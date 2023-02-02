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13 интересных фактов о фильме "Пароль Рыба-меч"

13 интересных фактов о фильме "Пароль Рыба-меч"

Автор:
02 февраля 2023 11:32
Сообщество : Кино
Метки: Пароль Рыба-меч   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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О том самом фильме, где снимался Джон Траволта, Хью Джекман, Хэлли Берри, Дон Чидл, Сэм Шепард и Винни Джонс.

  • Винни Джонс собирался выполнить один трюк самостоятельно, но Джон Траволта остановил его, и трюк выполнил каскадер. Трос оборвался, и каскадер упал с большой высоты на бетонный пол, сломав позвоночник.
  • Драматический взрыв в начале фильма был снят с помощью 135 синхронизированных камер. На тот момент это был самый сложный визуальный эффект в истории компании Warner Brothers.
  • Джон Траволта и Хью Джекман обожают петь. На съемочной площадке они часто вместе пели песни из "Оклахомы!" и других мюзиклов.
  • Фильм был снят с проката вскоре после 11 сентября 2001 года из-за сцены со взрывом здания.

  • В названии фильма Swordfish обыгрывается тема криптографии. Названия реально существующих алгоритмов шифрования Blowfish и Twofish.
  • Дон Чидл был первым и единственным выбором режиссёра Доминика Сены на роль агента Робертса. Режиссёр сказал: "Давайте даже не будем говорить ни с кем другим. Если мы сможем заполучить Дона Чидла, дело сделано!".
  • На роль Стэнли рассматривались Джон Кьюсак и Вэл Килмер. В итоге Доминик Сена выбрал Хью Джекмана, потому что тот не принес с собой слишком большой багаж из других фильмов.
  • Для подготовки к роли в этом фильме Хью Джекману пришлось брать уроки каскадерского вождения.
  • Ходили слухи, что Хэлли Берри заплатили дополнительные $500 000 за сцену топлес, но она опровергла эти слухи, пошутив, что ее грудь стоит гораздо больше.

  • В отличие от многих голливудских фильмов, количество патронов в огнестрельном оружии изображено правильно. В частности, во время погони Габриэль делает в общей сложности 89 выстрелов из ручного пулемёта M249 Squad Automatic Weapon, который имеет коробку на двести патронов.
  • Джекман на самом деле очень хорошо играет в гольф, поэтому ему пришлось притвориться, что это не так. Берри, с другой стороны, никогда раньше не держала в руках клюшку для гольфа, и перед съёмками ей пришлось пройти ускоренную подготовку.
  • Главный герой взламывает теоретически невзламываемый шифр Вернама.
  • У фильма есть альтернативный финал. В той концовке, что мы видели, Холли Берри приходит в банк, переводит девять миллиардов на разные счета, возвращается к Траволте, они продолжают свою взрывную миссию. А в альтернативной оказывается, что Джекман их все-таки надул, на счетах у них всего $500. В то время сам Джекман раскидывает девять миллиардов по благотворительным организациям. Вот это видео:

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Метки: Пароль Рыба-меч   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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36k
Notan Blaine 17 минут назад
13 интересных фактов о фильме "Пароль Рыба-меч"Посмотреть
13 интересных фактов о фильме "Пароль Рыба-меч"
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6k
Павел 20 минут назад
Зашел в комментарии и не увидел самый запоминающийся кадр из фильма
. Странно
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3k
OLDer Полчаса назад
Американец раскладывает халявные деньги по благотворительным фондам?! Эту версию фильма тогда нужно перевести в раздел - фантастика.
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28k
Levyathan 41 минуту назад
Вот, вроде и сценарий неплохой, и актеров классных целая куча, и спецэффекты -супер. А фильм- не зашел. Ни тогда, когда вышел, ни намного позже...
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8k
МихА 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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9k
Григорий Бабкин Час назад
Самый главный факт из ентого фильма, это то, что у Halle Berry шикарные сиськи! Впрочем, как и всё остальное.
И вообще, редкое девушко в полтинник сможет так выглядеть.

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152
Хухрмухр Григорий Бабкин 21 минуту назад
Конечно,она ведь тяжелее х.у.я ничего в жизни больше не поднимала.
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