В Кемерове школьницы издевались над сверстницей, обсыпая её мукой и избивая

Следом за первым появилось ещё одно видео. На нём девочки снова устраивают разборки. На этот раз они взяли с собой перцовый баллончик. В какой-то момент одна из девочек распыляет его прямо в лицо сверстницы. Стоящие рядом осуждают нападавших, но ничего не делают.

В полиции выяснили, что ролики были сняты ещё в ноябре 2023 года. Отмечается, что обращений в полицию по факту данных происшествий не поступало. В настоящий момент проводится проверка.