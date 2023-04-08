FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6300 постов • 3035 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
3 заброшенных научных сооружения СССР

3 заброшенных научных сооружения СССР

Автор:
08 апреля 2023 10:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   в мире   заброшка   наука   сооружения   факты   фото   
1476
10

СССР оставил после себя множество уникальных и интересных научных объектов. Многие из них были заброшены и забыты, оставшись свидетельством былого величия и технологического прогресса.

В этой статье мы хотим рассказать об удивительных заброшенных научных сооружениях СССР, которые сейчас уже стали частью истории, но когда-то были очень важными в развитии советской науки.


Семипалатинский испытательный полигон

Семипалатинский испытательный полигон (СИП) - это одна из самых известных в мире площадок для проведения ядерных испытаний. Он находится в Казахстане, в 150 километрах к востоку от города Семей. СИП был создан в 1949 году на основе решения Совета Министров СССР и существовал до 1991 года.

×
×

Открытие СИПа состоялось 29 августа 1949 года. Нужен был, в первую очередь, для испытаний ядерных бомб, чтобы повысить авторитет в международных отношениях. СИП был одним из основных мест для проведения ядерных испытаний.

Площадь полигона - около 20 тыс кв км. Здесь же располагался закрытый город Курчатов.

Семипалатинский испытательный полигон был местом, где были проведены первые испытания советской атомной бомбы в 1949 году. Операция была осуществлена под руководством физика Игоря Курчатова. Испытания прошли успешно, и это позволило Советскому Союзу стать второй страной после США, обладающей ядерным оружием.

С 1963 года ядерные державы утвердили договор, по которому были запрещены ядерные испытания в воде, воздухе и космосе. Поэтому все испытания на полигоне стали подземными.

СИП был закрыт в 1991 году после того, как Казахстан стал независимым государством. Правительство Казахстана заявило, что закрытие СИПа было необходимо из-за его вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Сейчас на месте СИПа находится Музей ядерного оружия.

Радиационный фон здесь примерно в 1000 раз выше безопасного (норма - до 20 микрорентген в час, на территории полигона - до 20 миллирентген в час). Однако в этих местах по-прежнему живут люди, а также выращивают картофель и пшеницу.


Заброшенный коллайдер в Подмосковье

Ускорительно-накопительный комплекс - так назывался этот, так, увы, и не завершенный масштабный проект.

Проект был разработан в СССР в 1980-х годах. Он предполагал создание большого адронного коллайдера для проведения научных исследований в области физики элементарных частиц.

Проект был разработан в Институте высоких энергий (ИВЭ) в Протвино, расположенном недалеко от Москвы. Коллайдер должен был быть построен под землей на глубине около 60 метров и иметь тоннель кольцевой формы с общей длиной около 21 км. Большой адронный коллайдер в Швейцарии лишь на 5 километров длиннее недостроенного комплекса в Протвино.

Однако, после распада СССР в 1991 году проект столкнулся с серьезными финансовыми и организационными проблемами, которые привели к его приостановке и впоследствии к полному закрытию. В настоящее время строительство коллайдера в Протвино не возобновлено.

Сегодня этот туннель фактически оставлен без надзора. Здесь есть электричество, периодически осуществляется откачка воды, но внутри гигантской конструкции не обнаруживается никаких признаков жизни.

От главного туннеля отходят несколько ответвлений. Одно из них направлено в сторону Байкала, откуда планировалось выводить ускоренные частицы в земную кору и проводить измерения с помощью нейтринного телескопа на самом озере.

Нейтрино - частицы, которые слабо взаимодействуют с окружающим миром. Они легко прошивают массив Земли и летят дальше. Исследования на таких расстояниях смогли бы много прояснить об одной из самых загадочных частиц мироздания.

Регулярно, различные энтузиасты предлагают хитроумные проекты по использованию заброшенного объекта. Например, построить сверхпроводящий индукционный накопитель. Он мог бы помочь стабильной работе электросети Московского региона. И даже предлагали сделать под землей огромную грибную ферму.

В 2011 году адекватный проект восстановления предложил Курчатовский институт. Но проект так и не был реализован, деньги не выделили.

В настоящее время это место превратилось в своеобразный паломнический пункт для любителей заброшенных объектов и промышленного туризма. Внутри туннеля можно обнаружить несколько рабочих электровозов, на которых можно осуществить поездку по узкоколейной железной дороге.


Зеркальный радиотелескоп Геруни

Это первый в мире радиооптический телескоп. Создан советским ученым Парисом Геруни в 1985 году. Телескоп расположен на склоне горы Арагац в Армении и имеет неподвижное сферическое радиозеркало диаметром 54 метра и оптическое зеркало диаметром 2,6 метра. Для своего времени он давал очень высокое разрешение.

Геруни был советским ученым, радиофизиком и академиком, который предложил Сергею Королёву принципиально новую систему наблюдения за космическим пространством в 1964 году. Прицеливание на объекты осуществлялось с помощью второго, вспомогательного зеркала, что существенно отличало его от других телескопов того времени.

Это предложение поразило Королёва, и в 1975-1985 годах, после разрешения на строительство, телескоп РОТ-54/2.6 был спроектирован и построен под руководством Геруни.

Строительство телескопа вели оригинально. Серией взрывов создали котлован на склоне горы Арагац. Затем замуровали 3600 щитов из высокопрочных сплавов для формирования зеркала телескопа. Каждая панель зеркала была вручную отлита и обработана.

После завершения строительства были сделаны два крупных научных открытия: во-первых, обнаружена взрывная активность на красных гигантах.

Во-вторых, получены данные, указывающие на отсутствие реликтового излучения и, следовательно, это опровергало на тот момент гипотезу Большого взрыва. Это открытие впоследствии опровергли. Оказалось, что телескоп физически не мог обнаружить реликтовое излучение, потому что не хватало разрешающей способности. Дальнейшие исследования на более точных телескопах подтвердили наличие реликтового излучения.

Более половины строений на территории ГЭЦАИ заброшены, а РОТ 54/2.6 не эксплуатируется с 2012 года из-за необходимости обновления системы управления и модернизации технического оборудования. Государство пока не может выделить около $25 млн на ремонт и восстановление, и весь комплекс находится на консервации. Надежды на восстановление и возобновление работы уникального телескопа остаются, но требуются средства и поддержка.

Телескоп сейчас запущен в ограниченном режиме. Регулярно проводит суточные обзора неба в радиодиапазоне.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   в мире   заброшка   наука   сооружения   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
MPEG-8 Час назад
Остатки от более развитой цивилизации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Александр Ломовицкий 11 минут назад
сейчас повальный эгоизм и желание урвать для себя любимого тогда в людях воспитывался дух общности интересов и творчества ради будущего .
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nico 13 минут назад
А сейчас всякие сволочи яхт накупят, вот и весь выхлоп от экономики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Александр Маслов 16 минут назад
Кое-где как-то и невесело... Другое время – другие приоритеты. "Спасибо" Горбачёву и Ельцину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Нуи Хусим Полчаса назад
На фик все это нужно? За то колбасы в магазинах 100 сортов и джинсов на рынке полно. Сбылась мечна предидущих поколений! И это современное покаление знает назначение этих объектов. А лет через много, жертвы приносить будут и кровью мазать теме места которые сохранятся... И магазинов с колбасой не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Alex Полчаса назад
а вот коллайдер в Подмосковье интересен )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
perekrestok 37 минут назад
Какие сейчас проекты? Бордюры наше все! И плитка вместо асфальта! Позавчера прошелся по тротуару Воробьевского шоссе и чуть ноги не сломал на плитках! Там такие волны что Айвазовский написал бы "Девятый вал" всухую без моря! Так что скоро ради плитки прикроют еще пару научных проектов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx 53 минуты назад
По фигу на коллайдер, важнее мечетей побольше понастроить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
hairov Час назад
У заброшенного коллайдера в Подмосковье несколько ответвлений. Одно из них направлено в сторону Байкала. Где Подмосковье и где Байкал?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Про Семипалатинский полигон. Цитата у автора:

"Нужен был, в первую очередь, для испытаний ядерных бомб, чтобы повысить авторитет в международных отношениях".

Ну, что за пропагандистский бред!. Ядерный полигон был нужен, в первую очередь, для создания ядерного оружия и физического выживания народов СССР и самой страны. США монопольно владения ядерным оружием, открыто угрожали и готовили планы по уничтожению Советского Союза. Всё последующие политические цели в международных отношениях - это уже вторично, к самому полигону не имеющие никакого отношения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

489519



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Непередаваемые эмоции братьев наших меньших
Непередаваемые эмоции братьев наших меньших
Это была другая жизнь: тёплые кадры из СССР, которые вызывают ностальгию
Это была другая жизнь: тёплые кадры из СССР, которые вызывают ностальгию
Набирающие популярность в сообществах
За что расстреляли при Горбачеве заслуженного ветерана ВОВ
За что расстреляли при Горбачеве заслуженного ветерана ВОВ
Обзор интересных авто- и мото-экспонатов с выставки ЕДрайв и Мотовесна
Обзор интересных авто- и мото-экспонатов с выставки ЕДрайв и Мотовесна
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Царь горы

Популярные теги
#фото#Прикол#люди#автомобили#подборка#забавно#дтп#Автовсячина#картинки#соцсети
#Юмор#история#машина#автомир#в мире#кино#аварии#Россия#Мемы#СССР
#интересное#животные#интересно#факты#полиция#Китай#авто аварии#знаменитости#Приколы#США
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф Древние цивилизации, которые таинственным образом исчезли Древние цивилизации, которые таинственным образом исчезли Необычные свойства вкусных моллюсков: как устрицы спасают планету Необычные свойства вкусных моллюсков: как устрицы спасают планету 12 от удивительных до пугающих архитектурных решений советского прошлого 12 от удивительных до пугающих архитектурных решений советского прошлого Заброшенная база ядерных ракет Заброшенная база ядерных ракет В Перу обнаружена 1400-летняя фреска с двухголовыми мужчинами В Перу обнаружена 1400-летняя фреска с двухголовыми мужчинами

На что жалуетесь?

Вернуться