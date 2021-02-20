Факты о полетах: почему самолеты не приземляются с полными баками, а сидения в салоне синие

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Пассажиры авиалайнеров всегда задаются разными вопросами во время путешествий. Наиболее популярные: почему нельзя сажать самолет с полным баком, а большинство сидений в салоне обычно синие. Сегодня мы ответим сразу на оба.
Были ли у вас такие ситуации во время полетов, когда самолет кружил над аэропортом дольше положенного? Связано это с безопасностью и топливом, которого в баке осталось после перелета слишком много. Горючего же должно оставаться определенное количество, чтобы самолет приземлился в штатном режиме. Любопытные пассажиры интересуются, почему категорически нельзя сажать самолет с полным баком, что может случиться? Дело в том, что вес самолета очень важен при взлете и посадке.
Вес железной птицы складывается из веса техники, оборудования, топлива, количества пассажиров и их багажа. При посадке шасси должны выдержать удар о взлетную полосу, поэтому важно, чтобы самолет израсходовал большую часть топлива, не подвергая шасси дополнительной нагрузке. Иногда пилоты вынуждены кружить над городом или сбрасывать топливо в определенных местах, чтобы безопасно приземлиться.
А вот загадка синих сидений самолетов довольно простая. Производители чаще всего выбирают синий для обивки кресел, потому что грязь, пятна и потертости на темном цвете видны меньше. К тому же исследования доказали, что именно такой оттенок ассоциируется у пассажиров с безопасностью. Аэрофобы и обычные пассажиры интуитивно выбирают лайнеры с синими сиденьями.
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пы.сы. к сожалению, на юморном ресурсе вынужден указать - шутю.
Синий чаще встречается потому, что на Боингах, самых распространённых гражданских авиалайнеров, работает лизайнер, которому нравится такой цвет.
На самом деле салоны самолётов бывают различных цветов. Не только синих, но и:
Белых:
Серо-розовых:
Чёрно-красных:
И даже... Вот таких:
И ещё хотелось бы знать, с каким чувством аэрофобов ассоциируется вот такая расцветка?
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"Любопытные пассажиры интересуются, почему категорически нельзя сажать самолет с полным баком, что может случиться? Дело в том, что вес самолета очень важен при взлете и посадке".
Подобный ответ "любопытным" равнозначен ответу "потому что". Если уж самолёт взлетел, то сесть с полупустыми баками (А именно только такими они могут быть после нескольких часов полёта. В любом случае топлива там будет меньше, чем было при взлёте) он сможет однозначно. Бензин дожигают или сбрасывают (кстати, это случается далеко не всегда) для того, чтобы, в случае аварии, он не спалил всё к чёртовой матери от малейшей искры. Вес самолёта тут ни при чём.
Каким образом?