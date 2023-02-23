FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10020 постов • 1387 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает

«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает

Автор:
23 февраля 2023 22:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   красная армия   мужской ор   песни   русский язык   хор   
697
2
2

В крошечном австралийском городке Mullumbimby в Новом Южном Уэльсе, недалеко от границы с Квинслендом, есть мужской хор, исполняющий русские песни. Хотя русского языка никто из его участников не знает. Сегодня, в честь праздника Дня Защитника Отечества, по сети активно разошлась песня в исполнении его участников - "Красная армия всех сильней", хотя записана она была много раньше.

Городок, в котором организован этот необычный мужской хор, жители по-домашнему называют Mullum, его население всего чуть больше трех тысяч человек.

А году в 2014-м городок Mullum прославился своим мужским Русским хором с чудным названием DUSTYESKY (это или в честь Достоевского или, в переводе "пыльный", поскольку городок сильно продувается ветрами.).

Все участники хора - простые австралийцы, не имеющие никаких русских корней (кроме двух человек, Джорджа Иванова и Давида Домбровского, которые также как и остальные участники, не говорят по-русски), - пишет газета русской общины Австралии "Единение".

Послушав на старой заезженной пластинке «Очи черные» в исполнении Ивана Реброва, полюбили русскую музыку и нашли в ней что-то близкое. А дальше - больше. Вошли, в общем, мужики во вкус.

Как рассказали Райт и Суэйн в интервью радио Free Europe в далеком 2020-м году, они набирали свой хор, основываясь на внешности участников, так что все мужчины, поющие в Dustyesky, — «большие и волосатые». «Мы не обращали внимание на вокальные данные, научить петь можно кого угодно, главное, чтобы он сам этого хотел», — объяснил Суэйн. «Среди хористов есть самые разные люди: учителя, фермеры, слесари и плотники. Но их объединяет одно: им всем нужна была причина выбраться из дома и на время забыть о повседневных делах и обязанностях мужей и отцов. И если им в этом помогают музыка и русская водка, которую мы пьем на репетициях, это прекрасно!» — уверен Гленн Райт - создатель и идейный вдохновитель хора.

В начале 2020 года Dustyesky даже собирался побывать в России, но пандемия коронавируса спутала музыкантам все планы.

Интересно, на фоне всех происходящих событий, ребята всё еще поют?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Австралия   красная армия   мужской ор   песни   русский язык   хор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
ПаганецЪ Полчаса назад
Была, а может ещё есть, такая группа "Paddy goes to holyhead". Тоже пели старые красноармейские песни. Слушать было забавно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66136



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 примеров простого и гениального дизайна
30 примеров простого и гениального дизайна
История о том, как дебошира бросили на необитаемом острове, но не учли шотландский характер. 4,5 года среди коз и котов
История о том, как дебошира бросили на необитаемом острове, но не учли шотландский...
Набирающие популярность в сообществах
15 интересных фактов о «Minecraft»
15 интересных фактов о «Minecraft»
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
10 подарков для мужчин с технической составляющей
10 подарков для мужчин с технической составляющей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как понять, с кем дружить в новом коллективе

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#Москва#познавательно#США#дтп#автомир#полиция#позитив
#интересно#Юмор#интересное#забавно#подборка#Прикол#истории#Ynews#здоровые#Приколы
#факты#в мире#люди#природа#кино#автомобили#наука#пожар#картинки#СССР
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Что за загадочная белая дама, из-за которой перебили австралийских аборигенов Что за загадочная белая дама, из-за которой перебили австралийских аборигенов В Тихом океане нашли тайник с тремя тоннами кокаина В Тихом океане нашли тайник с тремя тоннами кокаина "Я даже не знала, как буду петь по-русски!": очередное признание Вайкуле насмешило соцсети "Я даже не знала, как буду петь по-русски!": очередное признание Вайкуле насмешило соцсети Парковщик казино въехал на Lamborghini… в другой Lamborghini Парковщик казино въехал на Lamborghini… в другой Lamborghini Во время апокалипсиса лучше оказаться в Австралии Во время апокалипсиса лучше оказаться в Австралии

На что жалуетесь?

Вернуться