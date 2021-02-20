Факты о полетах: почему самолеты не приземляются с полными баками, а сидения в салоне синие

Были ли у вас такие ситуации во время полетов, когда самолет кружил над аэропортом дольше положенного? Связано это с безопасностью и топливом, которого в баке осталось после перелета слишком много. Горючего же должно оставаться определенное количество, чтобы самолет приземлился в штатном режиме. Любопытные пассажиры интересуются, почему категорически нельзя сажать самолет с полным баком, что может случиться? Дело в том, что вес самолета очень важен при взлете и посадке.