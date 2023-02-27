По всей России подростки открыли охоту на неформалов, похожих на участников ЧВК «Редан»

Стычки субкультур в большом городе бывают часто. В 60-х годах комсомольцы гоняли стиляг, в 90-х годах гопники частенько ездили поколачивать металлистов, в 2000-х гонению повергались эмо, скейтеры и анимешники. Почти 10 лет всё было тихо, и вот появилась новая субкультура. Участниками ЧВК «Редан» стали анимешники, которых обычно просят "пояснить за шмот". Судя по всему, они решили дать отпор, но пока не получается.
Вечером 22 февраля на фудкорте крупнейшего московского ТЦ «Авиапарк» толпа подростков устроили массовую драку. Понять, кто где в этой сваре очень сложно. Приглядевшись, можно разглядеть группу парней в клетчатых штанах. Позже стало известно, что это не просто драка, а стычка субкультур и идейных соображений.
Это не первый случай, когда парни в полосатых штанах становятся участниками драк. Себя они называют ЧВК (частная военная компания) "Редан". Отличительная черта — паук на одежде с цифрой четыре. У них крашеные волосы и одежда с аниме-персонажами. Состоит "группировка" из поклонников японский мультиков аниме.
Журналисты даже умудрились взять интервью у одного из представителей "группировки". Вот что он рассказал:
Тут разные парни и девчонки, в основном все школьники 14-16 лет. Мы любим аниме, особенно образ банды «Редан». Может быть, в чем-то подражаем им во внешнем виде. А еще нас всех достало, что на улицах, в ТЦ, когда мы ходим гулять, к нам цепляется гопота. Какой год на дворе?! А кто-то с кулаками готов наброситься на тебя за внешний вид.
То есть это анимешники, которые решили дать отпор, сообщает KP.RU. Правда пока у них не это получается. После драки в столичном ТЦ по всей стране подростки начали ловить неформалов, которые похожи на участников "Редан".
Необычно одетых парней бьют толпой, заставляют извиняться на видео и гоняют по всей России. Инциденты были замечены в Новосибирске, в Туле, в Красноярске, в Санкт-Петербурге. Некоторых из ребят и правда относят себя к "Реган", но другие просто одеваются иначе.
Полиция обеспокоена ростом количества подростковых стычек. В Санкт-Пебербурге противостояние тоже набирает обороты.
По словам школьников, главные враги "Редана" в Петербурге — "офники", другое движение, участники которого, судя по соцсетям, отлавливают участников "Редана" и устраивают драки. В группах вроде "Анти Редан" много видео издевательств — избиений и даже обрезания волос ножом, сообщает "Фонтанка".
В Новосибирске полиция уже провела облаву. Речь идёт о молодёжном движении "Рёдан", которое провоцирует и устраивает массовые драки. Об этом сообщили ТАСС в УМВД РФ по региону.
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"С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетние, доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в заявлении.
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А всё от того, что подросткам заняться нечем. Сейчас меня совкодрочером обзовут. Но я в школе когда учился в 80-х, на "Динамо" занимался самбо, в аэроклубе прыгал (к срочной у меня 450 прыжков было и 1-й разряд), сестрёнка плаванием в бассейне занималась, потом тоже в аэроклуб пошла. И на кошельке родителей это особо не отражалось. А при капитализме сколько один прыжок в аэроклубе стоит? А на борьбу или плавание пойти? Много бесплатных секций и кружков? Вот молодёжь дурью и мается. И лучше не будет. Потому как занять их чем либо полезным никто и не собирается.
Но где они видели паука с 12 лапками? Таких даже в Припяти не водится...
О сжигании на масленицу зарубежного зарегистрированного образа.
Проработанного на столько,
что нейросети будет стыдно показать.
Сегодня новая именованная дурь.
Возможно из Японии. Так как в России цифра 4 ничего не значит.
Штампованная картинка на безразмерной футболке
Плюс штаны-ночнушка из H&M.
Полиция тоже не сильно отличается. Занялись этой группировкой подростков как будто они угроза государству. А национальные группировки мигрантов тронуть бояться.
Такая психология. Заклевать белых ворон.
Всегда это было и будет.
Одни хотят быть не такие как все, другие хотят самоутвердиться за счет кулаков.
Скорей всего сказанное мною сочтут за банальщину :
Но у нас в Крае было обязательное требование - состоять в какой-нибудь или спортивной секции, а если школьник был больным или инвалидом - то в кружке творчества .
Естественно, моя школа прошла при СССР и как раз закончилась вместе с Союзом .
И, периодически, классные требовали справки подтверждения посещения этих секций/кружков с печатью . Во как !
Занятия были не менее 3-х раз в неделю .
Конечно, если такое вернут сейчас - мажорчикам их родители любые справки купят .
Но свободное время мы тратили зарабатыванием карманных денег, а именно - поиском бутылок по паркам и дворам, чтобы сдать их в пунктах приёмы стеклотары по 20 и по 15 коп. .
Другой подработки для школьников в моём городе просто не было .
Но мы не дрались из-за "Ну, погоди" или "Кота Леопольда" ! Не было времени .
Серьезно?!
Может, только у меня такое особенное на весь Союз было окружение?
Ходили на кружки, спорт, но это не мешало возникновению конфликтов и разборок из-за всякой херни.
Дети есть дети.