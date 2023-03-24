Бабуся-аномалюся: почему в западной культуре демонизируют нашу главную фольклорную ведунью?

Один из первых персонажей русских сказок, с которыми сталкиваются дети, это Баба-яга. Персонаж неоднозначный, поскольку переплетены в нём и доброе, и злое начала.
В народном творчестве это владеющая магическими приёмами старуха, которая и помочь главному герою может, и навредить. Обитает на границе миров – живых и мёртвых в избушке с куриными лапами.
У западных фольклористов этот персонаж вызывает массу вопросов. Ну, не понять исследователям причин странного поведения. То есть нужна определённость: или уж ты детей в печи запекаешь, или богатырям в подвигах содействуешь. Так, Василисе Прекрасной Баба-яга заданий надавала, сложных, почти невыполнимых. Но потом всё же помогла. При этом для чуждой нормам морали старухи выполнение обещания – дело чести. Что же это за персона такая загадочная и неоднозначная?
В письменном фольклоре первые упоминания о Бабе-яге относятся к 1755 году. Конечно, в устном творчестве она появилась гораздо раньше. И являла собой олицетворение некоего собирательного образа знахарки-ведуньи. Такие «ведающие» – понимающие природу вещей, разбирающиеся в травах, болезнях, да и психологии тоже женщины (и мужчины, пусть и реже) селились в дохристианской Руси на краю деревни. Чтобы доступ к дарам природы был, и от любопытных глаз подальше. К ним обращались не только по части медицины, но и как к старостам и судьям.
Но если целебные настои и сборы можно объяснить, то всякие заговоры и ритуалы, как с ними? Здесь всё просто: тяга ко всякому волшебству всегда жила и продолжает жить в глубине души многих. Наверняка у вас есть знакомые, искренне верящие в ворожбу, предсказания, гадания и прочее, не так ли?
А малышей в печь знахарка пихала не с целью зажарить и слопать. В древности на Руси существовал обряд «допекания». Очаг, печь считались душой дома, олицетворением силы и мощи, его сердцем. И внутри печи согревали больных, недоношенных, слабых детишек. Родные опасались проводить такое действо сами, обращались к знахарке. И хворь после живительного тепла зачастую отступала, дети выздоравливали и выживали.
Курьи ножки избушки – олицетворение древней усыпальницы. Внутрь славяне помещали прах, а ножки – опоры-пеньки окуривались дымом. Такие «избы смерти» практиковались вплоть до IX века. Поэтому ножки именно курьи, а не куриные.
Что касается умения управлять животными – воронами, собаками, котами, то любой современный кошатник или собачник поделится массой секретов о способах воспитания питомцев.
Таким образом, в дохристианскую эпоху этот персонаж однозначно был положительным и выступал на стороне добра. Что же озлобило Бабу-ягу? Видимо, активная борьба с язычеством после того, как христианство стало официальной религией и стало повсеместно насаждаться.
Да и может ли человек, являющийся частью народа, хоть и живущий в отдалении, пытаться своим соотечественникам навредить? Маловероятно. Поэтому в народном сознании Баба-яга изначально выступала на стороне добра, олицетворяя собой мудрость и исцеление, и только в сказках она перешла на другую сторону. Впрочем, не перестав балансировать где-то посредине и вызывая недоумение исследователей.
А вас в детстве пугал этот персонаж?
Источник:
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Современную российскую ( не русскую) бабу Ягу тоже знаем и все видели - много обещает народу и ничем не помогает людям.
хаха 90% населения носят крестики и верят в богов, а тут какая-то ворожба
Действительно, кого же у нас в тюрьму каждый день сажают?! В том числе за предательство?
Автор феерический.
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Это вы как сарказм и ирония ?
Или в психдоме день открытых дверей ?
Извините , трудно понять((((
Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу.
Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:
Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет-выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается."
Божий одуванчик просто! Наговаривают ироды проклятые!
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Потому что она из русского фольклора, а на западе все что русское, в их примитивном мировосприятии всегда демонизируется по умолчанию.