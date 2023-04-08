3 заброшенных научных сооружения СССР

В этой статье мы хотим рассказать об удивительных заброшенных научных сооружениях СССР, которые сейчас уже стали частью истории, но когда-то были очень важными в развитии советской науки.

Семипалатинский испытательный полигон

Семипалатинский испытательный полигон (СИП) - это одна из самых известных в мире площадок для проведения ядерных испытаний. Он находится в Казахстане, в 150 километрах к востоку от города Семей. СИП был создан в 1949 году на основе решения Совета Министров СССР и существовал до 1991 года.