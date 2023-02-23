«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает

Городок, в котором организован этот необычный мужской хор, жители по-домашнему называют Mullum, его население всего чуть больше трех тысяч человек.

А году в 2014-м городок Mullum прославился своим мужским Русским хором с чудным названием DUSTYESKY (это или в честь Достоевского или, в переводе "пыльный", поскольку городок сильно продувается ветрами.).