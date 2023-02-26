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10 интересных фактов о фильме «Муха» Дэвида Кроненберга, про которые вы могли не знать

10 интересных фактов о фильме «Муха» Дэвида Кроненберга, про которые вы могли не знать

Автор:
26 февраля 2023 11:22
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   муха   роль   съемка   факты   фильм   
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«Муха» Кроненберга – одно из самых ярких воспоминаний моей юности наравне с «Кошмаром на улице Вязов» и «Зловещими мертвецами». Как по мне, в этом фильме идеально все. «Муха» - не просто фильм ужасов, он интересен еще тем, что режиссер предположил (и я бы сказал, очень визуально убедительно), как выглядела бы трансформация человека во всем известное насекомое.

При этом фильм, как, впрочем, и все картины тех лет, снят без использования компьютерной графики, что делает его живым и настоящим. Конечно, не стоит забывать и о харизме Джеффа Голдблюма, сыгравшего главного персонажа в фильме «Муха» 1986 года. Мне кажется, кто-то другой в его роли смотрелся бы хуже.

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Я подобрал для вас 10 интересных фактов о фильме «Муха» Дэвида Кроненберга, про которые вы могли не знать. Читайте и делитесь своим мнением в комментариях.


1. В фильме есть эпизод, когда ученый Сет Брандл (Джефф Голдблюм) приводит домой журналистку Веронику Квайф (Джина Дэвис). Чтобы произвести на девушку впечатление, ученый играет на пианино. В реальной жизни отец режиссера Дэвида Кроненберга был журналистом, а мать играла на пианино. И я думаю, что это не случайное совпадение.


. В моменте, когда у Сета отвалилось ухо, эмоции актрисы Джины Дэвис были совершенно искренними, потому что она этого не ожидала. А учитывая тот факт, что они с Джеффом Голдблюмом в то время встречались, такую реакцию вполне можно понять.

3. Изначально в роли Вероники Дэвид Кроненберг хотел видеть Линду Хэмилтон. Режиссеру понравилось, как Линда показала себя в фильме «Терминатор». Однако актриса отказалась. Ей не понравились некоторые сцены в сценарии, особенна та, где главная героиня рожает личинку.


4. Дизайн телеподов (устройств для телепортации) был навеян формой цилиндра двигателя старого мотоцикла Дэвида Кроненберга, Ducati 450 Desmo.

5. Режиссер Дэвид Кроненберг столкнулся с трудностями, когда сказал, что хочет видеть в главной роли именно Джеффа Голдблюма. В частности, руководство 20th Century Fox видело в роли Сета известного актера (Джефф Голдблюм таковым на тот момент не являлся), а Крис Уолас, отвечающий за грим, сказал, что с лицом Голдблюма будет сложно работать. К счастью, окончательное решение оставили за режиссером, и тот настоял на кандидатуре Голдблюма.

6. Джефф Голдблюм, в свою очередь, хотел, чтобы в главной женской роли снялась его подруга, Джина Дэвис, и идея, что в фильме будет сниматься реальная пара, не понравилась Дэвиду Кроненберга. Однако после прослушивания на роль Вероники других претенденток, Кроненберг признал, что Джина Дэвис лучше других подходит для этой роли.

7. Для нанесения грима Джеффу Голдблюму на конечных стадиях превращения в насекомое требовалось почти пять часов.


8. Для анимации павиана, ставшего жертвой эксперимента и вывернутого наизнанку, требовалась три человека, сидевших под полом. Двое управляли движениями марионетки, а третий качал искусственную кровь. Иногда съемочная группа, уходя на ланч, забывала о «подпольных» аниматорах и уходила кушать без них.


9. Неприглядного вида жидкость, извергаемая главным персонажем на последних стадиях преобразования в муху, на самом деле состояла из смеси меда, яиц и обычного молока.

10. В этом фильме, также как и в оригинальной ленте 1958 года, главный герой говорит в конце фразу: «Помоги мне!». Разница заключается в том, что во время съемок оригинальной картины актеры Винсент Прайс и Герберт Маршалл не смогли снять сцену с первого дубля, так как им было смешно. В ремейке Дэвида Кроненберга 1986 года этот момент совершенно не комедийный и желания посмеяться не вызывает.

На самом деле фильм «Муха» не так прост, как кажется. Помимо визуальной составляющей, он поднимает вопросы последствий генетического слияния человека с совершенно чуждым человеческой физиологии существом – мухой. Что может повлечь за собой такое слияние? Как изменится характер и восприятие человека, постепенно превращающегося в отвратительное существо? Именно на эти вопросы нам и пытается ответить гениальный фильм «Муха» Дэвида Кроненберга.

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Метки: актеры   кино   муха   роль   съемка   факты   фильм   
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Руслана Тарасова 4 минуты назад
А слабо написать про суперужастик тех же лет: "Помидоры-убийцы из космоса"? И какой именно сорт помидоров оставил или не оставил след в твоей юности? И как мухи ели или не ели помидоры? Автор , заканчивай постит мусор!
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Горожанин 20 минут назад
Кино и авторы СССР не отставали и даже были круче по идеям и вопросам по схожей проблематике. "Собачье сердце" - гениальная повесть Булгакова и не менее гениальное воплощение в кино Бортко.
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