Самые жуткие и впечатляющие мультипликации СССР

Эту мультипликацию смело можно отнести к настоящему хоррору! По сюжету старик отрубает медведю лапу, а старуха делает из неё ужин… Но мишка не собирается просто так оставить это: он мастерит себе липовую лапу, после чего жестоко расправляется со своими обидчиками. В основу мультика легла русская народная сказка. На протяжении всего мультфильма зритель остаётся в напряжении — час расплаты близок, и это чувствуется. Но при этом ни старика, ни старуху вовсе не жалко: у авторов мультипликации хорошо получилось передать всю жестокость и постыдность их поступка…