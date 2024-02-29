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В Новгородской области школьники решили прокатиться на льдине

В Новгородской области школьники решили прокатиться на льдине

Автор:
29 февраля 2024 18:51
Сообщество : Жить в России
Метки: МЧС   Новгородская область   Спасение   дети   льдина   подростки   спасение детей   школьники   
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Также ребята прихватили с собой собаку.

В ГУ МЧС России по Новгородской области рассказали о спасении трёх школьников, которые решили прокатиться на льдине по реке Шелонь. Дети совсем не испугались и захватили с собой в приключение своего пёсика. К счастью, путешественников заметили люди из окон многоквартирного дома на берегу и вызвали спасателей. К тому времени уже стемнело.

Подростков спасатели посадили на надувную лодку и отвезли на берег, где тут же вызвали полицию. К счастью, никто не пострадал. Родители, забравшие своих детей, выразили благодарность спасателям и сотрудникам полиции. Судя по всему, дома виновников происшествия ждёт большая взбучка.
P.S. Собачку тоже спасли.

Кроме того, сотрудники МЧС напомнили родителям о важности разъяснения ребёнку правил безопасности. Особенно в весенний период, когда лёд уже начинает таять.

Еще раз:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • контролируйте, как проводит время твой ребенок;
  • расскажите ему об опасностях тонкого льда.

Источник:

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Метки: МЧС   Новгородская область   Спасение   дети   льдина   подростки   спасение детей   школьники   
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6  комментариев
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78k
Viktor 2 часа назад
Вот уж точно - трое на льдине, не считая собаки!
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39k
АнтонПолднев 20 минут назад
не оставляйте детей без присмотра;
контролируйте, как проводит время твой ребенок;
Не работайте...
Родители в семь утра уходят на работу, и, дай бог если в семь вечера приходят. Каким образом им не оставлять без присмотра и контролировать?
"расскажите ему об опасностях тонкого льда."
Вот только это и остаётся...
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4k
Андрей Полчаса назад
А давай честно. Кто так катался? Я +
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59k
turyst Час назад
Ребята на льдине застряли. Сейчас лодочку достанем и ликвидируем...


Хорошо, что добавил, что происшествие.

Мамонтята, блин.


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