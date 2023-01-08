График 6/1 за 15 тыс в месяц: работодатели, которым место в чёрном списке

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Сейчас в стране не самая простая ситуация. Да и в мире тоже. Этим часто пользуются странные люди и нерадивые работодатели, предлагая отчаявшимся или оставшимся без работы людям ужасные условия и низкие зарплаты. Мы нашли разные вакансии, на которые точно не стоит откликаться.
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А у вас когда-нибудь были странные истории, связанные с трудоустройством?
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И работаю теперь на себя, важнее всего понимать процессы, что нужно делать, насколько это зависит от тебя и насколько на это могут влиять другие люди. И четко делать ТОЛЬКО СВОЮ работу, по своему профилю, без шагов сторону, в итоге по своей планировке получается денег больше, гемора меньше, времени тратится меньше.
Сам можешь планировать свое время. Одни плюсы.
Серьёзная, развивающаяся, глобальная корпорация возьмёт в аренду дырокол.
Филиальчик Ада тоже улыбнул, но шеф с таким ЧЮ - та еще лотерея...
Зы. Работа из любой точки мира увы и ах... Но имеет специфику. Например если нужно уволить сотрудника на такой удаленке, просто официально присылаешь приглашение на встречу в 9 утра и тщательно проконтролируешь его вопли, что он в другой стране. Второй, третий раз и все. Удаленка распространяется на Россию. График 6:1 незаконен. Можно сразу в трудовую инспекцию посылать
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год, за исключением случаев, предусмотренных ТК (при введении специальных мер в сфере экономики - ст. 252 ТК РФ)
Отношение к персоналу можно узнать от самого персонала, либо увидев рабочее место и особенно туалет - тут вскроется почти всё закулисье.