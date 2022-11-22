17 актёров советского кино, чьи гонорары за фильмы просто поражают своей скромностью

Современные актёры зарабатывают достаточно приличные суммы за съёмки в фильмах и сериалах. Полученных средств хватает на то, чтобы ни в чём себе не отказывать и вести беззаботную жизнь. Однако ещё совсем недавно всё было несколько иначе. Советские артисты, известные нам по старым-добрым фильмам, получали за свою работу весьма скромные по нашим меркам гонорары. Безусловно, полученных средств хватало, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Однако эти суммы совсем нельзя было назвать заоблачными (по сравнению с теми, которые получали те же голливудские знаменитости).

Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница»