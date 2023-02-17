О клевале и елбане: лучшая на сегодня подборка каламубров и лингвошуток

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Из этой уникальной подборки вы сможете узнать, как орнитологи называют птичьи лица, как выглядит защита курсовой, как жук отомстил Кафке, а также научитесь азам тайского языка и посмеетёсь над мемами на английском.
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Метки: Моби Дик Твиттер Юмор каламбуры клювосодержащая поверхность лингвошутки оринтологи русский язык
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Слишком высокая степень смешения названия в том же классе, что уже действует.