3 заброшенных научных сооружения СССР

СССР оставил после себя множество уникальных и интересных научных объектов. Многие из них были заброшены и забыты, оставшись свидетельством былого величия и технологического прогресса.
В этой статье мы хотим рассказать об удивительных заброшенных научных сооружениях СССР, которые сейчас уже стали частью истории, но когда-то были очень важными в развитии советской науки.
Семипалатинский испытательный полигон
Семипалатинский испытательный полигон (СИП) - это одна из самых известных в мире площадок для проведения ядерных испытаний. Он находится в Казахстане, в 150 километрах к востоку от города Семей. СИП был создан в 1949 году на основе решения Совета Министров СССР и существовал до 1991 года.
Открытие СИПа состоялось 29 августа 1949 года. Нужен был, в первую очередь, для испытаний ядерных бомб, чтобы повысить авторитет в международных отношениях. СИП был одним из основных мест для проведения ядерных испытаний.
Площадь полигона - около 20 тыс кв км. Здесь же располагался закрытый город Курчатов.
Семипалатинский испытательный полигон был местом, где были проведены первые испытания советской атомной бомбы в 1949 году. Операция была осуществлена под руководством физика Игоря Курчатова. Испытания прошли успешно, и это позволило Советскому Союзу стать второй страной после США, обладающей ядерным оружием.
С 1963 года ядерные державы утвердили договор, по которому были запрещены ядерные испытания в воде, воздухе и космосе. Поэтому все испытания на полигоне стали подземными.
СИП был закрыт в 1991 году после того, как Казахстан стал независимым государством. Правительство Казахстана заявило, что закрытие СИПа было необходимо из-за его вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Сейчас на месте СИПа находится Музей ядерного оружия.
Радиационный фон здесь примерно в 1000 раз выше безопасного (норма - до 20 микрорентген в час, на территории полигона - до 20 миллирентген в час). Однако в этих местах по-прежнему живут люди, а также выращивают картофель и пшеницу.
Заброшенный коллайдер в Подмосковье
Ускорительно-накопительный комплекс - так назывался этот, так, увы, и не завершенный масштабный проект.
Проект был разработан в СССР в 1980-х годах. Он предполагал создание большого адронного коллайдера для проведения научных исследований в области физики элементарных частиц.
Проект был разработан в Институте высоких энергий (ИВЭ) в Протвино, расположенном недалеко от Москвы. Коллайдер должен был быть построен под землей на глубине около 60 метров и иметь тоннель кольцевой формы с общей длиной около 21 км. Большой адронный коллайдер в Швейцарии лишь на 5 километров длиннее недостроенного комплекса в Протвино.
Однако, после распада СССР в 1991 году проект столкнулся с серьезными финансовыми и организационными проблемами, которые привели к его приостановке и впоследствии к полному закрытию. В настоящее время строительство коллайдера в Протвино не возобновлено.
Сегодня этот туннель фактически оставлен без надзора. Здесь есть электричество, периодически осуществляется откачка воды, но внутри гигантской конструкции не обнаруживается никаких признаков жизни.
От главного туннеля отходят несколько ответвлений. Одно из них направлено в сторону Байкала, откуда планировалось выводить ускоренные частицы в земную кору и проводить измерения с помощью нейтринного телескопа на самом озере.
Нейтрино - частицы, которые слабо взаимодействуют с окружающим миром. Они легко прошивают массив Земли и летят дальше. Исследования на таких расстояниях смогли бы много прояснить об одной из самых загадочных частиц мироздания.
Регулярно, различные энтузиасты предлагают хитроумные проекты по использованию заброшенного объекта. Например, построить сверхпроводящий индукционный накопитель. Он мог бы помочь стабильной работе электросети Московского региона. И даже предлагали сделать под землей огромную грибную ферму.
В 2011 году адекватный проект восстановления предложил Курчатовский институт. Но проект так и не был реализован, деньги не выделили.
В настоящее время это место превратилось в своеобразный паломнический пункт для любителей заброшенных объектов и промышленного туризма. Внутри туннеля можно обнаружить несколько рабочих электровозов, на которых можно осуществить поездку по узкоколейной железной дороге.
Зеркальный радиотелескоп Геруни
Это первый в мире радиооптический телескоп. Создан советским ученым Парисом Геруни в 1985 году. Телескоп расположен на склоне горы Арагац в Армении и имеет неподвижное сферическое радиозеркало диаметром 54 метра и оптическое зеркало диаметром 2,6 метра. Для своего времени он давал очень высокое разрешение.
Геруни был советским ученым, радиофизиком и академиком, который предложил Сергею Королёву принципиально новую систему наблюдения за космическим пространством в 1964 году. Прицеливание на объекты осуществлялось с помощью второго, вспомогательного зеркала, что существенно отличало его от других телескопов того времени.
Это предложение поразило Королёва, и в 1975-1985 годах, после разрешения на строительство, телескоп РОТ-54/2.6 был спроектирован и построен под руководством Геруни.
Строительство телескопа вели оригинально. Серией взрывов создали котлован на склоне горы Арагац. Затем замуровали 3600 щитов из высокопрочных сплавов для формирования зеркала телескопа. Каждая панель зеркала была вручную отлита и обработана.
После завершения строительства были сделаны два крупных научных открытия: во-первых, обнаружена взрывная активность на красных гигантах.
Во-вторых, получены данные, указывающие на отсутствие реликтового излучения и, следовательно, это опровергало на тот момент гипотезу Большого взрыва. Это открытие впоследствии опровергли. Оказалось, что телескоп физически не мог обнаружить реликтовое излучение, потому что не хватало разрешающей способности. Дальнейшие исследования на более точных телескопах подтвердили наличие реликтового излучения.
Более половины строений на территории ГЭЦАИ заброшены, а РОТ 54/2.6 не эксплуатируется с 2012 года из-за необходимости обновления системы управления и модернизации технического оборудования. Государство пока не может выделить около $25 млн на ремонт и восстановление, и весь комплекс находится на консервации. Надежды на восстановление и возобновление работы уникального телескопа остаются, но требуются средства и поддержка.
Телескоп сейчас запущен в ограниченном режиме. Регулярно проводит суточные обзора неба в радиодиапазоне.
Источник:
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Непонятно только, получилось или нет!
"Нужен был, в первую очередь, для испытаний ядерных бомб, чтобы повысить авторитет в международных отношениях".
Ну, что за пропагандистский бред!. Ядерный полигон был нужен, в первую очередь, для создания ядерного оружия и физического выживания народов СССР и самой страны. США монопольно владения ядерным оружием, открыто угрожали и готовили планы по уничтожению Советского Союза. Всё последующие политические цели в международных отношениях - это уже вторично, к самому полигону не имеющие никакого отношения.