Жертва ботаники: девушка гуляла по полю и захотела съесть ревень, но оказалось, что это борщевик

«Борщевик же не сразу растет с зонтиками. Откусила и выбросила, сок остался на руках, и я руками трогала лицо под солнцем. После этого вызвала «скорую», врач спросил только вкусный ли был борщевик, больше ничего. Симптомов не было, мазала пантенолом, избегала контактов с солнцем, носила маску. Боли особо не было, только когда открывала рот. Ревень я раньше ела в деревне, когда была маленькая», — рассказала она.

По словам пострадавшей, сейчас она чувствует себя хорошо.