые не представляли для них ценности: мебель, керамика, цветное стекло, луки и стрелы, конские упряжки, сосуды. Для археологов же такие находки были бесценными: ученые смогли понять, что жители Мероэ вели обширную торговлю не только с соседним Египтом, но и с эллинистическим миром.

На сегодняшний день в Судане сохранилось 255 пирамид: это в два раза больше, чем в Египте

К тому же все они построены на небольшой территории

Сегодня это самая большая концентрация пирамид из когда-либо построенных

Однако об этом памятнике истории все еще известно очень мало, а туристы в Судане бывают очень редко

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Метки: в мире   интересно   пирамиды   познавательно   судан   удивительно   факты   фото   
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