Дедушка построил для внуков целый парк во дворе

Пожилой американец Стив Доббс много лет работал аэрокосмическим инженером в Boeing, и до сих пор преподает этот предмет в Калифорнийском университете. Помимо этого, Стив - дедушка с несколькими внуками, которых он любит побаловать. Не так давно ему пришла идея - построить для внуков мини-парк развлечений прямо у себя во дворе, чтобы те чаще к нему заглядывали.