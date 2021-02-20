FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3742 поста • 923 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Факты о полетах: почему самолеты не приземляются с полными баками, а сидения в салоне синие

Факты о полетах: почему самолеты не приземляются с полными баками, а сидения в салоне синие (3 фото)

Автор:
20 февраля 2021 15:04
Сообщество : Факты
Метки: авиаперелет   авиация   аэропорт   пассажиры   полет   путешествие   самолет   факты   
1699
3
Пассажиры авиалайнеров всегда задаются разными вопросами во время путешествий. Наиболее популярные: почему нельзя сажать самолет с полным баком, а большинство сидений в салоне обычно синие. Сегодня мы ответим сразу на оба.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: авиаперелет   авиация   аэропорт   пассажиры   полет   путешествие   самолет   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
sssss3 Час назад
Автор, ты дурак??? Уж простите за прямоту....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
26k
Slonyash 7 минут назад
А как можно выбрать себе самолет непременно с синими сиденьями, да еще и интуитивно?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 19 минут назад
Сиденья красят в синий, потому что блевотина менее заметна на синем цвете. А блевотина будет по любому, если самолет попадет в турбулентность воздуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
954
Replicant Полчаса назад
А кто-нибудь знает почему стоп-кран в поезде красят в красный цвет,а в самолёте в синий?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Дворняга Replicant 10 минут назад
А потому же, почему и кресла: "такой оттенок ассоциируется у пассажиров с безопасностью"


пы.сы. к сожалению, на юморном ресурсе вынужден указать - шутю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 36 минут назад
Самолёт при непредвиденных обстоятельствах должен с полными баками совершить посадку хоть сразу после взлёта. Невзирая,какого цвета у него сидения. А вырабатывают топливо при отказе шасси,при опасности возгорания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ss 36 минут назад
Про цвет сидений - хрень.
Синий чаще встречается потому, что на Боингах, самых распространённых гражданских авиалайнеров, работает лизайнер, которому нравится такой цвет.

На самом деле салоны самолётов бывают различных цветов. Не только синих, но и:

Белых:
Про цвет сидений - хрень. Синий чаще встречается потому, что на Боингах, самых распространённых гражданских авиалайнеров, работает лизайнер, которому нравится такой цвет. На самом деле салоны самолётов бывают различных цветов. Не только синих, но и: Белых: Серо-розовых: Чёрно-красных: И даже... Вот таких: И ещё хотелось бы знать, с каким чувством аэрофобов ассоциируется вот такая расцветка? ------------- "Любопытные пассажиры интересуются, почему категорически нельзя сажать самолет с полным баком, что может случиться? Дело в том, что вес самолета очень важен при взлете и посадке". Подобный ответ "любопытным" равнозначен ответу "потому что". Если уж самолёт взлетел, то сесть с полупустыми баками (А именно только такими они могут быть после нескольких часов полёта. В любом случае топлива там будет меньше, чем было при взлёте) он сможет однозначно. Бензин дожигают или сбрасывают (кстати, это случается далеко не всегда) для того, чтобы, в случае аварии, он не спалил всё к чёртовой матери от малейшей искры. Вес самолёта тут ни при чём.


Про цвет сидений - хрень. Синий чаще встречается потому, что на Боингах, самых распространённых гражданских авиалайнеров, работает лизайнер, которому нравится такой цвет. На самом деле салоны самолётов бывают различных цветов. Не только синих, но и: Белых: Серо-розовых: Чёрно-красных: И даже... Вот таких: И ещё хотелось бы знать, с каким чувством аэрофобов ассоциируется вот такая расцветка? ------------- "Любопытные пассажиры интересуются, почему категорически нельзя сажать самолет с полным баком, что может случиться? Дело в том, что вес самолета очень важен при взлете и посадке". Подобный ответ "любопытным" равнозначен ответу "потому что". Если уж самолёт взлетел, то сесть с полупустыми баками (А именно только такими они могут быть после нескольких часов полёта. В любом случае топлива там будет меньше, чем было при взлёте) он сможет однозначно. Бензин дожигают или сбрасывают (кстати, это случается далеко не всегда) для того, чтобы, в случае аварии, он не спалил всё к чёртовой матери от малейшей искры. Вес самолёта тут ни при чём.


Серо-розовых:
Про цвет сидений - хрень. Синий чаще встречается потому, что на Боингах, самых распространённых гражданских авиалайнеров, работает лизайнер, которому нравится такой цвет. На самом деле салоны самолётов бывают различных цветов. Не только синих, но и: Белых: Серо-розовых: Чёрно-красных: И даже... Вот таких: И ещё хотелось бы знать, с каким чувством аэрофобов ассоциируется вот такая расцветка? ------------- "Любопытные пассажиры интересуются, почему категорически нельзя сажать самолет с полным баком, что может случиться? Дело в том, что вес самолета очень важен при взлете и посадке". Подобный ответ "любопытным" равнозначен ответу "потому что". Если уж самолёт взлетел, то сесть с полупустыми баками (А именно только такими они могут быть после нескольких часов полёта. В любом случае топлива там будет меньше, чем было при взлёте) он сможет однозначно. Бензин дожигают или сбрасывают (кстати, это случается далеко не всегда) для того, чтобы, в случае аварии, он не спалил всё к чёртовой матери от малейшей искры. Вес самолёта тут ни при чём.


Чёрно-красных:
Про цвет сидений - хрень. Синий чаще встречается потому, что на Боингах, самых распространённых гражданских авиалайнеров, работает лизайнер, которому нравится такой цвет. На самом деле салоны самолётов бывают различных цветов. Не только синих, но и: Белых: Серо-розовых: Чёрно-красных: И даже... Вот таких: И ещё хотелось бы знать, с каким чувством аэрофобов ассоциируется вот такая расцветка? ------------- "Любопытные пассажиры интересуются, почему категорически нельзя сажать самолет с полным баком, что может случиться? Дело в том, что вес самолета очень важен при взлете и посадке". Подобный ответ "любопытным" равнозначен ответу "потому что". Если уж самолёт взлетел, то сесть с полупустыми баками (А именно только такими они могут быть после нескольких часов полёта. В любом случае топлива там будет меньше, чем было при взлёте) он сможет однозначно. Бензин дожигают или сбрасывают (кстати, это случается далеко не всегда) для того, чтобы, в случае аварии, он не спалил всё к чёртовой матери от малейшей искры. Вес самолёта тут ни при чём.


И даже... Вот таких:
Про цвет сидений - хрень. Синий чаще встречается потому, что на Боингах, самых распространённых гражданских авиалайнеров, работает лизайнер, которому нравится такой цвет. На самом деле салоны самолётов бывают различных цветов. Не только синих, но и: Белых: Серо-розовых: Чёрно-красных: И даже... Вот таких: И ещё хотелось бы знать, с каким чувством аэрофобов ассоциируется вот такая расцветка? ------------- "Любопытные пассажиры интересуются, почему категорически нельзя сажать самолет с полным баком, что может случиться? Дело в том, что вес самолета очень важен при взлете и посадке". Подобный ответ "любопытным" равнозначен ответу "потому что". Если уж самолёт взлетел, то сесть с полупустыми баками (А именно только такими они могут быть после нескольких часов полёта. В любом случае топлива там будет меньше, чем было при взлёте) он сможет однозначно. Бензин дожигают или сбрасывают (кстати, это случается далеко не всегда) для того, чтобы, в случае аварии, он не спалил всё к чёртовой матери от малейшей искры. Вес самолёта тут ни при чём.


И ещё хотелось бы знать, с каким чувством аэрофобов ассоциируется вот такая расцветка?
Про цвет сидений - хрень. Синий чаще встречается потому, что на Боингах, самых распространённых гражданских авиалайнеров, работает лизайнер, которому нравится такой цвет. На самом деле салоны самолётов бывают различных цветов. Не только синих, но и: Белых: Серо-розовых: Чёрно-красных: И даже... Вот таких: И ещё хотелось бы знать, с каким чувством аэрофобов ассоциируется вот такая расцветка? ------------- "Любопытные пассажиры интересуются, почему категорически нельзя сажать самолет с полным баком, что может случиться? Дело в том, что вес самолета очень важен при взлете и посадке". Подобный ответ "любопытным" равнозначен ответу "потому что". Если уж самолёт взлетел, то сесть с полупустыми баками (А именно только такими они могут быть после нескольких часов полёта. В любом случае топлива там будет меньше, чем было при взлёте) он сможет однозначно. Бензин дожигают или сбрасывают (кстати, это случается далеко не всегда) для того, чтобы, в случае аварии, он не спалил всё к чёртовой матери от малейшей искры. Вес самолёта тут ни при чём.


-------------

"Любопытные пассажиры интересуются, почему категорически нельзя сажать самолет с полным баком, что может случиться? Дело в том, что вес самолета очень важен при взлете и посадке".

Подобный ответ "любопытным" равнозначен ответу "потому что". Если уж самолёт взлетел, то сесть с полупустыми баками (А именно только такими они могут быть после нескольких часов полёта. В любом случае топлива там будет меньше, чем было при взлёте) он сможет однозначно. Бензин дожигают или сбрасывают (кстати, это случается далеко не всегда) для того, чтобы, в случае аварии, он не спалил всё к чёртовой матери от малейшей искры. Вес самолёта тут ни при чём.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Дворняга ss 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel 43 минуты назад
"Аэрофобы и обычные пассажиры интуитивно выбирают лайнеры с синими сиденьями"

Каким образом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
sportage030 58 минут назад
Я прям вижу как аэрофобы бегают по лайнерам с сиденьями разных цветов и облегченно плюхаются на синие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы Пассажирка грубо ответила на законное требование стюардессы, чем&nbsp;вызвала возмущение в&nbsp;сети: видео Пассажирка грубо ответила на законное требование стюардессы, чем вызвала возмущение... Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах Пассажирку самолета возмутил мужчина, который путешествовал в одних трусах Автожир: история гибрида самолета и вертолета Автожир: история гибрида самолета и вертолета Пассажира пожизненно отстранили от полетов за скандал на борту Пассажира пожизненно отстранили от полетов за скандал на борту Пассажир запечатлел поломку двигателя самолета во время полета Пассажир запечатлел поломку двигателя самолета во время полета
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

482461



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
191
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Самый уютный и добрый сериал детства
5
63
Самый уютный и добрый сериал детства
﻿
Набирающие популярность в сообществах
25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли
5
63
25 "невидимых" привилегий, к которым люди просто-напросто привыкли
Что подарить любимому мужу на 23 февраля
0
20
Что подарить любимому мужу на 23 февраля
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересно#дтп#картинки#аварии#автомир#23 февраля#марс#Реакция
#фото#животные#интересное#кино#сша#люди#Разное#девушки#приколы#собака
#факты#история#Россия#позитив#подборка#авто аварии#автомобили#дети#своими руками#природа

На что жалуетесь?

Вернуться