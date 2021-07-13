Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания

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Китайская полиция помогла 13-летней девочке вернуться домой, после нескольких дней на острове в Желтом море.
Подросток из Чэнду (провинция Сычуань) переживала кризис - запиралась в комнате и целыми днями ни с кем не общалась, бросила школу. Родители, боясь, что бунт затянется, решили пойти на радикальные меры.
Родители взяли с собой дочь и отправились вместе с ней на необитаемый остров, находящийся напротив Жушань. Они поселились там, чтобы "научить ее справляться с трудностями". Девочка продержалась на такой вот своеобразной терапии два дня.
Девочка, не выдержав таких воспитательных мер, начала сигналить рыбакам, проплывавшим мимо, а те вызвали полицию. Бунтарка рассказала стражам порядка, что ее вывезли в Желтое море насильно.
"Родители хотели заставить меня выживать на необитаемом острове. У нас есть только вода и печенье. Огонь разжечь не получается. Пожалуйста, заберите меня на берег".
"Родители хотели заставить меня выживать на необитаемом острове. У нас есть только вода и печенье. Огонь разжечь не получается. Пожалуйста, заберите меня на берег".
Родителям было отдан приказ о прерывании режима "Робинзона" и вернуться домой. Но ее отец все равно считает, что их идея с перевоспитанием в условиях экстрима пошла ребенку на пользу. Дочь в критической ситуации оказалась способна нормально взаимодействовать с незнакомцами.
Как считаете, подобные радикальные меры подходят для перевоспитания детей-подростков?
Как считаете, подобные радикальные меры подходят для перевоспитания детей-подростков?
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А вообще детей нужно воспитывать, а не бросать сначала на волю соцсетей, и позже хвататься за голову, что дитë растет не по родительским канонам.
Китайцы покорят весь мир, и поделом миру этому, в котором питтары и малолетки рассказывают взрослым нормальным людям, как им жить.