По всей России подростки открыли охоту на неформалов, похожих на участников ЧВК «Редан»

Журналисты даже умудрились взять интервью у одного из представителей "группировки". Вот что он рассказал:

Тут разные парни и девчонки, в основном все школьники 14-16 лет. Мы любим аниме, особенно образ банды «Редан». Может быть, в чем-то подражаем им во внешнем виде. А еще нас всех достало, что на улицах, в ТЦ, когда мы ходим гулять, к нам цепляется гопота. Какой год на дворе?! А кто-то с кулаками готов наброситься на тебя за внешний вид.

То есть это анимешники, которые решили дать отпор, сообщает KP.RU. Правда пока у них не это получается. После драки в столичном ТЦ по всей стране подростки начали ловить неформалов, которые похожи на участников "Редан".