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О клевале и елбане: лучшая на сегодня подборка каламубров и лингвошуток

О клевале и елбане: лучшая на сегодня подборка каламубров и лингвошуток

Автор:
17 февраля 2023 16:53
Сообщество : Юмор
Метки: Моби Дик   Твиттер   Юмор   каламбуры   клювосодержащая поверхность   лингвошутки   оринтологи   русский язык   
1421
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Из этой уникальной подборки вы сможете узнать, как орнитологи называют птичьи лица, как выглядит защита курсовой, как жук отомстил Кафке, а также научитесь азам тайского языка и посмеетёсь над мемами на английском.

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Метки: Моби Дик   Твиттер   Юмор   каламбуры   клювосодержащая поверхность   лингвошутки   оринтологи   русский язык   
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3  комментария
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22k
Mike Miller 22 минуты назад
Комментарий к фото
Так и не удивительно, в язык прорастают аллегории из быта. Что веками жрали, про то и словеса
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22k
Mike Miller 19 минут назад
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Года полтора. ... такой по моим наблюдениям временной лаг для боянистых идей.
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22k
Mike Miller 21 минуту назад
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Роспатент не даст зарегистрировать торговую марку.
Слишком высокая степень смешения названия в том же классе, что уже действует.
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