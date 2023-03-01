Спрашивать про зарплату на первом свидании или нет: реакция соцсетей на ситуацию во время знакомства

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В соцсетях пользователи часто обсуждают актуальные темы. На этот раз в Твиттере разгорелся настоящий спор, касающийся вопросов зарплаты.
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3. В основном люди признаются, что не уточняют и не знают, сколько зарабатывают их близкие
А как вы считаете?
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Лично я тоже придерживаюсь правила, что никто посторонний не должен знать сколько ты зарабатываешь. Потому что деньги любят тишину, и потому что если с вами встречаются, значит вы интересны как человек, а не как кошелёк к которому можно на шею сесть и ножки свесить.
Про Зп может знать жена, а не как не рандомная курица.
Исключения только в случаях, когда знакомство через друзей и о тебе уже есть предварительная информация.
Отношение у меня к этому нейтральное, как к факту.