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Жертва ботаники: девушка гуляла по полю и захотела съесть ревень, но оказалось, что это борщевик

Жертва ботаники: девушка гуляла по полю и захотела съесть ревень, но оказалось, что это борщевик

Автор:
13 июля 2023 07:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Санкт-Петербург   борщевик сосновского   ботаника   здоровые   история   ожоги   перепутала   слабоумие и отвага   
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Уж сколько рассказывают о последствиях "общения" с борщевиком, а воз и ныне там.

Жительница Санкт-Петербурга рассказала в Твиттере свою историю. Она гуляла по окрестному полю и увидела растение, которое опознала, как ревень.


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Вспомнив детство, захотела его попробовать. "Ревень" оказался горьким и, что называется, не зашёл. Выплюнув траву, девушка через время почувствовала себя не слишком хорошо. На руках и лице появились ожоги. Тогда она вызвала скорую помощь, врачам которой рассказала о своей прогулке и попытке полакомиться полевым растением.


Жертва борщевика объясняет, что перепутала растения, потому что, по её словам, ревень и борщевик похожи до цветения. Видимо девушка помнила, что у ревеня толстые черешки - именно их употребляют в пищу, в том числе, в сыром виде. У молодых растений борщевика черешки листьев несколько похожи, но листовые пластинки всё-таки разные.


«Борщевик же не сразу растет с зонтиками. Откусила и выбросила, сок остался на руках, и я руками трогала лицо под солнцем. После этого вызвала «скорую», врач спросил только вкусный ли был борщевик, больше ничего. Симптомов не было, мазала пантенолом, избегала контактов с солнцем, носила маску. Боли особо не было, только когда открывала рот. Ревень я раньше ела в деревне, когда была маленькая», — рассказала она.


По словам пострадавшей, сейчас она чувствует себя хорошо.



На её лице все еще остаются следы ожога и пользовательница Твиттера надеется, что они скоро исчезнут. Возможно, в ближайшее время она воздержится от соблазна пробовать незнакомые растения в полях (но это не точно).

Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   борщевик сосновского   ботаника   здоровые   история   ожоги   перепутала   слабоумие и отвага   
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9  комментариев
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35k
Dobry vojak Svejk 49 минут назад
Не пускайте её за грибами!
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3k
Илья 7 минут назад
Помню, в детстве, из стеблей очень похожих растений, делали трубочки для плевания горохом. Как же нам тогда везло, что ни разу не попался Борщевик (о котором я вообще услышал сравнительно недавно, несколько лет назад)!
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14k
Jearom 11 минут назад
вспомнил школу и уроки природоведения - ходили по паркам, полям - учились определять растения, даже гербарии собирали. Сейчас этого в программе нету.
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16k
куджо 18 минут назад
в до интернетные времена, косил траву, и нет нет попадал на странные волдыри на руках шее, код за годом такая фигня, гадал что за напасть, алергия думал на какую нибудь траву... Ну теперь то я знаю))))
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2k
RaiJu 22 минуты назад
Дура, все в рот тащит.
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6k
Бу 24 минуты назад
балда Ивановна.
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63k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
"похожи" как близнецы

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24
Нежмисто Живисто 38 минут назад
Ну что за привычка всё в рот тащить?!
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19
Дерри 53 минуты назад
Девка красивая, а ума нема...
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