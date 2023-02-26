Я подобрал для вас 10 интересных фактов о фильме «Муха» Дэвида Кроненберга, про которые вы могли не знать. Читайте и делитесь своим мнением в комментариях.

1. В фильме есть эпизод, когда ученый Сет Брандл (Джефф Голдблюм) приводит домой журналистку Веронику Квайф (Джина Дэвис). Чтобы произвести на девушку впечатление, ученый играет на пианино. В реальной жизни отец режиссера Дэвида Кроненберга был журналистом, а мать играла на пианино. И я думаю, что это не случайное совпадение.

. В моменте, когда у Сета отвалилось ухо, эмоции актрисы Джины Дэвис были совершенно искренними, потому что она этого не ожидала. А учитывая тот факт, что они с Джеффом Голдблюмом в то время встречались, такую реакцию вполне можно понять.