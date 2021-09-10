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Рейс с принцем Бутана на борту остановили из-за нашествия муравьев

Рейс с принцем Бутана на борту остановили из-за нашествия муравьев (3 фото)

Автор:
10 сентября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   авиация   бутан   дели   муравьи   новости   принц   происшествие   
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Самолет, следовавший в Лондон, на борту которого находился 5-летний наследник трона Бутана, задержали в аэропорту Дели из-за нашествия муравьев в бизнес-классе. Пассажиров эвакуировали и предоставили для них новый борт.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   авиация   бутан   дели   муравьи   новости   принц   происшествие   
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