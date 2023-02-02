13 интересных фактов о фильме "Пароль Рыба-меч"

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О том самом фильме, где снимался Джон Траволта, Хью Джекман, Хэлли Берри, Дон Чидл, Сэм Шепард и Винни Джонс.
- Винни Джонс собирался выполнить один трюк самостоятельно, но Джон Траволта остановил его, и трюк выполнил каскадер. Трос оборвался, и каскадер упал с большой высоты на бетонный пол, сломав позвоночник.
- Драматический взрыв в начале фильма был снят с помощью 135 синхронизированных камер. На тот момент это был самый сложный визуальный эффект в истории компании Warner Brothers.
- Джон Траволта и Хью Джекман обожают петь. На съемочной площадке они часто вместе пели песни из "Оклахомы!" и других мюзиклов.
- Фильм был снят с проката вскоре после 11 сентября 2001 года из-за сцены со взрывом здания.
- В названии фильма Swordfish обыгрывается тема криптографии. Названия реально существующих алгоритмов шифрования Blowfish и Twofish.
- Дон Чидл был первым и единственным выбором режиссёра Доминика Сены на роль агента Робертса. Режиссёр сказал: "Давайте даже не будем говорить ни с кем другим. Если мы сможем заполучить Дона Чидла, дело сделано!".
- На роль Стэнли рассматривались Джон Кьюсак и Вэл Килмер. В итоге Доминик Сена выбрал Хью Джекмана, потому что тот не принес с собой слишком большой багаж из других фильмов.
- Для подготовки к роли в этом фильме Хью Джекману пришлось брать уроки каскадерского вождения.
- Ходили слухи, что Хэлли Берри заплатили дополнительные $500 000 за сцену топлес, но она опровергла эти слухи, пошутив, что ее грудь стоит гораздо больше.
- В отличие от многих голливудских фильмов, количество патронов в огнестрельном оружии изображено правильно. В частности, во время погони Габриэль делает в общей сложности 89 выстрелов из ручного пулемёта M249 Squad Automatic Weapon, который имеет коробку на двести патронов.
- Джекман на самом деле очень хорошо играет в гольф, поэтому ему пришлось притвориться, что это не так. Берри, с другой стороны, никогда раньше не держала в руках клюшку для гольфа, и перед съёмками ей пришлось пройти ускоренную подготовку.
- Главный герой взламывает теоретически невзламываемый шифр Вернама.
- У фильма есть альтернативный финал. В той концовке, что мы видели, Холли Берри приходит в банк, переводит девять миллиардов на разные счета, возвращается к Траволте, они продолжают свою взрывную миссию. А в альтернативной оказывается, что Джекман их все-таки надул, на счетах у них всего $500. В то время сам Джекман раскидывает девять миллиардов по благотворительным организациям. Вот это видео:
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