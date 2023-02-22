Влюблённый памфлетист: нераскрытая тайна любви великого Свифта

Возможно, Свифт никогда бы не решился на этот шаг, не будь в жизни ещё одной женщины – Ванессы Ваномри. Она была полной противоположностью благочестивой Стеллы – яркой, импульсивной, энергичной. И при этом Ванесса влюбилась в Джонатана как кошка и не видела иных мужчин вокруг. Во многом, вероятно, этому способствовали эмоциональность и склонность драматизировать события.

К ней дважды сватались достойные женихи, но она обоим отказала. И продолжала сохнуть по писателю, целых 8 лет. Когда пошли слухи о тайном браке возлюбленного, Ванесса написала Стелле письмо и потребовала ответа – приходятся ли они друг другу мужем и женой?

Даже сдержанная девушка не выдержала и потребовала от настоятеля приструнить соперницу. На каком основании она вообще задаёт подобные вопросы? Свифт отправился к Ваномри, молча бросил на стол письмо и ушёл, хлопнув дверью.

Спустя три месяца Ванессы не стало. Причины смерти неизвестны, но известно, что незадолго до гибели она изменила завещание. Если раньше единственным наследником в нём был указан Свифт, то теперь он вообще никак не упоминался в документе.