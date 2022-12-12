Жизнь талантливого скромника и однолюба Владимира Ильина

Володя с детства был знаком с миром закулисья: его отец служил в театре. И вместе с братьями мальчик нередко проводил там время. Поэтому с выбором будущей профессии у Ильина вопросов не возникло.
После школы он окончил театральное училище в родном Свердловске. А столичным артистом стал по чистой случайности.
Во время отпуска летом 1970 года он поехал навестить родителей. А в это время в городе был Московский театр на Таганке с гастролями. Принимавшую участие в спектакле Зою Пыльнову парень увидел первый раз в жизни. Но это было прямое попадание в сердце стрелой Амура. И после выступления он ждал девушку у служебного входа, предварительно обнеся соседнюю клумбу.
Яркая избалованная вниманием столичная девица лишь посмеялась над попытками провинциала. Но Ильин проявил упорство и пять дней ждал ее снова и снова на том же самом месте. В итоге Зоя согласилась на свидание.
В Москву они вернулись уже вдвоем, сыграли скромную свадьбу. Заработки у Владимира несколько лет были случайными: актером «Таганки» у него стать не вышло. Но, несмотря на материальные сложности, семья жила дружно. А в 1974 году артисту улыбнулась удача: его пригласили в театр Маяковского и, оценив многогранность таланта, дали роли сразу в нескольких постановках.
С приходом славы появились и проблемы: Ильин нередко расслаблялся после спектаклей со стаканом, а то и с бутылкой и не реагировал на просьбы и увещевания жены. Она долго боролась с пагубным пристрастием мужа. Но без толку. А потом в театр пришел молодой актер Леонид Ярмольник. И влюбился в Зою. Ему было все равно, что женщина на 7 лет старше, и что замужем. Через год непрерывного романтического «штурма» она сдалась и ушла к Ярмольнику. Ильин сразу бросил пить, но жену этот факт не вернул.
А вернуло вот что: на позднем сроке она потеряла долгожданного ребенка. Медики сказали, что вероятность в будущем стать матерью практически нулевая. Зоя посчитала это наказанием свыше. Начались скандалы с Ярмольником. И она ушла к мужу.
Ильин простил. Будучи по натуре однолюбом, он все это время молил небеса о возвращении любимой женщины. Они снова расписались и обвенчались в церкви. Зою мучило отсутствие детей, и она решила оставить сцену. Начала петь в церковном хоре, а потом стала регентом.
Интересно, но с Ярмольником у Ильина впоследствии сложились приятельские отношения. Леонид даже занял супругам денег на ремонт наконец-то полученной трехкомнатной квартиры.
Из театра Владимир тоже ушел: на него обратили внимание кинорежиссеры, и предложения ролей посыпались как из рога изобилия.
Среди самых ярких и заметных можно выделить такие как лицедей в «Моем любимом клоуне», отец Валерии в картине «Авария – дочь мента», Лев Бусыгин в «Сукиных детях», Семен Лямкин в фильме «Хочу в тюрьму», сыщик Путилин в одноименном сериале и не только.
В этом году Владимир Адольфович отметил 75-летний юбилей. Но продолжает работать. Друзья характеризуют его как человека исключительной доброты и скромности. Ильин верующий, а в перерывах между съемками живет в обычной деревне, подальше от суеты мегаполиса.
Вместе с супругой он оказывает посильную помощь местному монастырю. Увлекается резьбой по дереву и пишет картины. Благодаря внутренней силе он сумел гармонизировать свою жизнь и ощущать себя счастливым, даря добро другим.
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