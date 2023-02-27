Где на самом деле должна была стоять статуя Свободы

Правда кое-какие из них казались в момент постройки не очень нужными, и только благодаря превратностям судьбы все же получили путевки в жизнь. Например, статуя Свободы.

Французский скульптор Фредерик Бартольди путешествовал в середине 1860-х по Египту и был очарован и поражен огромными статуями храмовых комплексов. Так же он изучал легенду о Колоссе Родосском, и под впечатлением от древних сооружений задумал монументальную статую, которая соединяла бы в себе черты древнего стиля и современного скульптору ампира.