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Редкие фотографии американских летчиков-первопроходцев

Редкие фотографии американских летчиков-первопроходцев (24 фото)

Автор:
04 октября 2021 15:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   авиация   история   история авиации   ранние годы   старые фотографии   факты   
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"Ранними пташками" (Early Birds) в США называли элитную группу авиаторов, управлявших первыми самолетами и проводивших испытательные полеты в начале 20 века. Одним из них был Оскар А. Сольбриг. Сын Сольбрига дружил с Альфредом Хусманном из Давенпорта, штат Айова. Хусманн восхищался всем, что связано с авиацией, и собрал целый фотоальбом - который, к счастью, дожил до наших дней.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   авиация   история   история авиации   ранние годы   старые фотографии   факты   
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