Лебединая верность: японская жена советского разведчика

Так было и в тот день. Но когда девушка, прихватив бутылку шампанского, подошла к хмурому человеку за столиком, тот просто молча поднялся и покинул заведение.

Через пару дней они совершенно случайно встретились в музыкальном магазине. Мужчина узнал официантку, пытавшуюся его развеселить в грустный день рождения, и поинтересовался её музыкальными предпочтениями. Выбор пал на Шаляпина. Пластинку они слушали уже вместе на квартире у Зорге. Вскоре Рихард предложил Ханако жить вместе. Та согласилась, хоть у пары и была немалая – 16 лет разница в возрасте.