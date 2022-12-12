Жизнь талантливого скромника и однолюба Владимира Ильина

Во время отпуска летом 1970 года он поехал навестить родителей. А в это время в городе был Московский театр на Таганке с гастролями. Принимавшую участие в спектакле Зою Пыльнову парень увидел первый раз в жизни. Но это было прямое попадание в сердце стрелой Амура. И после выступления он ждал девушку у служебного входа, предварительно обнеся соседнюю клумбу.

Яркая избалованная вниманием столичная девица лишь посмеялась над попытками провинциала. Но Ильин проявил упорство и пять дней ждал ее снова и снова на том же самом месте. В итоге Зоя согласилась на свидание.