В Кемерове школьницы издевались над сверстницей, обсыпая её мукой и избивая

Полицейские уже нашли пострадавшую.
В социальных сетях появились видео, на которых подростки издеваются над сверстницей. Сначала её обсыпали мукой и избили в туалете торгового центра другие девочки. Всё это сняли на видео и выложили в интернет. Ролики разлетелись по всем местным пабликам. Также в ГУ МВД по Кемеровской области – Кузбассу ознакомились с видеороликами, на которых школьницы жестоко избивают сверстницу в туалете одного из ТЦ.
Источник:
Следом за первым появилось ещё одно видео. На нём девочки снова устраивают разборки. На этот раз они взяли с собой перцовый баллончик. В какой-то момент одна из девочек распыляет его прямо в лицо сверстницы. Стоящие рядом осуждают нападавших, но ничего не делают.
В полиции выяснили, что ролики были сняты ещё в ноябре 2023 года. Отмечается, что обращений в полицию по факту данных происшествий не поступало. В настоящий момент проводится проверка.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Сейчас полицейские разыскивают нападавших девочек. Из личности уже установлены. О случившемся узнала Екатерина Мизулина. По её словам, девочку избивали систематически и травили. Заявление в полицию написала сама Мизулина.
Источник:
- Несчастная дочь Марины Цветаевой
- "Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом с его машиной
- Убийство в подвале: страшная история Сильвии Лайкенс
- "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу
- Девушка, которая напала на соперницу с кувалдой, пыталась покончить с собой
УРОДЫ
СКОТЫ