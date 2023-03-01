Южная Корея, Иран и еще 8 стран, в которых воздух настолько грязный, что им просто опасно дышать

Углекислый газ, безусловно, важен для биосферы Земли, но не в таких количествах, которые сегодня выбрасываются в атмосферу. Впервые влияние человека на уровень CO2 в атмосфере было отмечено в середине XIX века и с тех пор неуклонно и стремительно увеличивалось.
Сейчас концентрация диоксида углерода достигла максимального уровня за последние 800 тысяч лет, а может, и за все 20 млн лет. Кто виноват? Перед вами — топ-10 стран, лидирующих по выбросу углекислого газа.
Канада: 557 млн тонн CO2 в год. Типичный образ Канады — девственные леса, кристально чистые озера, горы и реки, природа и простор. Несмотря на это Канада входит в десятку стран, выбрасывающих в атмосферу наибольшее количество диоксида углерода. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в октябре 2016 года правительство Канады решило ввести налог на выброс углекислого газа.
Южная Корея: 592 млн тонн CO2 в год. Беженцы из Северной Кореи говорят, что жизнь в стране южных соседей — словно глоток свежего воздуха. Такая метафора может звучать как злая ирония: воздух в Южной Корее один из самых загрязненных в Азии, порой буквально удушающий. Весна в Сеуле — словно нахождение в одной комнате с человеком, выкуривающим по 4 пачки сигарет в день. В Южной Корее 50 угольных станций (и планируются новые), а в Сеуле проживает более 10 млн человек, и практически все пользуются автомобилями. В отличие от Канады, никаких мер, которые могли бы улучшить экологическую ситуацию, Южная Корея не предпринимает.
Саудовская Аравия: 601 млн тонн CO2 в год. По данным ВОЗ, столица Саудовской Аравии Эр-Рияд — один из самых загрязненных городов мира, и даже в Пекине в ваши легкие не попадает такая «таблица Менделеева», которая отравляет дыхание в Эр-Рияде. В данном случае проблема промышленных отходов усугубляется непростыми природными условиями, в частности, частыми и порой ужасающими песчаными бурями. Вопросы экологии в Саудовской Аравии считаются второстепенными, и, как и Южная Корея, государство не намерено сокращать объемы добычи нефти и газа и перерабатывающей промышленности.
Иран: 648 млн тонн CO2 в год. Город Ахваз в Иране, некогда служивший зимней резиденцией персидских царей, сегодня крупный металлургический центр и один из городов с самым загрязненным воздухом в мире. Например, в Москве среднегодовая концентрация РМ10 (мелкодисперсных частиц, которые являются важной составляющей загрязненности воздуха) составляет 33 мкг/м3, а в Ахвазе порой достигает 372 мкг/м3. Но проблемы с выбросами углекислого газа, увы, характерны для всей территории Ирана. В ноябре 2016 года были закрыты все столичные школы из-за смертоносных паров, душивших город. «Смертоносных» здесь — не фигура речи: за 23 дня от загрязненного воздуха погибли более 400 человек. Помимо нефтехимических производств, которые заметно ухудшают экологию, немаловажная причина такого положения в Иране — это санкции. На протяжении последних 38 лет после окончания исламской революции, жители Ирана ездят на старых автомобилях с низкокачественным топливом.
Германия: 798 млн тонн CO2 в год. Наличие Германии в этом списке удивляет так же, как и присутствие Канады. Но не стоит обманываться: помимо зеленых полей, хорошей экономики и эко-ориентации, в Германии немало крупных городов. Так, Штутгарт называют «немецким Пекином» — здесь нет смога, но уровень концентрации опасных частиц достаточно высок. Так в 2014 году концентрация частиц превышала допустимую норму в течение 64-х дней, что сделало воздух более грязным, чем в Сеуле и Лос-Анджелесе вместе взятых. В 28-и районах страны уровень загрязнения воздуха считается опасным. Например, в 2013 году от повышенного содержания оксидов азота в воздухе скончались более 10 тысяч жителей Германии.
Япония: 1237 млн тонн CO2 в год. Япония занимает 5-е место в мире по уровню загрязнения, выбрасывая в воздух практически вдвое больше углекислого газа, чем Южная Корея. Но все это — гигантский шаг вперед по сравнению с тем, что творилось на островном государстве буквально 50 лет назад. Страшные синдромы, причиной которых стали загрязнения, например, болезнь Минамата (отравление тяжелыми металлами), погубили множество японцев. Лишь начиная с 1970-х годов власти Японии начали предпринимать шаги к тому, чтобы жить в более чистой среде. Экологическая ситуация в Японии немного ухудшилась после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году: катастрофа привела к тому, что почти все японские атомные электростанции были закрыты и заменены на угольные.
Россия: 1617 млн тонн CO2 в год. Да, Москва иногда демонстрирует особо опасные уровни загрязнения воздуха, но все же четвертую позицию России в списке стран с самым высоким содержанием CO2 в воздухе обеспечивают Челябинская область и индустриальные города Сибири. Новокузнецк, Ангарск, Омск, Красноярск, Братск и Новосибирск производят выбросов в атмосферу больше, чем многомиллионная Москва. Около 6% всех выбросов оксида углерода в России обязаны Челябинской области. Город Карабаш в Челябинской области в 1996 году был признан зоной экологического бедствия, а в СМИ его нередко называют самым загрязненным городом в мире.
Индия: 2274 млн тонн CO2 в год. По некоторым оценкам ежегодно от загрязнения воздуха в Индии погибают около 1,2 млн человек. Да, Индия заявляла о стремлении к более чистой энергии, но насколько это реально— большой вопрос. Экономика страны растет, при этом сотни миллионов жителей Индии все еще не имеют электричества и живут в нищенских условиях. Одно из крупных экономических достижений Индии за последние годы заключается в снижении зависимости страны от импорта угля: за счет роста собственной угледобычи, которую как раз Индия уверенно наращивает с каждым годом. Если приостановить эту угледобычу, воздух станет чище, но страна — беднее.
США: 5414 млн тонн CO2 в год. Несмотря на многочисленные программы по защите экологии и разработки в области зеленой энергии, США по-прежнему среди лидеров по загрязнению окружающей среды. По данным доклада Американской ассоциации по борьбе с легочными заболеваниями за 2016 год, более половины населения страны дышит воздухом, уровень загрязнения которого крайне опасен. Это можно переформулировать так: 166 млн американцев ежедневно подвергают себя риску развития астмы, болезней сердца, онкологии из-за воздуха, которым они дышат. Наиболее загрязненные города сконцентрированы в солнечной Калифорнии.
Китай: 10357 млн тонн CO2 в год. Япония, Россия, Индия и США занимают соседние строчки в этом рейтинге, но даже если эти страны объединить в одну, то и в этом случае количество выбросов углекислого газа в воздух не сравнится с тем, что происходит в Китае: если бы загрязнение воздуха было олимпийским видом спорта, Китай стал лидером медального зачета. «Красный», наивысший, уровень загрязнения воздуха не редкость для многих городов Китая, как и сообщения о том, что миллионы жителей не покидают домов из-за токсичного смога. Ситуация с воздухом в Китае не становится лучше — всего лишь в декабре 2016 года концентрация мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 (мы говорили о них выше) превысила 800 мкг/м3. Для сравнения: безопасной с точки зрения ВОЗ средняя годовая концентрация РМ10 составляет 20 мкг/м3.
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