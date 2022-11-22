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17 актёров советского кино, чьи гонорары за фильмы просто поражают своей скромностью

17 актёров советского кино, чьи гонорары за фильмы просто поражают своей скромностью

Автор:
22 ноября 2022 09:40
Сообщество : Кино
Метки: актеры   гонорары   зарплата   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Безусловно, сегодня артисты такого уровня, как Моргунов, Гурченко или Яковлев получали бы в разы больше. И плата за такой труд была бы полностью оправданной. Как же по достоинству не оценить такие таланты? Рассказываем, какие зарплаты получали самые известные актёры и актрисы СССР.

Современные актёры зарабатывают достаточно приличные суммы за съёмки в фильмах и сериалах. Полученных средств хватает на то, чтобы ни в чём себе не отказывать и вести беззаботную жизнь. Однако ещё совсем недавно всё было несколько иначе. Советские артисты, известные нам по старым-добрым фильмам, получали за свою работу весьма скромные по нашим меркам гонорары. Безусловно, полученных средств хватало, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Однако эти суммы совсем нельзя было назвать заоблачными (по сравнению с теми, которые получали те же голливудские знаменитости).

Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница»

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Актриса получила за яркую и выдающуюся роль всего 1200 рублей. При этом Наталья снималась без дублёрши и выполняла многие опасные трюки самостоятельно.


Владимир Этуш в «Кавказской пленнице»

Роль позволила заработать артисту скромные 223 рубля.


Евгений Моргунов в фильме «Кавказская пленница»

За роль Бывалого Моргунов получил 1979 рублей.


Александр Демьяненко в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

За роль обаятельного и бесстрашного Шурика Александр заработал 5220 рублей.


Наталья Селезнёва в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Миловидная молодая артистка и вовсе получила 362 рубля за роль студентки Лиды.


Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука»

За своё непродолжительное, но крайне эффектное появление на экране актриса получила всего 346 рублей.


Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь»

Артистка получила за съёмки в новогоднем фильме 3250 рублей.


Юрий Яковлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

За свою двойную роль (Ивана Бунши и Ивана Грозного) актёру заплатили 4300 рублей.


Наталья Кустинская в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

За небольшую роль запоминающейся подруги режиссёра Якина Наталье выплатили 163 рубля.


Анатолий Папанов в фильме «Бриллиантовая рука»

Чуть больше подзаработал Папанов, снявшись в известной советской комедии. Его гонорар за съёмки составил 2288 рублей.


Андрей Миронов в фильме «Бриллиантовая рука»

Чуть скромнее вышла оплата за этот же фильм у Миронова. Он получил 1920 рублей.


Оля и Таня Юкины в фильме «Королевство кривых зеркал»

Маленькие актрисы получили всего по 80 рублей за съёмки в художественном фильме-сказке.


Ирина Алферова в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра»

За исполнение прекрасной Констанции актрисе заплатили 825 рублей.


Михаил Боярский в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра»

Боярскому повезло получить более весомый гонорар. Актёру выплатили за роль бравого мушкетёра 3225 рублей.


Вячеслав Тихонов «Семнадцать мгновений весны»

Один из самых больших гонораров советского кино был положен Вячеславу Тихонову. За роль разведчика в «Семнадцати мгновениях весны» ему заплатили целых 5500 рублей.


Арчил Гомиашвили в фильме «Двенадцать стульев»

За роль Остапа Бендера актёр получил 6120 рублей.


Сергей Филиппов в фильме «Двенадцать стульев»

Ещё одним рекордсменом можно назвать Сергея Филиппова. Он заработал за свою роль Кисы Воробьянинова 6275 рублей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   гонорары   зарплата   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Енот Потаскун 5 минут назад
Я не понял, автор говоря о мизерных зарплатах сравнивает их с сегодняшними ценами? Вы в школе ещё не учили что такое инфляция?
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1k
ChePaev 17 минут назад
Это за кривляния на сцене даже тогда они получали такие деньги, в то время как мои родители, оба инженеры, отвечавшие за серьезные и опасные процессы на производстве, имеющие звания "заслуженный рационализатор СССР" имели оклады по 140 руб. Тетка моя (мамина старшая сестра) -доктор химических наук, закончила химфак МГУ, там же аспирантуру и там же защитила докторскую диссертацию, стояла у истоков разработки твердого ракетного топлива, просидев всю жизнь в секретном НИИ, получала 400 руб.
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