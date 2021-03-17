Школьников хотят научить "основам взрослой жизни"

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Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс выступила с предложением введения нового урока для старшеклассников.
Анна Маркс направила министру просвещения предложение ввести для старшеклассников новые, очень полезные предметы.
В рамках курса будущие выпускники школ будут обучаться финансовой грамотности, базовым основам психологии, межличностных отношений, осознанного потребления, правильного питания и способам решения различных бытовых проблем.
В рамках курса будущие выпускники школ будут обучаться финансовой грамотности, базовым основам психологии, межличностных отношений, осознанного потребления, правильного питания и способам решения различных бытовых проблем.
Маркс отметила, что ее институтом были проведены опросы среди школьников, которые показали, что 76% учеников средней и старшей школы недовольны качеством школьной программы. Они отмечают, что она давно устарела и оторвана от реальности. Часть опрошенных указала, что им бы хотелось получать знания по финансам, психологии и половому воспитанию.
Как считаете, каких предметов в школе не хватает?
Как считаете, каких предметов в школе не хватает?
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Да, вот интересно, они кого поставят вести (если введут все же этот предмет)? Не школьных же учителей. Должны приходить психологи, сексологи, экономисты... Ох, боюсь, опять будет "хотели как лучше, а получилось как всегда".
Да в США есть такое деление. А еще предметы читают курсом, скажем физика начитывается за год весь курс и сдается экзамен. А не размазывается на 8 лет.