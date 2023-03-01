Южная Корея, Иран и еще 8 стран, в которых воздух настолько грязный, что им просто опасно дышать

Сейчас концентрация диоксида углерода достигла максимального уровня за последние 800 тысяч лет, а может, и за все 20 млн лет. Кто виноват? Перед вами — топ-10 стран, лидирующих по выбросу углекислого газа.

Канада: 557 млн тонн CO 2 в год. Типичный образ Канады — девственные леса, кристально чистые озера, горы и реки, природа и простор. Несмотря на это Канада входит в десятку стран, выбрасывающих в атмосферу наибольшее количество диоксида углерода. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, в октябре 2016 года правительство Канады решило ввести налог на выброс углекислого газа.