Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания

Девочка, не выдержав таких воспитательных мер, начала сигналить рыбакам, проплывавшим мимо, а те вызвали полицию. Бунтарка рассказала стражам порядка, что ее вывезли в Желтое море насильно.

"Родители хотели заставить меня выживать на необитаемом острове. У нас есть только вода и печенье. Огонь разжечь не получается. Пожалуйста, заберите меня на берег".