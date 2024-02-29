В Новгородской области школьники решили прокатиться на льдине

Также ребята прихватили с собой собаку.
В ГУ МЧС России по Новгородской области рассказали о спасении трёх школьников, которые решили прокатиться на льдине по реке Шелонь. Дети совсем не испугались и захватили с собой в приключение своего пёсика. К счастью, путешественников заметили люди из окон многоквартирного дома на берегу и вызвали спасателей. К тому времени уже стемнело.
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Подростков спасатели посадили на надувную лодку и отвезли на берег, где тут же вызвали полицию. К счастью, никто не пострадал. Родители, забравшие своих детей, выразили благодарность спасателям и сотрудникам полиции. Судя по всему, дома виновников происшествия ждёт большая взбучка.
P.S. Собачку тоже спасли.
Кроме того, сотрудники МЧС напомнили родителям о важности разъяснения ребёнку правил безопасности. Особенно в весенний период, когда лёд уже начинает таять.
Еще раз:
- не оставляйте детей без присмотра;
- контролируйте, как проводит время твой ребенок;
- расскажите ему об опасностях тонкого льда.
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контролируйте, как проводит время твой ребенок;
Не работайте...
Родители в семь утра уходят на работу, и, дай бог если в семь вечера приходят. Каким образом им не оставлять без присмотра и контролировать?
"расскажите ему об опасностях тонкого льда."
Вот только это и остаётся...
Неоднократно... Но не по Волге-матушке конечно. По окрестным прудам. Пару раз даже кораблекрушение переживали. МЧС тогда не было, так что, как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Вплавь до берега, благо обычно недалеко.
Хорошо, что добавил, что происшествие.
Мамонтята, блин.