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Спрашивать про зарплату на первом свидании или нет: реакция соцсетей на ситуацию во время знакомства

Спрашивать про зарплату на первом свидании или нет: реакция соцсетей на ситуацию во время знакомства

Автор:
01 марта 2023 09:43
Метки: вопросы на первом свидании   девушки спрашивают   зарплата   знакомство   первое свидание   сколько зарабатываешь   
2695
15

В соцсетях пользователи часто обсуждают актуальные темы. На этот раз в Твиттере разгорелся настоящий спор, касающийся вопросов зарплаты.

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Метки: вопросы на первом свидании   девушки спрашивают   зарплата   знакомство   первое свидание   сколько зарабатываешь   
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15  комментариев
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52k
dima423 2 часа назад
Ну на первом свидании это точно не самый актуальный вопрос для нормального человека... только для шлюх, которые ищут мужика исключительно ради денег, и "не хотят терять время на нищебродов")
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6k
Компьютер DELL монитором 18 минут назад
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39k
Example 6.2.6 19 минут назад
Приятно, когда человек настолько глуп и прямолинеен, что тебе сразу понятно ради чего он с тобой хочет встречаться. :)
Лично я тоже придерживаюсь правила, что никто посторонний не должен знать сколько ты зарабатываешь. Потому что деньги любят тишину, и потому что если с вами встречаются, значит вы интересны как человек, а не как кошелёк к которому можно на шею сесть и ножки свесить.
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1k
Baklanavr Полчаса назад
Мне лично все равно сколько она там получает, скорее интересен был бы род деятельности. Т.е. если она допустим библиотекарь, или с детьми за три государственные копейки курсы какие-то ведет - я бы посчитал это плюсом.
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277
ruslan d Полчаса назад
На первом может и не стоит , но в кратчайшие сроки это сделать нужно , чтоб потом не возникали вопросики , года через 3.
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320
Liberman 49 минут назад
я ИП и нет у меня з.п. оборот за прошлый год - 30 млн, налогов тупо на 650к. пусть сама считает)
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885
Просто чувак в интернете 54 минуты назад
Дама спросившая подобное, сразу получает статус шкуры ищущей папика.
Про Зп может знать жена, а не как не рандомная курица.
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0
Alex 56 минут назад
По моему опыту. При знакомстве с девушками, после короткого разговора они интересуются пропиской, а потом, как бы невзначай, про доходы.
Исключения только в случаях, когда знакомство через друзей и о тебе уже есть предварительная информация.
Отношение у меня к этому нейтральное, как к факту.
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0
Alex 46 минут назад
Sorry. Еще вспомнил еще исключение. В самолетах. В самолетах вообще очень легко знакомиться. Всем хочется скоротать время. И вопрос о доходах, в конце полета уже рассматривается позитивно - "Ага, ты подумываешь продолжить общение!"
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4k
Kozlodoev Час назад
Зарплата- величина непостоянная. Сегодня она у тебя хорошая, а завтра тебя сократили, например, а она уже губу раскатала...
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9k
Владимир Час назад
Хочешь обеспеченного, обеспечь!
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15k
Совранский 2 часа назад
Никто из них не задумывался, что если человек не спрашивает о деньгах: ему "их" достаточно, поэтому даже не интересно? - а подобные вопросы, только портят мнение о задающем их(( и также становится - не интересна, данная/ый собеседница/к!
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