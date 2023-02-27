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По всей России подростки открыли охоту на неформалов, похожих на участников ЧВК «Редан»

По всей России подростки открыли охоту на неформалов, похожих на участников ЧВК «Редан»

Автор:
27 февраля 2023 10:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зумеры   Россия   ЧВК Редан   анимешники   гопники   дети   неформалы   подростки   школьники   
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Стычки субкультур в большом городе бывают часто. В 60-х годах комсомольцы гоняли стиляг, в 90-х годах гопники частенько ездили поколачивать металлистов, в 2000-х гонению повергались эмо, скейтеры и анимешники. Почти 10 лет всё было тихо, и вот появилась новая субкультура. Участниками ЧВК «Редан» стали анимешники, которых обычно просят "пояснить за шмот". Судя по всему, они решили дать отпор, но пока не получается.

Вечером 22 февраля на фудкорте крупнейшего московского ТЦ «Авиапарк» толпа подростков устроили массовую драку. Понять, кто где в этой сваре очень сложно. Приглядевшись, можно разглядеть группу парней в клетчатых штанах. Позже стало известно, что это не просто драка, а стычка субкультур и идейных соображений.

Это не первый случай, когда парни в полосатых штанах становятся участниками драк. Себя они называют ЧВК (частная военная компания) "Редан". Отличительная черта — паук на одежде с цифрой четыре. У них крашеные волосы и одежда с аниме-персонажами. Состоит "группировка" из поклонников японский мультиков аниме.

Журналисты даже умудрились взять интервью у одного из представителей "группировки". Вот что он рассказал:

Тут разные парни и девчонки, в основном все школьники 14-16 лет. Мы любим аниме, особенно образ банды «Редан». Может быть, в чем-то подражаем им во внешнем виде. А еще нас всех достало, что на улицах, в ТЦ, когда мы ходим гулять, к нам цепляется гопота. Какой год на дворе?! А кто-то с кулаками готов наброситься на тебя за внешний вид.

То есть это анимешники, которые решили дать отпор, сообщает KP.RU. Правда пока у них не это получается. После драки в столичном ТЦ по всей стране подростки начали ловить неформалов, которые похожи на участников "Редан".

Необычно одетых парней бьют толпой, заставляют извиняться на видео и гоняют по всей России. Инциденты были замечены в Новосибирске, в Туле, в Красноярске, в Санкт-Петербурге. Некоторых из ребят и правда относят себя к "Реган", но другие просто одеваются иначе.

Полиция обеспокоена ростом количества подростковых стычек. В Санкт-Пебербурге противостояние тоже набирает обороты.
По словам школьников, главные враги "Редана" в Петербурге — "офники", другое движение, участники которого, судя по соцсетям, отлавливают участников "Редана" и устраивают драки. В группах вроде "Анти Редан" много видео издевательств — избиений и даже обрезания волос ножом, сообщает "Фонтанка".

В Новосибирске полиция уже провела облаву. Речь идёт о молодёжном движении "Рёдан", которое провоцирует и устраивает массовые драки. Об этом сообщили ТАСС в УМВД РФ по региону.

"С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетние, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в заявлении.


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Метки: Зумеры   Россия   ЧВК Редан   анимешники   гопники   дети   неформалы   подростки   школьники   
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65  комментариев
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14k
Kucher Час назад
В Курске вчера в "Сити-парке" просто толпы подростков шароёхались. Мы в "Леонардо" заходили, вышли и мимо нас две большие группы бегом на эскалатор пробежали. Потом полиция пятеро прошли. Я до этого в ТЦ полицию с автоматами не видел, а тут все вооружённые, в брониках, с касками. Мелких останавливали, проверяли, телефоны смотрели. Мы хотели ещё в продуктовый снизу зайти, но передумали. Уж больно суетливо там было. Ушли от греха подальше.
А всё от того, что подросткам заняться нечем. Сейчас меня совкодрочером обзовут. Но я в школе когда учился в 80-х, на "Динамо" занимался самбо, в аэроклубе прыгал (к срочной у меня 450 прыжков было и 1-й разряд), сестрёнка плаванием в бассейне занималась, потом тоже в аэроклуб пошла. И на кошельке родителей это особо не отражалось. А при капитализме сколько один прыжок в аэроклубе стоит? А на борьбу или плавание пойти? Много бесплатных секций и кружков? Вот молодёжь дурью и мается. И лучше не будет. Потому как занять их чем либо полезным никто и не собирается.
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43k
Aleksandr Полчаса назад
Ну допустим ребята играют в "боевых анимешников". Их право.
Но где они видели паука с 12 лапками? Таких даже в Припяти не водится...
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42
r3mba4 Полчаса назад
как на Масленницу запретили стенка на стенку, так и повелось. Не навиду, а в подворотне, ну или в ТЦ.
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6k
Компьютер DELL монитором 40 минут назад
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1k
K_II_T 47 минут назад
Вчера была тема на главной фишек.
О сжигании на масленицу зарубежного зарегистрированного образа.
Проработанного на столько,
что нейросети будет стыдно показать.

Сегодня новая именованная дурь.
Возможно из Японии. Так как в России цифра 4 ничего не значит.
Штампованная картинка на безразмерной футболке
Плюс штаны-ночнушка из H&M.
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1k
xannar 49 минут назад
Автор текста, я так понимаю, в субкультуре разбирается как свинья в апельсинах? Я в конце 90х влилась в тусовку ролевиков-толкиенистов, так что я только о себе ни выслушивала - сатанисты, сектанты и т.д. ДРАКИ устраивают (угу, на деревянных мечах) Причём как раз одноклассники ко мне нормально относились, вполне уважительно, хоть и не разделяли моих интересов. А вот взрослые, учителя - казалось бы умные люди, но как раз они меньше всего понимали и относились как минимум предвзято.
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280
piharev1 50 минут назад
это хорошо?
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25k
ПаганецЪ 50 минут назад
(С) Участниками ЧВК «Редан» стали анимешники...(/С)


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1k
Nikoha Salym 57 минут назад
Люберцев на вас нет бездельники. За клетчатые штаны точно бы спросили, не говоря про крашенные патлы
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10k
An4aR 57 минут назад
Ссылка coub.com
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36k
Aleks 59 минут назад
Все новое, это хорошо забытое старое.
Ссылка youtu.be
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9k
Пётр Час назад
Помнится в моей школе было так: либо ты рэпер, либо ты металлист...Если рэпер, тебя гоняют металлисты, если металлист, тебя гоняют рэперы...А если ты слушаешь вообще другую музыку, то ты гопник и тебя гоняют и рэперы и металлисты)
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113k
zubrilov Час назад
Для комментаторов постарше... Шёл 2023 год, увлечения молодежи сейчас НУ ОЧЕНЬ сильно отличаются от увлечений детей 80-90х. Как раз растет поколение не футбольных фанатов, любителей рыбалки и тд., а поклонников аниме, компьютерных игр, фильмов, комиксов и это совершенно нормально! Младший сын (10 лет) как раз из этой категории, а старший (16 лет) ещё успел зацепить "другие" развлечения (страйкбол, гитара)
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487
Flint Час назад
Смешалось всё в кучу, ЧВК-анимешники. Если они ЧВК - их нужно на фронт. Никогда не импонировал гопоте, но в данном случае пусть лучше их воспитывает улица, раз у них случилось наруто головного мозга...
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1k
Max Час назад
Сейчас 90 процентов так называемых "гопников " выглядят хлеще, чем неформалы 80х-90х. Почти любому можно предъявить и за штаны с рубашкой в облипочку, и за бороды, и за цветные куртки, и за светло-коричневые ботинки, и за голые щиколотки и т п. Одним словом предъявить за "педиковатость".
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70
Александр Час назад
Такое всегда было, только ребята сейчас какие-то хиленькие
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113k
zubrilov Час назад
Любители подворотов бьют анимешников, как это мило. Среди анимешников хоть гопоты нет)
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22k
sanchesS80 Час назад
Конешно, кошмарить подростков так все смелые. Собралась кучка, теперь их чморят. А как разная чернота в нац-группы собирается, так все "смельчаки" чего-то засовывают языки в жопы и боятся к ним подойти.
Полиция тоже не сильно отличается. Занялись этой группировкой подростков как будто они угроза государству. А национальные группировки мигрантов тронуть бояться.
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664
Breeze Час назад
Вот что значит "маяться от безделия"!!! Их бы энергию, да в нужное русло!
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12k
harlamov Час назад
Гопота до панков докапывалась, теперь до анимешников.
Такая психология. Заклевать белых ворон.
Всегда это было и будет.
Одни хотят быть не такие как все, другие хотят самоутвердиться за счет кулаков.
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2k
· · 2 часа назад
Вот, действительно, зажрались "детишки", из-за мультиков драки устраивают .
Скорей всего сказанное мною сочтут за банальщину :
Но у нас в Крае было обязательное требование - состоять в какой-нибудь или спортивной секции, а если школьник был больным или инвалидом - то в кружке творчества .
Естественно, моя школа прошла при СССР и как раз закончилась вместе с Союзом .
И, периодически, классные требовали справки подтверждения посещения этих секций/кружков с печатью . Во как !
Занятия были не менее 3-х раз в неделю .
Конечно, если такое вернут сейчас - мажорчикам их родители любые справки купят .
Но свободное время мы тратили зарабатыванием карманных денег, а именно - поиском бутылок по паркам и дворам, чтобы сдать их в пунктах приёмы стеклотары по 20 и по 15 коп. .
Другой подработки для школьников в моём городе просто не было .
Но мы не дрались из-за "Ну, погоди" или "Кота Леопольда" ! Не было времени .

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Pika-Pika?
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