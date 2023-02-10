Парковщик казино въехал на Lamborghini… в другой Lamborghini

Ключи от двух Lamborghini Aventador Ultimaes передали парковщику в казино Crown Casino в Перте, но тот потерял управление, переставляя один из автомобилей, и ударил вторую машину сзади, после чего врезался в стену.

Эти голубой и фиолетовый суперкары — последняя версия популярной модели Aventador итальянского производителя. Они принадлежат миллиардеру Лоуренсу Эскаланте, сколотившему состояние на виртуальных играх, и стоимость каждого составляет около 1 миллиона долларов.