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Школьников хотят научить "основам взрослой жизни"

Школьников хотят научить "основам взрослой жизни" (2 фото)

Автор:
17 марта 2021 18:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дети   новости   обучение   подростки   развитие   школа   
1359
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Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс выступила с предложением введения нового урока для старшеклассников.

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Метки: Россия   дети   новости   обучение   подростки   развитие   школа   
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29  комментариев
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2k
Tano 2 часа назад
Гренка не может стоить 5 евро, а крутон может!
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2k
Vic Twin 3 минуты назад
А что думает товарищ Энгельс?
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5k
Андрей Крылов 21 минуту назад
Бредятина какая-то.
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41k
Митрий Полчаса назад
Во бльть дожили, их уже учить йбаться надо...
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2k
Анонимный Трезвенник Митрий 19 минут назад
А если не учить, то как они размножаться будут?
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41k
Митрий Анонимный Трезвенник 17 минут назад
Хорошо бы.
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26k
Netyn 36 минут назад
Порки явно не хватает в школак
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2k
Анонимный Трезвенник Netyn 17 минут назад
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−16
vova old 57 минут назад
Ну должны же эти институты оправдывают своё существование и бюджетную зарплату. поэтому они всегда будут что-то придумывать выдвигать. Нужно ли этой будет с этого какая-то польза никогда неизвестно
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40k
InfoVoin 58 минут назад
А может нужно не в школе, а что-то в системе менять, ЕГЭ и так показало маразм нововведений. Пока нет идейной платформы для политического курса страны, так и будет шатание из стороны в сторону и сырые внедряемые властью изменения в социальной сфере, хватит экспериментировать, просто нужно выбирать из мировой практики только рационально- позитивные внедрения и желательно чтобы они совпадали с мнением и чаянием россиян.
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17k
babuby 58 минут назад
Урок начинается со слов -"Вы должны государству! Теперь вы всегда будете должны государству, а государство вам ничего не должно! Конституция - лишь книга сказок для плебеев. ..." И всё в таком духе.
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Лучше бы розги и горох вернули!
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3k
Tuskub Час назад
..а может просто отказаться от ЕГЭ и вернуться к десятилетиями проверенной школьной программе?
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17k
babuby Tuskub 57 минут назад
Тогда чернь увеличит шансы на образование, а это уже идёт вразрез с политикой государства.
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19k
pssst Tuskub 56 минут назад
Зачем от него отказываться? Это просто экзамен. Просто нужно школьную программу в 11-м классе разбавлять чем-то еще, кроме подготовки к ЕГЭ. И слать нахер родителей, которые начнут ныть про то, что их тупое чадушко не способно сдать госэкзамен.
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2k
evzhur Tuskub 56 минут назад
Возможно ты не в теме, но выпускной школьный экзамен по математике в советской школе 80-х годов намного легче ЕГЭ.
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3k
Tuskub evzhur 48 минут назад
Что за моветон - "ты"? Я с Вами на брудершафт не пил. И второе - я так понимаю, что Вы не в теме разницы между ЕГЭ и полноценным экзаменом? Дальнейшее общение считаю бессмысленным, до свидания.
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3k
Tuskub pssst 46 минут назад
Просто экзаменом чаще всего становится:
Экзамен по физике в различных ВУЗах
Технический ВУЗ
Вопрос: В чем измеряется сила тока?
Варианты:
1.Ватт
2.Вольт
3.Ампер
Гуманитарный ВУЗ
Вопрос: А не в амперах ли измеряется сила тока?
Варианты:
1.Да
2.Нет
3.Не Знаю
Военное Училище
Вопрос: Сила тока измеряется в амперах!!!
Варианты:
1.Да
2.Есть
3.Так Точно
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384
Юрий Час назад
ООчень хороша для старших классов градация на базовый и расширенный курс по предмету, с возможностью выбора. Так будет разгружен и учитель и ученики от пустой траты времени. Что до основ жизнедеятельности, хороший курс, только он должен быть кратким и вестти его должны профи, приглашение спеца например из налоговой, будет разумным, на мой взгляд.
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26k
minimalism Автор поста Юрий Час назад
в США по-моему такая система, они учат базовые предметы, а потом выбирают себе те, которые им предпочтительнее, концентрируясь на том, что нужно.

Да, вот интересно, они кого поставят вести (если введут все же этот предмет)? Не школьных же учителей. Должны приходить психологи, сексологи, экономисты... Ох, боюсь, опять будет "хотели как лучше, а получилось как всегда".
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384
Юрий minimalism 46 минут назад
Да там много чего... Учителям нужно поднимать зарплату, хотя бы в 2 раза. Поощрять создание авторских методов. Уменьшать зарплату и власть директора и РАНО, уменьшать отчетность. А вот такие специфичные темы вполне можно читать курсом по Скайпу, с последующим по типу клубного обсуждением и зачетом.

Да в США есть такое деление. А еще предметы читают курсом, скажем физика начитывается за год весь курс и сдается экзамен. А не размазывается на 8 лет.
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308
Youtube's Best Channel Час назад
Я бы предложил ввести их вместо части уроков литературы, русского языка, математики, физики и химии, в общем, вместо того, что нужно лишь для строки в аттестате
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19k
pssst Youtube's Best Channel 51 минуту назад
Тут народ и с русским/литературой-то два слова связать не может. А без них - вообще только смайликами общаться будут и мычать при личной встрече.
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1k
Slesarkip 2 часа назад
У нас были «Основы советского государства и права» и «Этика и психология семейной жизни». Давно это было
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6k
Алексей Slesarkip Полчаса назад
А также труд и домоводство - для решения бытовых проблем.
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1k
Slesarkip Алексей Полчаса назад
Эт точно.
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5k
Андрей Крылов Алексей 18 минут назад
вот эти предметы были реально полезные. А не всякие расплывчатые "чего-то там ведения".
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2k
Tano 2 часа назад
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