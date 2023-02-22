Тридцать пять лет назад два пилота поспорили в воздухе. Итогом пари стала авиакатастрофа и 69 погибших

Пилоты садились вслепую, и это было вовсе не вынужденное решение, а вопиющее нарушение техники безопасности полетов. В результате сговора членов экипажа погибло 69 человек, а уникальные снимки, сделанные в первые минуты после случившегося, помогают восстановить картину трагических событий 35-летней давности.

Предпосылки

Сейчас все авиапассажиры привыкли к прямым рейсам, не требующим промежуточных посадок. Даже для выполнения сверхдлительных полетов уже производятся подходящие типы воздушных судов. Еще 30 лет назад, не говоря уже про первые послевоенные десятилетия, ситуация обстояла противоположным образом, особенно когда речь шла про «непопулярные» направления. Совершая одну или более дополнительных посадок между конечными точками своего маршрута, авиакомпания получала не только возможность осуществить дозаправку самолета, чья максимальная дальность не соответствовала выполняемому рейсу. Промежуточные аэропорты позволяли также расширить географию полетов, что в свою очередь увеличивало число потенциальных пассажиров.

Для примера можно взять сверхдальний рейс советского «Аэрофлота» между Москвой и столицей Перу Лимой. В начале 1980-х его обслуживал лайнер Ил-62М, максимальная дальность полета которого превышала 10 тыс. км. При этом самолет делал промежуточные посадки сначала в Люксембурге, затем, перед пересечением Атлантики, в ирландском Шэнноне, после которого уже отправлялся в Гавану и Манагуа, столицы дружественных Кубы и Никарагуа, и только потом наконец приземлялся в Лиме. Неудивительно, что такие полеты превращались в многочасовую эпопею.