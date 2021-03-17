Школьников хотят научить "основам взрослой жизни"

Маркс отметила, что ее институтом были проведены опросы среди школьников, которые показали, что 76% учеников средней и старшей школы недовольны качеством школьной программы. Они отмечают, что она давно устарела и оторвана от реальности. Часть опрошенных указала, что им бы хотелось получать знания по финансам, психологии и половому воспитанию.



Как считаете, каких предметов в школе не хватает?