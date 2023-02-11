Что за загадочная белая дама, из-за которой перебили австралийских аборигенов

В Австралии есть озеро Гиппсленд. Его окрестности в 1840-х годах исследовала команда первопроходцев во главе с Ангусом Макмилланом. Тогда они и встретили аборигенов, среди которых была белая женщина. Это их взбудоражило и они кинулись за ними в ближайшее селение, в нём обнаружили окровавленную европейскую одежду и труп мальчика, который зашили в шкуру кенгуру.

Лихая команда решила, что здесь было убийство и начала допрашивать местных. Те ничего не понимали, только испуганно трясли головами и просили их не трогать. По крайней мере, так рассказывал Макмиллан, но никаких доказательств не предоставил.