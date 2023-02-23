«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает

В крошечном австралийском городке Mullumbimby в Новом Южном Уэльсе, недалеко от границы с Квинслендом, есть мужской хор, исполняющий русские песни. Хотя русского языка никто из его участников не знает. Сегодня, в честь праздника Дня Защитника Отечества, по сети активно разошлась песня в исполнении его участников - "Красная армия всех сильней", хотя записана она была много раньше.
Городок, в котором организован этот необычный мужской хор, жители по-домашнему называют Mullum, его население всего чуть больше трех тысяч человек.
А году в 2014-м городок Mullum прославился своим мужским Русским хором с чудным названием DUSTYESKY (это или в честь Достоевского или, в переводе "пыльный", поскольку городок сильно продувается ветрами.).
Все участники хора - простые австралийцы, не имеющие никаких русских корней (кроме двух человек, Джорджа Иванова и Давида Домбровского, которые также как и остальные участники, не говорят по-русски), - пишет газета русской общины Австралии "Единение".
Послушав на старой заезженной пластинке «Очи черные» в исполнении Ивана Реброва, полюбили русскую музыку и нашли в ней что-то близкое. А дальше - больше. Вошли, в общем, мужики во вкус.
Как рассказали Райт и Суэйн в интервью радио Free Europe в далеком 2020-м году, они набирали свой хор, основываясь на внешности участников, так что все мужчины, поющие в Dustyesky, — «большие и волосатые». «Мы не обращали внимание на вокальные данные, научить петь можно кого угодно, главное, чтобы он сам этого хотел», — объяснил Суэйн. «Среди хористов есть самые разные люди: учителя, фермеры, слесари и плотники. Но их объединяет одно: им всем нужна была причина выбраться из дома и на время забыть о повседневных делах и обязанностях мужей и отцов. И если им в этом помогают музыка и русская водка, которую мы пьем на репетициях, это прекрасно!» — уверен Гленн Райт - создатель и идейный вдохновитель хора.
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В начале 2020 года Dustyesky даже собирался побывать в России, но пандемия коронавируса спутала музыкантам все планы.
Интересно, на фоне всех происходящих событий, ребята всё еще поют?
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