График 6/1 за 15 тыс в месяц: работодатели, которым место в чёрном списке

Сейчас в стране не самая простая ситуация. Да и в мире тоже. Этим часто пользуются странные люди и нерадивые работодатели, предлагая отчаявшимся или оставшимся без работы людям ужасные условия и низкие зарплаты. Мы нашли разные вакансии, на которые точно не стоит откликаться.