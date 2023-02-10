FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10800 постов • 817 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Парковщик казино въехал на Lamborghini… в другой Lamborghini

Парковщик казино въехал на Lamborghini… в другой Lamborghini

Автор:
10 февраля 2023 23:03
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Lamborghini Aventador   Австралия   авария   автомир   автомобили   
3821
3
1

В Австралии сразу два автомобиля, которые считаются одними из самых эксклюзивных в мире, пострадали по вине парковщика. Каждый суперкар стоит около 1 миллиона доллара.

Ключи от двух Lamborghini Aventador Ultimaes передали парковщику в казино Crown Casino в Перте, но тот потерял управление, переставляя один из автомобилей, и ударил вторую машину сзади, после чего врезался в стену.

Эти голубой и фиолетовый суперкары — последняя версия популярной модели Aventador итальянского производителя. Они принадлежат миллиардеру Лоуренсу Эскаланте, сколотившему состояние на виртуальных играх, и стоимость каждого составляет около 1 миллиона долларов.

На видео, снятом сразу после аварии, видно повреждение переднего бампера голубого Lamborghini; замена обойдется примерно в 20 000 долларов.

На видео, выложенном в Instagram* с подписью «Они разбили нашу арендованную тачку», а парковщик отрешенно смотрит вдаль. «Я реально [облажался] сейчас», — говорит он коллегам.

Также на видео парковщик, все еще в шоке, улыбается и пытается объяснить, как произошла авария: «Видишь, эти две педали слишком близко друг к другу. Я нажимал на тормоз, а она взяла и поехала», — сказал он.

Эскаланте высказал свое недовольство казино и парковщиком в Instagram*.

«Два из последних Aventador… Страховка Crown пострадает, — написал он, — Отстой, уроки извлекли всех. Crown разберется и починит их». Затем он сообщил, что автомобили доставили в мастерскую для ремонта.

Пользователи соцсетей пришли в ярость, увидев повреждения, нанесенные роскошным суперкарам.

«Прикиньте только, врезаться на Ламбо… В ДРУГОЙ ЛАМБО», — написал один из пользователей. «Братюня думал, что он в GTA [Grand Theft Auto]», — добавил другой.

Crown Casino подтвердило, что инцидент произошел вечером в среду и сообщило, что в аварии никто не пострадал.

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lamborghini   Lamborghini Aventador   Австралия   авария   автомир   автомобили   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Алекс 10 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
13k
котегRUS Час назад
абизяны..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Эдуардо 2 часа назад
А это что, последний писк моды там, на 2х машинах приезжать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Ф Ив 2 часа назад
Пользователи негодуют так как будто это их личное авто. Я понимаю негодовать, если бы пострадали люди, а это машины - вещи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza 5 часов назад
причина увольнения с предыдущего места работы, "две ламбы разъяб" "приемлимо"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 5 часов назад
Что такое 20 тыщ баксов для владельца суперкара стоимостью мильён? (для всяких тут граммарнаци в этом посте, я специально так слово "миллион" написал).
Тем более владелец машин такую сумму платить не будет. Такие машины обязательно страхуют при чем не только от ДТП. И естественно страховка покроет ремонт. Но обычно при таких случаях в страховую компанию платится "доля участия".
А вот кто ее будет платить - владелец машин, владелец казино (который нанял парковщика на работу) или сам парковщик - это уже отдельный вопрос. Скорее всего за страховую долю участия заплатит владелец казино, парковщика возможно уволят, и/или придется ему заплатить штраф за устроенное ДТП. И на этом все закончится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Летучий Мыш 6 часов назад
Ооо у меня такой фиолетовенький был. На вкладыше, прототипом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Просто Царь 7 часов назад
Кто знает, какой смертью умер парковщик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша 7 часов назад
Отыграется в казино, всё равно он там постоянно рядом трётся, ну или пусть ему зарплату поднимут, чтобы за ущерб процент вычитать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир 7 часов назад
ну что....страйк)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Neo 7 часов назад
Вывод: нех на двух машинах сразу приезжать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
CatSHpuntik 8 часов назад
Агааа !

За час до аварии:

парковщик на спор:

На 100 лямов, забьёмся, что я разЪ*бу пару дорогих тачек !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
анатолий горленко 8 часов назад
Баян, но это тогда что?
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 8 часов назад
>> Пользователи соцсетей пришли в ярость.
Легковушки разбиты.
Интернет взорван.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82
Pasha Panfilov 8 часов назад
Выглядит так, словно это было умышленно спланировано ради страховки, а парковщик просто исполнитель.
Миллиардера недурно бы посадить за мошенничество )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барсук 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Delhana 9 часов назад
А вот нехер понты гонять, ездили бы на семерках, на ближайших гаражах отрихтовали зашпаклевали и покрасили. Но понторезные тупые козлины покупают бесполезный вздроч, вот и пусть теряют. Я бы на месте парковщика еще и обоссал обе колымаги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
689
bad-bubble 9 часов назад
Уголёк чёт лыбится. Сделал как просили,вот и радуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
олег 9 часов назад
пользователи сети негодуют,млеать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
493
X Æ A-12 олег 8 часов назад
мне вообще пох
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
krivsan 9 часов назад
Все просто изумительно в этом видео,и негрры и Lambo" и как я рад,за бедных,чернокожих,рабов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
989
KE2646 10 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82212



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Неудобная правда про электромобили
Неудобная правда про электромобили
Это Япония, детка!
Это Япония, детка!
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР
Нейросеть показала, как выглядел сериал "Друзья", если бы его снимали в СССР
Фотографии прошлых столетий со своеобразными ощущениями восприятия
Фотографии прошлых столетий со своеобразными ощущениями восприятия
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сексуальная фантазия

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#в мире#автомобили#СССР#Приколы#Музыка#землетрясение#креатив
#Юмор#история#люди#животные#Прошлое#Россия#подборка#дизайн#картинки#Мемы
#интересно#факты#Жизнь#автомир#забавно#истории#Турция#Еда#кино#США
Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас? Ужасная реплика Lamborghini Reventon на базе Honda Civic продается в США Ужасная реплика Lamborghini Reventon на базе Honda Civic продается в США Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae 2022 года — последний в своем роде Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae 2022 года — последний в своем роде Детальные фотографии нового суперкара Aventador, становятся первой в истории коллекцией NFT от Lamborghini Детальные фотографии нового суперкара Aventador, становятся первой в истории коллекцией NFT от... Конец чистокровной эры V12: Lamborghini прекращает производство Aventador Конец чистокровной эры V12: Lamborghini прекращает производство Aventador Этот поддельный Lamborghini Aventador SVJ одурачит всех богачей Этот поддельный Lamborghini Aventador SVJ одурачит всех богачей

На что жалуетесь?

Вернуться