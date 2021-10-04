Редкие фотографии американских летчиков-первопроходцев

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"Ранними пташками" (Early Birds) в США называли элитную группу авиаторов, управлявших первыми самолетами и проводивших испытательные полеты в начале 20 века. Одним из них был Оскар А. Сольбриг. Сын Сольбрига дружил с Альфредом Хусманном из Давенпорта, штат Айова. Хусманн восхищался всем, что связано с авиацией, и собрал целый фотоальбом - который, к счастью, дожил до наших дней.
Пилот Оскар Сольбриг прошел обучение в летных школах Гленна Кертисса в Хаммондспорте, штат Нью-Йорк, и Сан-Диего, Калифорния, и к 1914 году успешно управлял своим самодельным бипланом-толкачом Curtiss над городом Давенпорт. Его жена Мэри была его механиком и сопровождала его на выставках и мероприятиях, рекламировавших авиационные достижения.
Помимо Сольбригов, у Альфреда Хусманна была возможность увидеть других известных авиаторов того времени - Линкольна Бичи, Рене Саймона, Кэтрин Стинсон и Чарльза Линдберга - на выставках в Айове и Иллинойсе, и он сообщает в своих воспоминаниях, что однажды обслуживал автомобиль Stanley Steamer легендарной летчицы Амелии Эрхарт на своей станции, когда она ехала из Сидар-Рапидс в Чикаго.
Фотоальбом Альфреда Хусманна хранится в Государственном историческом обществе Айовы. Вот несколько снимков из него.
Помимо Сольбригов, у Альфреда Хусманна была возможность увидеть других известных авиаторов того времени - Линкольна Бичи, Рене Саймона, Кэтрин Стинсон и Чарльза Линдберга - на выставках в Айове и Иллинойсе, и он сообщает в своих воспоминаниях, что однажды обслуживал автомобиль Stanley Steamer легендарной летчицы Амелии Эрхарт на своей станции, когда она ехала из Сидар-Рапидс в Чикаго.
Фотоальбом Альфреда Хусманна хранится в Государственном историческом обществе Айовы. Вот несколько снимков из него.
Моноплан "Блерио" Рене Симона, французского летчика, который совершил поездку по США в 1911-1912 годах с группой летчика Джона Моазанта Moisant International Aviators, Давенпорт, Айова, 1911 год.
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Альфред Сольбриг, сын летчика Оскара А. Сольбрига, сидит в гидроаэроплане своего отца "Кёртисс" на берегу реки Миссисипи рядом с железнодорожным мостом Crescent, Давенпорт, Айова, около 1912 года.
Гидроаэроплан Оскара А. Сольбрига "Кёртисс" буксируют из реки Миссисипи на весельной лодке недалеко от Давенпорта, штат Айова, около 1912 года.
Обломки одного из бипланов-толкачей Curtiss Оскара А. Сольбрига, Давенпорт, Айова, около 1914 года.
Оскар А. Сольбриг испытывает свой биплан Curtiss на гоночной трассе Mile Race Track, Давенпорт, штат Айова, около 1914 года. На фотографии слева изображена жена Сольбрига Мэри, авиамеханик, управляющая крылом.
Оскар А. Сольбриг за рулем своего биплана-толкача Curtiss (№ 2), недалеко от Давенпорта, штат Айова, около 1914 года.
Линкольн Бичи в своем биплане-толкаче Curtiss с роторным двигателем Gnome, Давенпорт, Айова, сентябрь 1914 года.
Мэри и Оскар А. Сольбриг на гидроаэроплане на берегу реки Миссисипи, предположительно, в Давенпорте, штат Айова, около 1914 года.
Жена Оскара А. Сольбрига Мэри с гидроаэропланом Curtiss. Мэри была механиком Оскара. Предположительно, город Давенпорт, штат Айова, около 1914 года.
Альфред Хусманн сидит в биплане Оскара А. Сольбрига Curtiss, предположительно, в Давенпорте, штат Айова, около 1914 года. Джентльмен, толкающий самолет, неизвестен, возможно, это сын Сольбрига Альфред.
Альфред Хусманн, энтузиаст авиации, чья дружба сыном Оскара и Мэри Сольбриг Альфредом дала ему доступ к самолетам этой семьи, летным испытаниям и выставкам, Давенпорт, Айова, около 1914 года.
Рука механика подпирает самолет на авиавыставке. Возможно, это снято в Клинтоне, Давенпорте или ДеВитте, штат Айова. Неопознанная женщина-летчик (возможно, Кэтрин Стинсон или Этель Дэр), около 1914 года.
Дочь Оскара А. Сольбрига Хоуп сидит в гидросамолете своего отца под железнодорожным мостом Кресент, Давенпорт, Айова, около 1914 года.
Неопознанные пилоты. Женщина может быть каскадером Кэтрин Стинсон, которая участвовала в выставке в Клинтоне, штат Айова, в 1916 году. Самолет назван "Шанют" в честь первопроходца-авиатора Октава Шанюта.
Биплан "Бенуа" Оскара А. Сольбрига, Клинтон, Давенпорт или Беттендорф, Айова, около 1917 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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