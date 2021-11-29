Самые жуткие и впечатляющие мультипликации СССР

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В Советском Союзе умели делать увлекательные и добрые мультфильмы… Но также в СССР также были и страшные мультипликации, созданные скорее для взрослых, нежели для подрастающего поколения.
В числе этих удивительных творений есть и такие, которые способны напугать даже нынешних ценителей, избалованных многообразием триллеров и дорогих спецэффектов… Пугающие, психоделические, навсегда врезающиеся в память — мы собрали наиболее впечатляющие из них. Это топ самых ужасающих мультфильмов Советского Союза
«Большой Тылл»
«Большой Тылл» — такое название получил советский мультфильм по мотивам эстонских народных сказаний режиссёра Рейна Раамата. Легенда гласит, что на острове Сааремаа жил некогда богатырь-великан, и звали его Большой Тылль. Он вёл тихую и размеренную жизнь, у него была супруга, а его главной жизненной целью было помогать своему народу. Во время войны Тылль лишился не только своей любимой жены, но и собственной жизни… После смерти добрый великан превратился в скалу, теперь уже навсегда став для своего народа могучим защитником…
Несмотря на примитивность, этот мультфильм уникален: здесь нет слов и диалогов — на протяжении 14-ти минут мы можем слышать только пение хора… Сцена войны изображена ярко и жестоко, однако именно это делает «Большой Тылл» таким мрачным и психоделическим.
«Будет ласковый дождь»
Известное творение Назима Туляходжаева представляет собой историю о гибели всего человечества в результате ядерного взрыва… Жуткий характер картины прослеживается в действиях робота — он хлопочет по дому и тому подобное. Вот только людей больше нет. В ленте показан 2027 год, который не за горами.
«Бескрылый гусёнок»
Несмотря на то, что это мультик, забавного в нём нет ничего. Ворон Кутх повествует грустную историю бескрылого гусёнка: бедняга потерял свою маму, долго скитался по свету, попадая в самые жуткие места… В итоге он оказался под землёй — один, окружённый множеством чудовищ… В конечном итоге Кутх помогает гусёнку отыскать мать. Всё заканчивается тем, что бескрылый гусёнок перерождается в этот мир заново… Особое внимание в этом шедевре стоит уделить музыкальному сопровождению.
«Фру-89. Слева направо»
Это, пожалуй, самый психоделический шедевр в нашем списке. Ходили слухи, якобы образы для него были созданы душевнобольными людьми… Мультипликационная лента повествует о фрустрации — психическом состоянии, которое возникает в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям. Главные герои мультика — очень странные существа, взаимодействующие между собой весьма неординарным образом… Некоторые называют данный мультик «Кошмарными видениями голодного щенка» — якобы всё это приснилось псу, который очень хотел, но не мог поесть.
«Халиф-аист»
Главный герой мультика — всемогущий халиф, которому стало очень скучно жить на этом свете… К нему в руки попадает чудо-порошок, способный превратить человека в любое животное! Главное правило, о котором не стоит забывать: не смеяться ни при каких обстоятельствах, иначе можно забыть волшебное слово и навеки остаться в новом теле… Это одна из самых таинственных и красивых мультипликационных картин Советского Союза.
«Келе»
В основу «Келе» легла чукотская народная сказка. В чукотской мифологии Келе — это злой дух. Мультипликация рассказывает о чудище-каннибале и маленьких девочках, которым в конечном итоге удаётся обмануть злого монстра!
«Его жена курица»
Мультик рассказывает о синем мужчине, чья жена — курица. У них есть очень странный и жуткий питомец. Вся их домашняя идиллия в целом очень странная и отталкивающая (как и графика ленты), но она рушится с приходом таинственного человека…
«Медведь — липовая нога»
Эту мультипликацию смело можно отнести к настоящему хоррору! По сюжету старик отрубает медведю лапу, а старуха делает из неё ужин… Но мишка не собирается просто так оставить это: он мастерит себе липовую лапу, после чего жестоко расправляется со своими обидчиками. В основу мультика легла русская народная сказка. На протяжении всего мультфильма зритель остаётся в напряжении — час расплаты близок, и это чувствуется. Но при этом ни старика, ни старуху вовсе не жалко: у авторов мультипликации хорошо получилось передать всю жестокость и постыдность их поступка…
«Потец»
Несмотря на то, что этот мультфильм вышел уже после распада Советского Союза, он определённо не мог обойти стороной наш топ! «Потец» — один из самых мрачных и нагруженных в смысловом плане шедевров в нашей подборке! Космический голос Евгения Стеблова делает эту короткометражную картину потрясающе глубокой…
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