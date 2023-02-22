Влюблённый памфлетист: нераскрытая тайна любви великого Свифта

Джонатан Свифт – это не только всеми нами любимый «Гулливер». Писатель был ещё и публицистом, священником, поэтом, философом. А вот в личном у Свифта было, что называется, всё сложно.
Любовь писателя была настолько болезненной, что он старался держать её объект на расстоянии. И при этом мучился от одиночества и невозможности выразить свои чувства.
Семья, в которой родился будущий великий ирландский писатель, была знатной, но обедневшей. И её члены, словно понимая, что теперь сдерживающие рычаги и противовесы не действуют, творили что хотели. Так, отец Джонатана уехал на заработки в Ирландию, но вместо этого вступил в брак с прекрасной нищенкой. И умер, не дожив до 30 лет и не дождавшись появления на свет сына.
Вероятно во многом по этой причине парень, не знавший отца, весьма скептически относился к институту брака. Основную часть жизни он трудился, чтобы элементарно заработать себе на кусок хлеба. И потому всякие романтические сюси-пуси считал бессмысленными, вредными и сторонился любви. Но всё же человеком Джонатан продолжал оставаться. И в один прекрасный день обнаружил, что восседает на вершине. Вершине любовного треугольника.
Имя Стелла с латинского переводится как звезда. Так он называл возлюбленную – Эстер Джонсон, с которой он познакомился, когда ей было всего 8 лет. Тогда Свифт был в услужении дальнего богатого родственника, который пригрел сиротку Эстер. Джонатан принимал участие в её воспитании, выполнял функции учителя. Когда ему удалось получить свой церковный приход в Ирландии, девушка поехала с ним. Кем была Эстер для Джонатана? Исследователи и биографы так и не пришли к единому мнению. Одни считают, что они были только добрыми друзьями. Другие настаивают на любовной связи. А третьи уверены, что пара поженилась. Только сохраняла факт заключения брака в тайне ото всех.
Наиболее правдоподобной выглядит версия о тайном венчании, но не исключено, что интимной близости между ними никогда не было. После переезда Эстер поселилась в доме по соседству вместе с компаньонкой. Наедине с Джонатаном никогда не оставалась, только при свидетелях.
Что примечательно, все эти правила придумал Свифт. Для Стеллы было мучительно находиться рядом с возлюбленным, но при этом постоянно на расстоянии. И девушка впала в пучину депрессии. Мужчина не понимал причин такого состояния. Но сам спросить боялся и отправил друга поговорить со Стеллой. Та поведала, что устала от игры в кошки-мышки и хочет замуж. Скрепя сердце, мужчина согласился на венчание. Но даже после него сохранилась целомудренность отношений и встречи только в присутствии третьих лиц.
Возможно, Свифт никогда бы не решился на этот шаг, не будь в жизни ещё одной женщины – Ванессы Ваномри. Она была полной противоположностью благочестивой Стеллы – яркой, импульсивной, энергичной. И при этом Ванесса влюбилась в Джонатана как кошка и не видела иных мужчин вокруг. Во многом, вероятно, этому способствовали эмоциональность и склонность драматизировать события.
К ней дважды сватались достойные женихи, но она обоим отказала. И продолжала сохнуть по писателю, целых 8 лет. Когда пошли слухи о тайном браке возлюбленного, Ванесса написала Стелле письмо и потребовала ответа – приходятся ли они друг другу мужем и женой?
Даже сдержанная девушка не выдержала и потребовала от настоятеля приструнить соперницу. На каком основании она вообще задаёт подобные вопросы? Свифт отправился к Ваномри, молча бросил на стол письмо и ушёл, хлопнув дверью.
Спустя три месяца Ванессы не стало. Причины смерти неизвестны, но известно, что незадолго до гибели она изменила завещание. Если раньше единственным наследником в нём был указан Свифт, то теперь он вообще никак не упоминался в документе.
Спустя пять лет не стало и его Звёздочки. Для писателя это стало невосполнимой потерей. Десять лет он тяжело болел, в конце жизни вообще перестал разговаривать с окружающими. Нет, рассудок писателя не помутился. Он отлично понимал, что происходит. И оттого ему, человеку сильному и мужественному, приходилось ещё тяжелее.
Когда погасла его Звезда, мир, раньше озаряемый улыбкой Стеллы, погрузился в кромешную тьму, оставив только тишину и непроглядную ночь.
Источник:
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