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Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания

Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания (4 фото)

Автор:
13 июля 2021 15:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Китай   воспитание   дети   новости   подростки   события   
2154
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Китайская полиция помогла 13-летней девочке вернуться домой, после нескольких дней на острове в Желтом море.

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Метки: ynews   Китай   воспитание   дети   новости   подростки   события   
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13  комментариев
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3k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А в наше время трудных подростков брали в поход с ночевкой, да ещё и не с одной. В трудных условиях похода была возможность проявить себя, проверить себя на вшивость, посмотреть на себя и своих товарищей другими глазами. А ночью у костра поговорить душевно о том, о чем в обычных и привычных условиях не получалось.
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11k
Великий Кормчий 4 минуты назад
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30k
Netyn 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
Valiko 49 минут назад
Необитаемость у острова низкого качества.
А вообще детей нужно воспитывать, а не бросать сначала на волю соцсетей, и позже хвататься за голову, что дитë растет не по родительским канонам.
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3k
GelmuT_nec 50 минут назад
Просто у них дачи нет
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10k
Типа граф Час назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
livaneth 2 часа назад
Минус за заголовок. Родители не "отправили" дочь на необитаемый остров а поехали вместе с ней. Чем не семейный пикник? Условия спартанские? А почему бы и нет?
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4k
Мих 2 часа назад
Только надо было ее одну туда забросить.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Отличная идея. И обратите внимание, никакой там тебе ювенальной полиции и разговоров о правах человека.
Китайцы покорят весь мир, и поделом миру этому, в котором питтары и малолетки рассказывают взрослым нормальным людям, как им жить.
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27k
MatveiVainrub 2 часа назад
Трудно сказать . Такая терапия может действительно помочь , но может и пойти во вред . Всё зависит от психологического и морального состояния индивида в целом . Да и никто не скажет , как среагирует мозг . Кому то пойдёт такое "развлечение" , а кому то нет . Тем более когда речь идёт о неокрепшем мозге ребёнка .
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