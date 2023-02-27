Где на самом деле должна была стоять статуя Свободы

Последняя треть 19-го века – время амбициозных проектов, которые и сейчас удивляют грандиозностью.
Правда кое-какие из них казались в момент постройки не очень нужными, и только благодаря превратностям судьбы все же получили путевки в жизнь. Например, статуя Свободы.
Французский скульптор Фредерик Бартольди путешествовал в середине 1860-х по Египту и был очарован и поражен огромными статуями храмовых комплексов. Так же он изучал легенду о Колоссе Родосском, и под впечатлением от древних сооружений задумал монументальную статую, которая соединяла бы в себе черты древнего стиля и современного скульптору ампира.
Идея Бартольди совпала с близящимся завершением строительства Суэцкого канала, в популяризацию которого правитель Египта Исмаил-паша вкладывал огромные средства. Бартольди предложил сделать «новый родосский колосс» на современный лад и поставить его у входа в канал в качестве маяка.
Статуя должна была носить имя «Египет, несущий свет в Азию», по проекту Бартольди это была «простая египетская женщина», крестьянка, в длинном, свободно спадающим складками платье и с факелом в руке.
Поначалу Исмаил-паша охотно согласился с идеей, он старался привлечь к строительству канала европейских культурных деятелей, чтобы создать своему детищу образ очень современного и масштабного сооружения.
Однако, когда появились конкретные расчеты затрат строительства и перевозки из Франции «несущей свет», оказалось, что финансирования под такой маяк совсем не найти. Стройка и так вдвое вышла за бюджет, к тому же Исмаил-паша заказал к открытию «первую египетскую оперу» у Джузеппе Верди («Аиду») за миллион современных долларов, а так же еще целый ряд очень дорогостоящих торжественных мероприятий (в сумме затраты на празднование открытия составили почти десятую часть от стоимости строительства канала целиком).
Оперу, кстати, Верди написать не успел, на открытии пришлось показывать «Риголетто». А чрезмерные как мы сейчас сказали бы «пиар затраты» вышли Египту боком, так что даже пришлось за долги отказываться от своей доли в строительстве канала в пользу англичан.
На открытие канала было приглашено 6 тысяч "важных гостей", а всего пришло сто тысяч зрителей, все это обошлось в кругленькую сумму. На заднем плане нарисован маяк, который построили в Порт-Саиде вместо статуи Бартольди
Бартольди не отказался от своего проекта женщины с факелом и вскоре нашел альтернативное решение – символ свободы для Америки, к столетию принятия декларации о независимости. Для США Бартольди решил сделать статую вдвое выше, чем предполагалось по египетскому проекту – 93 метра высотой, вместе с пьедесталом, против изначального 41 метра.
Кстати, по современным меркам строительство статуи обошлось в итоге довольно бюджетно, Америка вложила 250 тысяч долларов (сейчас это 7,5 млн долларов) в строительство постамента, а Франция оплатила сборку и перевозку самой статуи в размере 2 млн франков (10 млн современных долларов).
Для сравнения, реставрация монумента в 1980-х обошлась почти в 90 млн долларов (в современных долларах – еще втрое больше, с учетом инфляции).
А на входе в Суэцкий канал вместо статуи построили маяк традиционного вида, в виде пяти десятиметровой башни, который прослужил 130 лет и был закрыт относительно недавно.
Источник:
- Удивительные факты, о которых вы возможно не знали
- Зачем в Китае под эстакадами и мостами ставят бетонные пирамидки
- Единственная советская туристическая подводная лодка
- Стирка по воскресеньям и ни одного «Макдака» на всю страну: 12 фактов о жизни в Черногории
- Вот так фикусы, или Убийцы в мире растений
Идея создания памятника возникла в 1865 году. Её автором стал француз Эдуард де Лабуле, который увидел в США – страну будущего. Де Лабуле решил сделать Америке подарок, тем самым, выразив желание внедрить демократию во Франции. Создание статуи было поручено известному на тот момент скульптору монументалисту Фредерику Огюсту Бартольди, а помогать ему должен был Александр Густав Эйфель, создатель знаменитой Эйфелевой башни. Оригинал статуи находится в США, а самая популярная статуя-уменьшенная копия высотой 11,5 м в Париже на Лебедином острове.
Правда, не все из них точно копируют оригинал.