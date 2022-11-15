Меркантильные девушки, или должен ли мужчина платить на свидании

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И снова актуальная во все времена тема: кто платит на свидании? В Твиттере разгорелась очередная дискуссия о том, почему мужчины хотят разделить счет, а некоторые девушки резко против. Давайте почитаем, что думают и те, и другие.
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А кто по-вашему платит на свидании?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Женщины ведут борьбу за "равноправие". Так в чём проблема?
Я раньше мог пригласить девушку в ресторан потому что она мне интересна.Мне приятно с ней общаться,я получаю удовольствие и за это плачу.Зачем приглашать в ресторан для знакомства мне не понятно.
в чем проблема-то ??
Да, большинство женщин считают сексуальным когда мужчина а)умеет зарабатывать деньги б)не скупой. (жадный мужчина жаден во всем- и в ласках и во внимании - такой тип мышления)
Хотя и женщины сами сейчас работают и могу себя чашечкой кофе напоить, но это приятно когда мужчина ей окажет этот знак внимания -)
(да простят меня все пополамщики тут!)
По сеньке шапка - каждый найдет свое! аминь
Ну уж в кофейне я могу заплатить сам, никаких напрягов не испытываю.
А платить каждой ушлой бабище на первом свидании, нах надо.
А гусарство "мужик всегда платит" - так оно собственно из тех времён, когда дама могла обедать с лицом противоположного пола только в трёх случаях:
- муж;
- будущий муж, официально объявленный;
- отец или другой родственник.
Иначе общественное мнение считало однозначно - куртизантка ( или эскортница - по современному). Так что если тащите традиции из древности, не забывайте прояснить подробности.
Опять же, возвращаясь в наши времена, когда количество разводов примерно уже равно количеству заключаемых браков, т.е. количество свободных лиц обоих полов примерно равно, а количество "аленей" с более-менее приличным обеспечением стремительно падает ( во первых - умнеют, во вторых - аленю не так то и просто чего-то добиться) Фраза " Да я к нему сразу интерес потеряю" - вообще не угрожающе выглядит. Встань и иди ( оплатив счёт), какие проблемы.
ПС. И да, " приглашаю" - действительно в этикете означает, что пригласившая сторона оплачивает ( поэтому жутко веселит, когда какой-нибудь певец ртом " я приглашаю вас на свой юбилей, вход 100500 тыщ"), но - " эй мужик, я хочу вот в этот пафосный ресторан сходить, а то уютное кафе меня не устраивает" - это не приглашение, а торг ;)
Я сам мужик, но даже когда планирую бухать с другом или коллегой, уточняю заранее как платим (скидываемся, или у него например жена бабло всё забрала и сегодня бутылка с меня, или наоборот с него бутылка а с меня закусь, итд) это просто здравый смысл.
По мнению некоторых
"Дам".
Прям каламбур.
Бывали разные ситуации. Бывало у девушки из денег только карточка на транспорт, а бывало и у меня в карманах ветер. И что, мёрзнуть на улице из-за принципов?
С другой стороны никогда не попадались дамы, которые зайдя именно на посидеть, начинали требовать себе самый дорогой коньяк в этом шалмане и блюда от шефа.
Равенство полов, это не только высокие зарплаты для женщин.