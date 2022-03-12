13 рекламных роликов в жанре хоррор, от которых вы не сможете оторваться

Страх — сильная негативная эмоция, поэтому её редко используют в рекламе. Однако умеренное щекотание нервов может только повысить интерес к товару или услуге, если всё сделать правильно.
Многие корпорации с позором провалились, использовав в качестве основы для маркетинга типичный horror vibe. Но нашлись и те, кто смог напрячь мозги и выпустить в свет рекламные ролики, которые переплёвывают по популярности современные фильмы ужасов и собирают миллионы просмотров.
Little baby ice cream и самопоедание
Один из самых пугающих роликов создали для рекламы кафе, продающего мороженое в штате Филадельфия. В нём показан странный парень по имени Малкольм, который весь сам состоит из сливочного пломбира. Малкольм несколько секунд пристально смотрит в камеру, после чего хватает ложку и принимается есть сам себя.
Ролик стал дико популярен в интернете. Интересно, увеличились ли продажи мороженого после того, как люди смогли увидеть этот шедевр?
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Euro RSCG знает, как выглядят пьющие родители
Финское агентство Euro RSCG выпустило леденящий душу ролик, в котором предлагает взглянуть на пьющих родителей глазами детей. Социальная реклама призывает взрослых вылечиться от алкоголизма и перестать превращаться в монстров, пугающих родных и близких.
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Snickers и говорящая голова
Компания Snickers обожает нестандартные идеи. Накануне Хэллоуина она выпустила необычный рекламный ролик, в котором жуткая гигантская голова разговаривает с компанией детей, жалуясь на непонимание того, кто она такая. В конце мы узнаем, что это был всадник без головы, который утратил разум из-за нечеловеческого голода. К счастью, шоколадный батончик всё исправил.
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Даже монстры не желают делиться чипсами Doritos
Маленькая девочка жалуется отцу на то, что в её шкафу кто-то есть. Любящий папа сразу отправляется на поиски, не забывая в процессе похрустывать чипсами. Вскоре он обнаруживает среди вещей своей дочери жуткое нечто. Когда оба героя осознают, что пачка с закуской опустела — поднимается дикий вопль.
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Адское дитя Doritos
Doritos неравнодушны к вирусным рекламным роликам, способным оставлять впечатления на долгие месяцы и даже годы. Иногда их сценарии настолько дикие, что выбросить их из головы просто так не получится. Например, в этом ролике девочка катается на велосипеде по своему району, держа в руках любимые чипсы. Внезапно на пути возникает хулиган, который нагло отбирает пачку. Лучше бы он этого не делал. Малышка превращается в настоящее адское дитя и с успехом возвращает своё лакомство обратно.
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Nestle и гигантские куклы
Ранее австралийская компания Nestle испытывала серьёзный упадок на рынке. Было принято решение создать рекламную кампанию, которая надолго запомнится потенциальным потребителям. Так на свет родился ролик, в котором гигантская кукла вышагивала по городу и с любопытством рассматривала прохожих. Несмотря на успех рекламы, многие пользователи признались, что во время просмотра видео испытывали невероятную тревогу и страх.
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Вместо Playstation Sony предлагает поиграть на нервах
Компания Sony для рекламы приставки Playstation 3 сделала короткое рекламное видео с компьютерной куклой, которая серьёзно напугала зрителей. В ролике игрушка выглядит невероятно жутко, а её странный смех и крутящиеся глаза способны любого довести до нервной дрожи.
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Nissan и зомби-снеговики
Чтобы прорекламировать новый автомобиль, компания Nissan сняла настоящий голливудский фильм. В нём зомби-снеговики нападают на «паркетник», пытаясь разгромить его и похоронить под слоем снега. Однако водителю удается победить монстров и сразиться с главным злодеем — гигантским снежным чудовищем.
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Snickers поможет победить чудовищный голод
Команда Snickers умеет создавать по-настоящему интересные и атмосферные видео, после просмотра которых невольно бегут мурашки.
По сюжету ролика девушка по имени Анна отправляется на вечеринку, посвящённую Хэллоуину. Девушка расстроена, потому что её раздражает дикий голод. Когда на вечеринке становится слишком шумно, Анна не выдерживает и превращается в монстра. Он откидывает голову назад и пугает веселившихся. Чтобы спасти праздник и утолить голод Анны, подруга даёт ей заветный батончик.
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Skittles и главный страх арахнофобов
От рекламного ролика пришли в шок все те, кто до ужаса боится пауков и насекомых. Сюжет рассказывает нам о необычной дружбе двух подростков и огромного говорящего паука.
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Ночь страшных клоунов от Burger King
Ролик был посвящён одной из акций, которую проводила компания на Хэллоуин. В нём жуткие клоуны, одетые в безумные наряды, бродят по всему городу. Главный герой видео пытается скрыться от них на своём велосипеде и отправляется в бургерную, где его подстерегают другие монстры.
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Как связаны пылесосы Dirt Devil и экзорцизм
Марка пылесосов Dirt Devil сняла зрелищную и оригинальную рекламу про изгнание демонов. Глядя на первые кадры ролика, можно с уверенностью сказать, что перед нами художественный мистический фильм, а не креатив, но это заблуждение.
По сюжету священник приходит в дом, где живёт девушка с одержимостью. Он видит, как несчастная мечется по стенам и громко кричит. Но, как оказывается, причина такого поведения — не влияние тёмных сил. Просто соседка, проживающая сверху, включила свой новенький пылесос, и он оказался настолько мощным, что присосал несчастную к потолку.
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Nikon
Nikon пошли дальше всех. Они сняли полноценный короткометражный фильм «Разбитая ночь», чтобы прорекламировать свой продукт. По сюжету женщина и её дочь наслаждаются поездкой по безлюдным холмам. Внезапно происходит авария, машина приземляется на крышу и оставляет их в ловушке. С наступлением ночи начинают происходить странные вещи.
Картина полностью снята на камеру Nikon D800. Производитель хотел показать способность техники работать при слабом освещении.
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Сила рекламы неоспорима. Вполне возможно, что после просмотра подобных роликов вы будете бояться не купить что-либо из предложенных товаров.
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