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График 6/1 за 15 тыс в месяц: работодатели, которым место в чёрном списке

График 6/1 за 15 тыс в месяц: работодатели, которым место в чёрном списке

Автор:
08 января 2023 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Работодатели   вакансии   забавно   зарплата   идиоты   работа   условия   
6353
15

Сейчас в стране не самая простая ситуация. Да и в мире тоже. Этим часто пользуются странные люди и нерадивые работодатели, предлагая отчаявшимся или оставшимся без работы людям ужасные условия и низкие зарплаты. Мы нашли разные вакансии, на которые точно не стоит откликаться.

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А у вас когда-нибудь были странные истории, связанные с трудоустройством?


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Метки: Прикол   Работодатели   вакансии   забавно   зарплата   идиоты   работа   условия   
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21k
homerchik 5 часов назад
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18k
Дмитрий 10 секунд назад
Повстречал однажды вот такую прелесть

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1k
Aleks 3 минуты назад
Побывал на многих работах, в разных сферах и компаниях. Пришел к выводу, что нужно заниматься своим, когда четко знаешь что ты будешь делать и когда. А то пишут одно , а приходишь, занимаешься чем угодно, но только не тем что было обещано, таким мальчиком для всего.Иметь свою позицию, не стесняться заключать прописанный договор, в котором будет все кристально ясно что кто делает. Для начала понять что есть договор - это документ, страхующий одну сторону от недобросовестности другой, взаимная так сказать гарантия, говоря проще, защита от кидалова, по этому принципу надо и заключать договора, а то многие подписываются на то что они обязаны всему и всем, а им никто ничего не должен кроме вовремя выплатить их копейки, если конечно они не нарушат пунктов написанных мелким шрифтом
Другими словами рабство.
И работаю теперь на себя, важнее всего понимать процессы, что нужно делать, насколько это зависит от тебя и насколько на это могут влиять другие люди. И четко делать ТОЛЬКО СВОЮ работу, по своему профилю, без шагов сторону, в итоге по своей планировке получается денег больше, гемора меньше, времени тратится меньше.
Сам можешь планировать свое время. Одни плюсы.
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5k
perekrestok 14 минут назад
На работу устраивался один раз в жизни и то по распределению после института. Там было без собеседований. Лет через десять сам проводил собеседования с кандидатами на работу. До таких маразмов как тут пишут не доходили, но некоторые кандидаты были реальные дебилы. Спрашивал про азбучные истины по специальности, а ребята спрашивали можно ли посмотреть учебник. Ну а молодняк после института тестировали уже после приема на работу чтобы понять стоит ли им поручать ответственную работу.
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8k
mbr 2 часа назад
Вакансии в духе:
Серьёзная, развивающаяся, глобальная корпорация возьмёт в аренду дырокол.
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9k
Barachek_Obachek 2 часа назад
На днях просматривал вакансии охранника и увидел зарплату 15-60 тыс. Думаю откуда в нашем городе 60 тыс? оказывается свободный график либо сутки трое, 1/3, 1/2. 1/1 или каждый день (короче жить на работе). Смена стоит 2 т.р.
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1k
rgubaev 2 часа назад
Контора опекающая енота, как минимум, достойна уважения.
Филиальчик Ада тоже улыбнул, но шеф с таким ЧЮ - та еще лотерея...
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7k
tamin 2 часа назад
Ну это еще не жиза. Бывает сильно хуже.
Зы. Работа из любой точки мира увы и ах... Но имеет специфику. Например если нужно уволить сотрудника на такой удаленке, просто официально присылаешь приглашение на встречу в 9 утра и тщательно проконтролируешь его вопли, что он в другой стране. Второй, третий раз и все. Удаленка распространяется на Россию. График 6:1 незаконен. Можно сразу в трудовую инспекцию посылать
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7k
ГГалка 3 часа назад
ох мне всё вот это предстоит. новый год с чистого листа - без работы) начинаю так сказать с нуля) блин 16 лет назад ходила по собеседованиям и вот снова(. в сети полно таких вакансий всяких вот "помощник помощника самого главного помощника"....
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29k
Андрей Иванов 3 часа назад
Шоколадом обкладываются пачки с героином. Упаковщик.
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260
Димыч 3 часа назад
Если бы я не был на собеседованиях, то подумал бы, что это - прикольные вбросы. С учётом орфографии. Но, к сожалению, приходилось сталкиваться с такими кадровиками вживую. "У нас - мега-ультра-супер-пупер-гипер-шмякер стремительно растущая компания! Почему у нас тогда такая текучка? Да они - глупенькие, не осознают своего счастья, работая 7/7, 24/7, 365. И опыт работы мы требуем - не ниже руководителя международной корпорации. Зарплата? А, точно! 14000!" И всё это проговаривает косноязычный сотрудник, который даже скрипт выучить без ошибок не может.
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6k
Умница-красавица 3 часа назад
Нормальная вакансия с енотом. Да и неполная занятость на удаленке 6/1 тоже ничего криминального. Кто предложит вам больше 15 тыс за пинание куев?
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32k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Чем полиграф пугает? Никто не будет спрашивать смотрите ли вы порно со старушками. Каждый вопрос стоит денег и заранее проговаривается с заказчиком. Так что если рыло не в пуху.. беседа с частным полиграфистом она куда приятнее беседы в отделении со следователем.
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