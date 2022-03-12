13 рекламных роликов в жанре хоррор, от которых вы не сможете оторваться

Один из самых пугающих роликов создали для рекламы кафе, продающего мороженое в штате Филадельфия. В нём показан странный парень по имени Малкольм, который весь сам состоит из сливочного пломбира. Малкольм несколько секунд пристально смотрит в камеру, после чего хватает ложку и принимается есть сам себя.

Ролик стал дико популярен в интернете. Интересно, увеличились ли продажи мороженого после того, как люди смогли увидеть этот шедевр?