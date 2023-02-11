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Что за загадочная белая дама, из-за которой перебили австралийских аборигенов

Что за загадочная белая дама, из-за которой перебили австралийских аборигенов

Автор:
11 февраля 2023 01:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Австралия   аборигены   дама   европейцы   женщина   истребление   миф   похищение   
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Этой истории уже 200 лет. За это время погибло множество невинных людей, но это никого не интересовало.

В Австралии есть озеро Гиппсленд. Его окрестности в 1840-х годах исследовала команда первопроходцев во главе с Ангусом Макмилланом. Тогда они и встретили аборигенов, среди которых была белая женщина. Это их взбудоражило и они кинулись за ними в ближайшее селение, в нём обнаружили окровавленную европейскую одежду и труп мальчика, который зашили в шкуру кенгуру.

Лихая команда решила, что здесь было убийство и начала допрашивать местных. Те ничего не понимали, только испуганно трясли головами и просили их не трогать. По крайней мере, так рассказывал Макмиллан, но никаких доказательств не предоставил.

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Подробности выяснились чуть позже: неподалеку разбился корабль “Британия”, он шёл из Англии в Сидней. На борту было всего две женщины - жена капитана и молодая девушка, она плыла к своему жениху по имени Фрейзер. Когда об этом узнали - организовали экспедицию. Местных избивали и требовали отдать белую девушку. Никакого результата.

Но слухи о пленнице не утихали и в 1846-1847 годах собрали ещё одну группу и отправились на поиски таинственной европейской дамы. “Охотники” рыскали по окрестностям и прибивали к деревьям платки с надписью: “Белая женщина! Вас ищет отряд вооружённых мужчин. Пожалуйста, бегите к нам, как только увидите или услышите!”

И снова никого не нашли. Тогда стали истреблять местных - беспощадно вырезали людей, которые даже не догадывались, чего от них хотят.

Ну а миф о девушке лишь разрастался. Якобы нашёлся черный мальчик, который поведал, что как-то играл с детьми от белой женщины. Рассказывали, что мистер Фрейзер тоже организовал экспедицию и разыскивает потерянную невесту. Всех охватило какое-то безумие.

Наконец, очередные “искатели” подошли к делу основательно: нашли проводника среди местных и обошли все селения в окрестностях озера Гиппсленд. В одном из них был вождь по имени Бунгален, он якобы “раскололся” и признал, что взял в жёны белую девушку. И согласился её отдать.

Радость поисковиков несколько поутихла, когда аборигены принесли им женский труп. Они нашли её после кораблекрушения и девушка умирала. После кончины, её труп хранили как реликвию. Не стоит забывать, что это были всё-таки аборигены.

Но история не закончилась - местные газеты стали раздувать миф о том, что аборигены просто убили членов экипажа затонувшего корабля. А двух женщин взяли в плен и насильно выдали замуж. Потом одна умерла, а вторая так и осталась у вождя.

И эту сказку мусолили десятки лет. С одной стороны - похоже на бред. А с другой - это очень напоминает оправдание для безнаказанного истребления аборигенов. Им не повезло, они занимали территорию, которую хотели присвоить европейцы. И началась бойня, она шла в несколько этапов и закончилась практически поголовным истреблением или изгнанием местных. Малую часть ассимилировали. Прямо как в Америке, только здесь племена были более беззащитны, чем индейцы. Поэтому с ними расправились побыстрее.

Под каждую “операцию” придумывали новый предлог. Но первым был миф о нежной белой девушке, которую держат в плену.

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Метки: Австралия   аборигены   дама   европейцы   женщина   истребление   миф   похищение   
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Александр 2 часа назад
Западная цивилизация как вирус
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Евгений 12 минут назад
Раньше белая девушка, теперь демократия.
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