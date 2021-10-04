Редкие фотографии американских летчиков-первопроходцев

Пилот Оскар Сольбриг прошел обучение в летных школах Гленна Кертисса в Хаммондспорте, штат Нью-Йорк, и Сан-Диего, Калифорния, и к 1914 году успешно управлял своим самодельным бипланом-толкачом Curtiss над городом Давенпорт. Его жена Мэри была его механиком и сопровождала его на выставках и мероприятиях, рекламировавших авиационные достижения.



Помимо Сольбригов, у Альфреда Хусманна была возможность увидеть других известных авиаторов того времени - Линкольна Бичи, Рене Саймона, Кэтрин Стинсон и Чарльза Линдберга - на выставках в Айове и Иллинойсе, и он сообщает в своих воспоминаниях, что однажды обслуживал автомобиль Stanley Steamer легендарной летчицы Амелии Эрхарт на своей станции, когда она ехала из Сидар-Рапидс в Чикаго.



Фотоальбом Альфреда Хусманна хранится в Государственном историческом обществе Айовы. Вот несколько снимков из него.