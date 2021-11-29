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Самые жуткие и впечатляющие мультипликации СССР

Самые жуткие и впечатляющие мультипликации СССР (10 фото + 8 видео)

Автор:
29 ноября 2021 09:31
Сообщество : Кино
Метки: видео   кошмар   мультик   подборка   страшно   ужас   фото   
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В Советском Союзе умели делать увлекательные и добрые мультфильмы… Но также в СССР также были и страшные мультипликации, созданные скорее для взрослых, нежели для подрастающего поколения.

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Метки: видео   кошмар   мультик   подборка   страшно   ужас   фото   
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4  комментария
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18k
Егор 38 минут назад
Спасибо. "Фру-89" и "Келе" не видел раньше.
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9k
Vacony 10 минут назад
я то думал что видел все... оказывается многое не видел... и не уверен хотел ли я это видеть...
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3k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Хорошие произведения
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