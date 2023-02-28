Жанна Барре: 10-летнее путешествие и маскировка уровня бог во имя науки

Истории с переодеванием не так редки. И в основном облик меняли с целью спасения жизни или во имя любви. Но были и другие причины, как в случае с Жанной Барре.
В 1766 году француженка переоделась в мужскую одежду и отправилась на край света в буквальном смысле.
Жанна родилась в Бургундии в 1740 году. И, что странно, была для того времени девицей образованной, умела читать и писать. Что позволило Барре поступить на должность экономки в дом учёного и доктора Филибера Коммерсона.
Когда мужчина овдовел, Жанна полностью взяла на себя все вопросы по ведению хозяйства. Да, и хозяина прибрала к рукам, став любовницей Филибера.
Потому, когда у ботаника появилась возможность отправиться в кругосветное плавание по приглашению мореплавателя Луи Антуана де Бугенвиля, чтобы пополнить копилку знаний о растениях, он не раздумывал. Как и Жанна. Тем более что это была первая в мире научная кругосветная экспедиция.
Надо сказать, что учёный, как и многие его собратья по цеху, грешил рассеянностью. И в его записях и коллекциях царил хаос. Жанна основательно взялась за дело и стала помогать Коммерсону в систематизации этого хозяйства. К тому же при всей образованности ботаник мало что знал о таком важном пласте как лекарственные растения. Жанна же, будучи сельской девушкой, хорошо разбиралась в лекарственных травах и помогала восполнить пробелы.
Морской переход плохо сказался на самочувствии нанимателя: Филибер болел, с трудом передвигался. Поэтому львиную долю научной работы пришлось взять на себя его помощнику/секретарю/слуге. Под личиной которого скрывалась Барре, переодетая в мужскую одежду.
Жанна занималась сбором экземпляров, сушила растения, описывала и каталогизировал их и не исключено, что и давала им названия. Де Бугенвиль отмечал в своём дневнике, что слуга демонстрирует не меньшие умения и знания по сравнению с самим учёным.
Вопрос половой принадлежности поднял корабельный доктор. Он заметил, что Жан ухаживает за господином со слишком уж нескрываемой нежностью. А по законам того времени женщине, проникшей на корабль, грозило единственное наказание – смерь. Филибер убедил подозрительного медика, что слуга Жан – евнух, что и объясняет его не слишком типичное поведение.
Ведь, господин доктор, смогла бы женщина практически таскать хозяина на себе, когда он плохо себя чувствовал, проводить полноценные научные исследования, вынести такой переход? Поскольку экспедиция Бугенвиля отправилась на Фолклендские острова, через Магелланов пролив прибыла в Полинезию и Индонезию, а после планировала вернуться в Европу через мыс Доброй Надежды.
Да и станет ли женщина, чьё жизненное предназначение рожать детей и поддерживать очаг, рисковать собой ради науки? Доводы оказались достаточными. И от ботаника и «Жана» отстали.
Так бы тайна и осталась тайной, если бы не… туземцы! Инкогнито раскрыли они. Экспедиция в 1768 году прибыла на Таити, и местные, крича и бушуя, окружили «парня», стали хватать за одежду и тащить с собой. В бортовом журнале говорится, что они вычислили женщину по запаху и требовали отдать её в качестве презента.
Ситуацию урегулировали, отделались другими подарками. Но секрет женщины оказался раскрыт. Перед несчастной отчётливо замаячила виселица, но вступился восхищённый преданностью капитан. Бугенвиль распорядился высадить парочку в первом же порту и снял с себя ответственность за всё это дело. Так ботаник и помощница оказались на Маврикии.
Где прожили 5 лет вплоть до самой смерти учёного. После этого Жанна вышла замуж за французского офицера и отбыла с ним в Париж. Филибер оставил женщине в наследство квартиру и библиотеку. Все книги и научные работы она преподнесла в дар Музею естественной истории. А благодаря усердию Жанны научный мир обзавёлся знаниями о более чем 3 тысячах новых видов растений, собранных по всему миру.
При поддержке Бугенвиля женщина получила пожизненное содержание от морского министерства. И закончила своё кругосветное путешествие, продлившееся 10 лет, в деревне Сент-Олей. Став примером отваги, самоотверженности и преданности науке.
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