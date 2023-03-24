Бабуся-аномалюся: почему в западной культуре демонизируют нашу главную фольклорную ведунью?

В письменном фольклоре первые упоминания о Бабе-яге относятся к 1755 году. Конечно, в устном творчестве она появилась гораздо раньше. И являла собой олицетворение некоего собирательного образа знахарки-ведуньи. Такие «ведающие» – понимающие природу вещей, разбирающиеся в травах, болезнях, да и психологии тоже женщины (и мужчины, пусть и реже) селились в дохристианской Руси на краю деревни. Чтобы доступ к дарам природы был, и от любопытных глаз подальше. К ним обращались не только по части медицины, но и как к старостам и судьям.