Рейс с принцем Бутана на борту остановили из-за нашествия муравьев

Это далеко не первое ЧП в восточных аэропортах, связанное с животными. Так, несколько месяцев назад рейс Air India из Дели в Ньюарк, штат Нью-Джерси, был вынужден вернуться в аэропорт из-за летучей мыши на борту. Примерно через полчаса после взлета животное заметил пассажир, который сообщил о нем бортпроводникам. Когда самолет приземлился, была произведена его санобработка, и тушка летучей мыши была найдена в салоне бизнес-класса.

А в феврале 2016 года китайский самолет вынужден был вернуться в аэропорт после того, как на борту была обнаружена крыса. Самолет из международного аэропорта Ханчжоу должен был совершить трехчасовую поездку в аэропорт Бицзе Фэйсюн, но вскоре после взлета, после обнаружения грызуна, воздушный лайнер совершил экстренную посадку: экипаж был обеспокоен тем, что крыса могла прогрызть электрическую проводку и вызвать тем самым отказ систем самолета, и летчики предпочли не рисковать.