Как "сердце демона" убило своих создателей

В пресс-релизе, выпущенном Лос-Аламосом в то время, состояние Слотина описывалось как «трехмерный солнечный ожог». Через девять дней после того, как отвертка выскользнула, его не стало.

Два несчастных случая со смертельным исходом, произошедшие с разницей всего в несколько месяцев, наконец, привели к реальным переменам в Лос-Аламосе. Новые протоколы строго запрещали проведение «ручных» экспериментов по критичности. Ученые теперь должны были использовать оборудование с дистанционным управлением для манипулирования радиоактивными ядрами на расстоянии сотен метров.

Они также перестали называть плутониевое ядро «Руфусом». С тех пор он был известен только как «ядро демона».

Но после всего, что произошло, время оставшейся ядерной бомбы тоже истекло. После смертельной ошибки Слотина - и связанного с этим повышения уровня радиации в активной зоне - планы использовать ядро в операции «Перекресток» , первых послевоенных демонстрацияъ ядерных взрывов, которые должны были начаться на атолле Бикини месяцем позже, были отложены. Вместо этого плутоний был переплавлен и реинтегрирован в ядерный арсенал США, чтобы при необходимости перерабатываться в другие ядерные заряды. Во второй и последний раз "ядру демона" было отказано в детонации.

Хотя смерть двух ученых нельзя сравнить с невыразимыми ужасами, которые увидел бы мир, если демоническое ядро было использовано в третьей ядерной атаке на Японию, легко понять, почему ученые дали ему такое суеверное название.

Кроме того, в этой истории есть некоторые странные детали. Даглиан и Слотин не просто погибли в результате похожих аварий с одним и тем же плутониевым сердечником: оба инцидента произошли по вторникам, 21-го числа месяца, и мужчины скончались в одной и той же больничной палате.

Конечно, это всего лишь совпадения. "Ядро демона" на самом деле не было демоническим. Если можно было говорить о присутствии зла, то дело не в ядре, а в том, что люди в принципе создали это ужасное оружие. Поразительно и символично, что ученые середины ХХ века не смогли защитить себя от чрезвычайных опасностей, с которыми они играли, несмотря на то, что полностью осознавали риски.

По словам Шрайбера, первые слова Слотина после инцидента с отверткой были простыми и уже смиренными. Он утешал своего умирающего друга Даглиана в больнице и знал, что будет дальше.

"Ну, что ж, - сказал он. - Оно делает то, что должно".