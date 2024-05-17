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В Кемерове школьницы издевались над сверстницей, обсыпая её мукой и избивая

В Кемерове школьницы издевались над сверстницей, обсыпая её мукой и избивая

Автор:
17 мая 2024 17:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Кемрово   Россия   дети   драка   жестокость   избиение   нападение   подростки   
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Полицейские уже нашли пострадавшую.

В социальных сетях появились видео, на которых подростки издеваются над сверстницей. Сначала её обсыпали мукой и избили в туалете торгового центра другие девочки. Всё это сняли на видео и выложили в интернет. Ролики разлетелись по всем местным пабликам. Также в ГУ МВД по Кемеровской области – Кузбассу ознакомились с видеороликами, на которых школьницы жестоко избивают сверстницу в туалете одного из ТЦ.

Следом за первым появилось ещё одно видео. На нём девочки снова устраивают разборки. На этот раз они взяли с собой перцовый баллончик. В какой-то момент одна из девочек распыляет его прямо в лицо сверстницы. Стоящие рядом осуждают нападавших, но ничего не делают.

В полиции выяснили, что ролики были сняты ещё в ноябре 2023 года. Отмечается, что обращений в полицию по факту данных происшествий не поступало. В настоящий момент проводится проверка.

Сейчас полицейские разыскивают нападавших девочек. Из личности уже установлены. О случившемся узнала Екатерина Мизулина. По её словам, девочку избивали систематически и травили. Заявление в полицию написала сама Мизулина.

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Метки: Кемрово   Россия   дети   драка   жестокость   избиение   нападение   подростки   
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4  комментария
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5k
Двестиграмм Полчаса назад
уроды
УРОДЫ
СКОТЫ
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32k
AzuveR 11 минут назад
Это уже не девочки,а малолетние твари.
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7k
Трям 13 минут назад
Нахера менты пострадавшую нашли? Виновных надо искать! (Ваш кэп)
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23k
BiZ Полчаса назад
стандарт
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5029 постов (4814 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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