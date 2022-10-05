Дедушка построил для внуков целый парк во дворе

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Бабушки и дедушки всегда хотят баловать своих внуков - этого у них не отнять. Этот американский дедушка тоже решил порадовать своих, и построил целый парк развлечений во дворе. Теперь внуки просятся к нему в гости гораздо чаще!
Пожилой американец Стив Доббс много лет работал аэрокосмическим инженером в Boeing, и до сих пор преподает этот предмет в Калифорнийском университете. Помимо этого, Стив - дедушка с несколькими внуками, которых он любит побаловать. Не так давно ему пришла идея - построить для внуков мини-парк развлечений прямо у себя во дворе, чтобы те чаще к нему заглядывали.
Всё началось с паровозика, для которого мужчина построил небольшую железную дорогу. Потом ему захотелось расширить масштабы - спустя три года доработок, появился целый парк под названием "Доббслэнд" (Страна Доббса). Он добавил туннели для поезда, домик Винни-Пуха, мини-магазин, вращающиеся фигуры, и главное развлечение, которое полюбилось и взрослым - мини-американские горки. Кстати, в проектировании горки поучаствовали его студенты.
Теперь, естественно, внуки часто просятся к дедушке в гости, и счастливы проводить время в этом крутейшем парке. Его обожают и все взрослые члены семьи. В ближайшем будущем Стив планирует добавить ещё больше аттракционов и интересных штучек.
Видео с парком
Источник: — переведено специально для fishki.net
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