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Меркантильные девушки, или должен ли мужчина платить на свидании

Меркантильные девушки, или должен ли мужчина платить на свидании

Автор:
15 ноября 2022 12:35
Метки: взаимоотношения   кто платит   мрекантильные   мужчины и женщины   на свидании   отношения   первое свидание   фото   
4304
15

И снова актуальная во все времена тема: кто платит на свидании? В Твиттере разгорелась очередная дискуссия о том, почему мужчины хотят разделить счет, а некоторые девушки резко против. Давайте почитаем, что думают и те, и другие.

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А кто по-вашему платит на свидании?

Источник:

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Метки: взаимоотношения   кто платит   мрекантильные   мужчины и женщины   на свидании   отношения   первое свидание   фото   
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44  комментария
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
То есть для парня свидание показатель материального благополучия, а для девушки бесплатный приём пищи?
Женщины ведут борьбу за "равноправие". Так в чём проблема?
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2k
Froll 4 секунды назад
Зачем на первом свидании идти в ресторан?Только что бы произвести впечатление.Поэтому плати.
Я раньше мог пригласить девушку в ресторан потому что она мне интересна.Мне приятно с ней общаться,я получаю удовольствие и за это плачу.Зачем приглашать в ресторан для знакомства мне не понятно.
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749
elena 8 минут назад
да успокойтесь уже - каждый выбирает себе модель отношений и ожиданий такую, как ему нравится! и скупой найдет себе прижимистую и будут они копейки высчитывать всю жизнь - кто и что кому сделал , а кто хочет в ресторанах кормить тоже найдет свою половинку - и может она щедра на заботу и любовь будет и это то, что ему и хотелось всю жизнь?!!
в чем проблема-то ??

Да, большинство женщин считают сексуальным когда мужчина а)умеет зарабатывать деньги б)не скупой. (жадный мужчина жаден во всем- и в ласках и во внимании - такой тип мышления)
Хотя и женщины сами сейчас работают и могу себя чашечкой кофе напоить, но это приятно когда мужчина ей окажет этот знак внимания -)
(да простят меня все пополамщики тут!)

По сеньке шапка - каждый найдет свое! аминь
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517
Sergius SPb 13 минут назад
За все надо платить. Рано или поздно.
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21k
sanchesS80 20 минут назад
Хотят олени платить - пускай платят. Их дело. Я вообще в ресторан на первое свидание никого не водил. Чаще всего это было что-то вроде "давай встретимся, кофе попьём, поболтаем". Если начинали кривить носом - сразу "давайдосвидания". Если с радостью соглашались, значит цель не тупо пожрать, а реально интересно пообщаться со мной.
Ну уж в кофейне я могу заплатить сам, никаких напрягов не испытываю.
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31
SeledkinStar sanchesS80 10 минут назад
По этому то ты до сих пор девственник
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9k
SSD Полчаса назад
Сейчас, даже сообщества у девушек есть, где они делятся на сколько "нажрали" на халяву. Многие специально знакомятся, чтоб ходить есть в ресторан, а не для знакомства, как такового. Так что ходите в кино)
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14k
Jearom Полчаса назад
да фигня какая-то. С девушкой сперва походи, познакомься получше, проводи до дома - совместные прогулки - они важнее ресторана. Ресторан - это отдельная тема. Это как фаза : "у меня появилась ясность в чувствах к тебе, хочу о них заявить". Идти с незнакомкой куда-то поесть? да ну нафиг. Может, у нее аллергия там какая-то или веганство или непереносимость каких-то продуктов, - вот весело будет. Нет уж, сначала - знакомство, понимание, что человек тебе нравится, что с ним есть о чем поговорить, что вы готовы слушать и слышать друг друга. А уж потом - хоть Мальдивы, хоть турпоход, хоть ресторан.
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730
Просто чувак в интернете Полчаса назад
Ну так а нах звать на свидание в первый день с ресторан? Первые свидания люди просто гуляют. По пути можно кофейку купить и даме тоже, без проблем. А вот когда вы уже определились и стали полноценной парой, и уже был кекас, ну тогда ок, за СВОЮ нужно заплатить, вопросов нет.
А платить каждой ушлой бабище на первом свидании, нах надо.
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751
Акан Полчаса назад
Все просто, кто больше хочет секса, тот и платит.
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2k
LK Полчаса назад
Все просто. Кто выбирает ресторан, тот и платит.
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3k
Vladimir Lysikov Полчаса назад
Про "добычу мамонта"... дама не хочет вспомнить, что и как делали женщины во времена "добычи мамонтов" мужиками. Неужели думает, что они лежали в пещере весь день, раздвинув ноги?
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24k
Matrosskin Полчаса назад
Люди некоторые берега попутали . Заплатить за свою женщину на свидании- вопросов нет, как иначе. Но "своя" - это не только мидий под шампусик в ресторане навернуть но и продолжение ( не обязательно вот прям сейчас, но хотя бы в обозримом будущем). А иначе - это не свидание, а дружеские посиделки. Равноправие, вот это всё.
А гусарство "мужик всегда платит" - так оно собственно из тех времён, когда дама могла обедать с лицом противоположного пола только в трёх случаях:
- муж;
- будущий муж, официально объявленный;
- отец или другой родственник.
Иначе общественное мнение считало однозначно - куртизантка ( или эскортница - по современному). Так что если тащите традиции из древности, не забывайте прояснить подробности.
Опять же, возвращаясь в наши времена, когда количество разводов примерно уже равно количеству заключаемых браков, т.е. количество свободных лиц обоих полов примерно равно, а количество "аленей" с более-менее приличным обеспечением стремительно падает ( во первых - умнеют, во вторых - аленю не так то и просто чего-то добиться) Фраза " Да я к нему сразу интерес потеряю" - вообще не угрожающе выглядит. Встань и иди ( оплатив счёт), какие проблемы.
ПС. И да, " приглашаю" - действительно в этикете означает, что пригласившая сторона оплачивает ( поэтому жутко веселит, когда какой-нибудь певец ртом " я приглашаю вас на свой юбилей, вход 100500 тыщ"), но - " эй мужик, я хочу вот в этот пафосный ресторан сходить, а то уютное кафе меня не устраивает" - это не приглашение, а торг ;)
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55k
alertol 36 минут назад
Все точки зрения правы. Да где-то принято только раздельный счёт, а где-то мужикам просто в голову не придёт не заплатить за даму. Единственная ошибка что всегда желательно уточнять эти вопросы. (Ненавязчиво, просто в стиле "пошли в кафе я угощаю", "можем сходить посидеть, только карту дома забыл, больше чем на два кофе не хватит" итд)

Я сам мужик, но даже когда планирую бухать с другом или коллегой, уточняю заранее как платим (скидываемся, или у него например жена бабло всё забрала и сегодня бутылка с меня, или наоборот с него бутылка а с меня закусь, итд) это просто здравый смысл.
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863
Виктор 37 минут назад
Ума не приложу как можно рассчитывать что девушка будет скидываться за стол. Другой вопрос, что если видно, что на принцип "нажирается сумма", то второго свидания явно не будет.
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9k
Женя 44 минуты назад
Суть современных отношений
По мнению некоторых
"Дам".
Прям каламбур.
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14k
MrForstd 49 минут назад
Думаю тут речь про первое свидание, так-то за свою девушку платить нормально, ну как и она если тебя угостит. Я на первом свидание за девушек не плачу, жена против.
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1k
DDM 53 минуты назад
Тут есть важный нюанс. Есть заведения, в которые и зайти-то страшно. Ты думаешь о чашке кофе с круассаном, а к тебе с трёх сторон набегают, отнимают пальто и вообще угождают. Чашка кофе после этого может стоить неожиданных денег. И вот если вы гуляете, и любой из вас приглашает зайти посидеть/перекусить в знакомое только ему заведение, то ожидается что у него есть деньги на средний чек в этом заведении.

Бывали разные ситуации. Бывало у девушки из денег только карточка на транспорт, а бывало и у меня в карманах ветер. И что, мёрзнуть на улице из-за принципов?

С другой стороны никогда не попадались дамы, которые зайдя именно на посидеть, начинали требовать себе самый дорогой коньяк в этом шалмане и блюда от шефа.
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729
kan35 58 минут назад
Действительно, есть такое понятие "Я приглашаю", это означает, что платит тот, кто это говорит. Не важно, романтика это или просто друзья в баню идут.
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311
Javier Час назад
Думается мне, что за Милену, давно уже никто не платит...
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8k
Владимир Час назад
Всегда платил на свиданиях, более того, если там с подругой встретится, или с подругой девушки. Я все равно заплачу. Не знаю, но не уютно чувствую себя если девушка платит. Если она конечно не настаивает, знаете когда уткнулась в счëт и вычленяет позиции по своему заказу, или просит отдельный счёт.
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2k
Koschej Час назад
Кто за девушку платит, тот ее и танцует.
Равенство полов, это не только высокие зарплаты для женщин.
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