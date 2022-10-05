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Дедушка построил для внуков целый парк во дворе

Дедушка построил для внуков целый парк во дворе

Автор:
05 октября 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Для детей   Строительство   во дворе   дедушки   дети   идеи   идея   креатив   счастье   фото   
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Бабушки и дедушки всегда хотят баловать своих внуков - этого у них не отнять. Этот американский дедушка тоже решил порадовать своих, и построил целый парк развлечений во дворе. Теперь внуки просятся к нему в гости гораздо чаще!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Для детей   Строительство   во дворе   дедушки   дети   идеи   идея   креатив   счастье   фото   
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1  комментарий
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Колька Валеркин сын 4 часа назад
Техника безопасносит?! Нееееее, не слышали. Молодец дед конечно, но все кто пользуется этими "аттракционами" это полуфабрикаты до морга
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