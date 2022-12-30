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Как "сердце демона" убило своих создателей

Как "сердце демона" убило своих создателей

Автор:
30 декабря 2022 09:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Лос-Аламос   атомная бомба   история   познавательно   происшествие   судьба   факты   ядерное оружие   
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Мало кто знает, что, кроме двух атомных бомб, существовала еще и третья. Если бы не поспешная капитуляция Японии, она могла бы уничтожить еще один японский город. Но в отсутствие должной цели бомба, в конце концов, обратила свой смертоносный удар на собственных создателей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лос-Аламос   атомная бомба   история   познавательно   происшествие   судьба   факты   ядерное оружие   
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Fat Lynx Полчаса назад
"После того, как Нагасаки доказал, что Хиросима не была случайностью, Япония немедленно сдалась" - что за бл*тсво? Япония сдалась из-за разгрома Квантунской армии. Отбомбились пиндосы 6 числа и япы, будучи идейно подкованы и безумно мотивированы, йух клали на эти бомбардировки. Их армия была не на островах, а на материке, где 9 числа начался блицкриг и уже 12 числа стало ясно, что все... всем пи*дец! 14 числа император всея Япония подписал капитуляцию, а 19 числа капитулировали войска на материке.
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