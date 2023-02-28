Жанна Барре: 10-летнее путешествие и маскировка уровня бог во имя науки

Так бы тайна и осталась тайной, если бы не… туземцы! Инкогнито раскрыли они. Экспедиция в 1768 году прибыла на Таити, и местные, крича и бушуя, окружили «парня», стали хватать за одежду и тащить с собой. В бортовом журнале говорится, что они вычислили женщину по запаху и требовали отдать её в качестве презента.

Ситуацию урегулировали, отделались другими подарками. Но секрет женщины оказался раскрыт. Перед несчастной отчётливо замаячила виселица, но вступился восхищённый преданностью капитан. Бугенвиль распорядился высадить парочку в первом же порту и снял с себя ответственность за всё это дело. Так ботаник и помощница оказались на Маврикии.

Где прожили 5 лет вплоть до самой смерти учёного. После этого Жанна вышла замуж за французского офицера и отбыла с ним в Париж. Филибер оставил женщине в наследство квартиру и библиотеку. Все книги и научные работы она преподнесла в дар Музею естественной истории. А благодаря усердию Жанны научный мир обзавёлся знаниями о более чем 3 тысячах новых видов растений, собранных по всему миру.