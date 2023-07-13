Жертва ботаники: девушка гуляла по полю и захотела съесть ревень, но оказалось, что это борщевик

Уж сколько рассказывают о последствиях "общения" с борщевиком, а воз и ныне там.
Жительница Санкт-Петербурга рассказала в Твиттере свою историю. Она гуляла по окрестному полю и увидела растение, которое опознала, как ревень.
Вспомнив детство, захотела его попробовать. "Ревень" оказался горьким и, что называется, не зашёл. Выплюнув траву, девушка через время почувствовала себя не слишком хорошо. На руках и лице появились ожоги. Тогда она вызвала скорую помощь, врачам которой рассказала о своей прогулке и попытке полакомиться полевым растением.
Жертва борщевика объясняет, что перепутала растения, потому что, по её словам, ревень и борщевик похожи до цветения. Видимо девушка помнила, что у ревеня толстые черешки - именно их употребляют в пищу, в том числе, в сыром виде. У молодых растений борщевика черешки листьев несколько похожи, но листовые пластинки всё-таки разные.
«Борщевик же не сразу растет с зонтиками. Откусила и выбросила, сок остался на руках, и я руками трогала лицо под солнцем. После этого вызвала «скорую», врач спросил только вкусный ли был борщевик, больше ничего. Симптомов не было, мазала пантенолом, избегала контактов с солнцем, носила маску. Боли особо не было, только когда открывала рот. Ревень я раньше ела в деревне, когда была маленькая», — рассказала она.
По словам пострадавшей, сейчас она чувствует себя хорошо.
На её лице все еще остаются следы ожога и пользовательница Твиттера надеется, что они скоро исчезнут. Возможно, в ближайшее время она воздержится от соблазна пробовать незнакомые растения в полях (но это не точно).
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