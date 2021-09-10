Рейс с принцем Бутана на борту остановили из-за нашествия муравьев

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Самолет, следовавший в Лондон, на борту которого находился 5-летний наследник трона Бутана, задержали в аэропорту Дели из-за нашествия муравьев в бизнес-классе. Пассажиров эвакуировали и предоставили для них новый борт.
Рейс авиакомпании Air India, направлявшийся из Дели в Лондон, был в спешном порядке отменен после того, как в бизнес-классе была обнаружена огромная масса муравьев. Среди тех, кто находился на борту самолета в Дели, был принц Джигме, пятилетний сын короля Бутана Джигме Хесара Намгьела Вангчука. Он должен был лететь в Лондон бизнес-классом. Впрочем, полет в итоге состоялся: по сообщению информационного агентства ANI, пассажиров пересадили в другой самолет, на котором они продолжили путешествие в Великобританию.
Неизвестно, какой вид муравьев был обнаружен на борту, однако эвакуация рейса отнюдь не выглядит излишней предосторожностью для тех, кто знаком с индийской фауной. Некоторые виды муравьев, распространенные в Индии, - такие как огненные муравьи, - наносят очень болезненные укусы, из-за которых на коже появляются волдыри.
Неизвестно, какой вид муравьев был обнаружен на борту, однако эвакуация рейса отнюдь не выглядит излишней предосторожностью для тех, кто знаком с индийской фауной. Некоторые виды муравьев, распространенные в Индии, - такие как огненные муравьи, - наносят очень болезненные укусы, из-за которых на коже появляются волдыри.
Это далеко не первое ЧП в восточных аэропортах, связанное с животными. Так, несколько месяцев назад рейс Air India из Дели в Ньюарк, штат Нью-Джерси, был вынужден вернуться в аэропорт из-за летучей мыши на борту. Примерно через полчаса после взлета животное заметил пассажир, который сообщил о нем бортпроводникам. Когда самолет приземлился, была произведена его санобработка, и тушка летучей мыши была найдена в салоне бизнес-класса.
А в феврале 2016 года китайский самолет вынужден был вернуться в аэропорт после того, как на борту была обнаружена крыса. Самолет из международного аэропорта Ханчжоу должен был совершить трехчасовую поездку в аэропорт Бицзе Фэйсюн, но вскоре после взлета, после обнаружения грызуна, воздушный лайнер совершил экстренную посадку: экипаж был обеспокоен тем, что крыса могла прогрызть электрическую проводку и вызвать тем самым отказ систем самолета, и летчики предпочли не рисковать.
А в феврале 2016 года китайский самолет вынужден был вернуться в аэропорт после того, как на борту была обнаружена крыса. Самолет из международного аэропорта Ханчжоу должен был совершить трехчасовую поездку в аэропорт Бицзе Фэйсюн, но вскоре после взлета, после обнаружения грызуна, воздушный лайнер совершил экстренную посадку: экипаж был обеспокоен тем, что крыса могла прогрызть электрическую проводку и вызвать тем самым отказ систем самолета, и летчики предпочли не рисковать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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