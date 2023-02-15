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Лебединая верность: японская жена советского разведчика

Лебединая верность: японская жена советского разведчика

Автор:
15 февраля 2023 16:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Рихард Зорге   СТОЙКОСТЬ   Ханако Исии   история   любовь   могила   память   поиск   признание   чувство   
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Два года жизни, кучу денег и невероятные усилия пришлось отдать этой женщине, чтобы любимый мужчина обрёл достойное последнее пристанище, а не остался в безвестности. А ведь она даже не была законной супругой этого человека.

Привлекательная молодая японка Ханако Исии работала официанткой. И иногда получала от работодателя – владельца ресторана «Рейнгольд» задание составить приятную компанию каким-нибудь особенно важным гостям – выпить, развлечь беседой.

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Так было и в тот день. Но когда девушка, прихватив бутылку шампанского, подошла к хмурому человеку за столиком, тот просто молча поднялся и покинул заведение.

Через пару дней они совершенно случайно встретились в музыкальном магазине. Мужчина узнал официантку, пытавшуюся его развеселить в грустный день рождения, и поинтересовался её музыкальными предпочтениями. Выбор пал на Шаляпина. Пластинку они слушали уже вместе на квартире у Зорге. Вскоре Рихард предложил Ханако жить вместе. Та согласилась, хоть у пары и была немалая – 16 лет разница в возрасте.

Они прожили 6 лет, но Исии так и не узнала, что её любимый на самом деле был советским разведчиком. По легенде он работал журналистом, специализирующимся на восточных странах.

Но молчанием Зорге обезопасил её. После ареста в 1941 году её тоже забрали. Но через несколько дней отпустили. В газете ей попалась на глаза лишь сухая короткая заметка о происшествии – аресте давно разыскиваемого шпиона, который передавал планы Японии в СССР.

Кем бы ни был на самом деле Зорге, для Ханако он остался мужчиной, с которым она прожила счастливо несколько лет – любимым мужчиной. Она отыскала адвоката, защищавшего Зорге, и при его поддержке отыскала-таки на кладбище «Дзосигай» захоронение группы советских разведчиков, которую возглавлял Зорге. Добилась вскрытия могилы. Останки опознала по очкам, коронкам, пряжке ремня. Женщина знала, что должны быть следы перелома на ноге (Зорге ломал бедро в бытность их совместной жизни).

Она хотела обеспечить любимому достойный последний приют. Но деньги были потрачены на поиски и услуга адвоката. С трудом удалось наскрести на кремацию. А урна ещё год хранилась у Ханако дома.

Японка посвятила разведчику книгу, которую назвала «Человек Зорге». Гонорар позволил приобрести участок и достойно похоронить прах. Позднее из-под пера женщины вышла ещё одна книга – более личная и романтизированная, история любви обычных людей.

СССР вплоть до 1964 года не признавал разведчика своим. Когда Ханако дала первое интервью советскому журналисту Всеволоду Овчинникову, то разрыдалась, объяснив, что долгих 20 лет ждала возможности открыто рассказать русским, кем на самом деле был Зорге. А ведь соотечественники всё это время жестоко над ней насмехались, издевательски называя «японской подружкой».

Очерк Овчинникова напечатали в «Правде». Примерно тогда же Хрущёв посмотрел фильм «Кто вы, доктор Зорге?» И отдал приказ о присвоении Зорге Героя СССР.

Женщине позволили оставить на память вещи из могилы. Коронки она переплавила, заказав кольцо. Украшение Ханако носила всю жизнь. Дочери Ёко, которую она родила от Зорге, наказала кремировать останки обязательно с этим кольцом.

Хрупкая, но стойкая женщина ушла из жизни в 2000 году, пару лет не дожив до 90-летия. Унеся с собой и кольцо, и память о человеке, который был для неё не разведчиком, шпионом, предателем или кем-то ещё, а просто любящим и любимым мужчиной.

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Метки: Рихард Зорге   СТОЙКОСТЬ   Ханако Исии   история   любовь   могила   память   поиск   признание   чувство   
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