В Новгородской области школьники решили прокатиться на льдине

В ГУ МЧС России по Новгородской области рассказали о спасении трёх школьников, которые решили прокатиться на льдине по реке Шелонь. Дети совсем не испугались и захватили с собой в приключение своего пёсика. К счастью, путешественников заметили люди из окон многоквартирного дома на берегу и вызвали спасателей. К тому времени уже стемнело.