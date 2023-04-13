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"И почему это я душный и унылый?": девушка пришла на "чай", а парень не понял намёков

"И почему это я душный и унылый?": девушка пришла на "чай", а парень не понял намёков

Автор:
13 апреля 2023 13:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   любовь   намек   не понял намека   отношения   переписка   
2216
6

Молодой человек принял гостью, но вечер прошёл не так, как планировали оба. Он хотел просто посмотреть фильм, а она мечтала о сексе. Говорить о своих желаниях нужно прямо, а не намекать - считает парень.

Душераздирающая история завирусилась в соцсетях. Девушка сама напросилась в гости, съела заказанную еду, испачкала жирными после пиццы руками шорты хозяина, а теперь недовольна? Юноша недоумевает и просит объяснить, где он облажался.




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Т.к. переписки для вынесения "вердикта" наверняка было бы недостаточно, парень рассказал об этой истории более подробно.



И теперь интересуется: почему это он душнила?

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Метки: Девушка   любовь   намек   не понял намека   отношения   переписка   
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32  комментария
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41k
Франц Лефорт 56 минут назад
Тупой и ещё тупее......
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44k
Aleksandr 5 минут назад
Не помешала бы картинка с этой девушкой.
Может она настолько страшная, что парень предпочел отморозиться...
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39k
Example 6.2.6 8 минут назад
Ой, не стала бы девушка после такого выяснять отношения по мессенджеру, а парень не стал бы так оправдываться.
У нас тут очередной клинический из платы: Сам придумал- сам посмеялся.
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3k
веселый просто 9 минут назад
С каких пор слово рот стало матерным? (3 фото переписки)
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34k
russger 10 минут назад
Два долбодятла. Баба, судя по описанию, правда тупорылая мозго.ё.бка, но и парень хорош. У него тёлка в гостях. Во-первых надо быть полным дебилоидом и не догадаться, зачем девушка в гости пришла (ну или он тридвараз просто), а во вторых, когда у тебя гости, а ты сидишь как ипанат на толчке и видосики смотришь, это как минимум неприлично. И, кстати, если к тебе пришли гости, будь добр и приготов выпить/покушать, а не "ну хочешь водички из под крана?". Если ты не готов, нехер никого приглашать. Короче встретились два идиота -_-

Кстати желательно бы фотку этого ипаната, небось задрот какой патлатый :)
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4k
Борис 10 минут назад
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5k
Искандер 13 минут назад
А говорят что сейчас народ более раскрепощён, нравы более разнузданы!,,,
Да в мою молодость, когда меня женщины приглашали что-либо сделать по дому из мужской работы, никогда (!) руки не доходили до этой самой работы!
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789
Лютый вам Бетховен 17 минут назад
Дура дурака не поймёт наверняка...
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5k
Искандер 18 минут назад
В наше время такой вот анекдот был:
"-Приходи ко мне сегодня на чай!
-Хорошо, только в аптеку забегу, чего-нибудь к чаю куплю!"
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66
Мамба Искандер 6 минут назад
А что можно в аптеке купить к чаю? Гематоген разве что...
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4k
Kozlodoev 22 минуты назад
А чувачок-то сцыкун )) Видать боится девку разочаровать размерами ))
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468
Руслана Тарасова 22 минуты назад
Один клоун-недоучка пришел в гости к другому клоуну-недоучке. Одна польза от их встречи, хоть и не потрахались, зато народ здесь на Фишках повеселили.
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5k
Искандер 23 минуты назад
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4k
Владимир Полчаса назад
обое-рябое...
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8k
Колорад Полчаса назад
Мне кажется все проще:
Она страшная шопздц!
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53k
dima423 Полчаса назад
Ну либо эта девка ему абсолютно не нравится (но тогда вопрос нахера он ее вообще позвал/пустил), либо он отбитый на всю голову задрот асексуал))
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10k
BWSHARK Полчаса назад
Смотрит дудя - этим все сказано...
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8k
Том Сойер Полчаса назад
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26k
Matrosskin Полчаса назад
Ну знаете. После всех этих историй с Шурыгами и Ко хочется не то что прямого предложение, а рукописного Заявления, в трёх экземплярах, заверенных у нотариуса, "Я, /ФИО/, в здравом уме и твёрдой памяти поручаю /ФИО/ столько то раз и в таких то позах. Дата, подпись". И потом ещё "Акт выполненных работ" .
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492
Денис Веселов 43 минуты назад
Чай? Ха , водку надо брать было.
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8k
Борис Карабанов 45 минут назад
Высокие отношения!
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23k
hebpat 45 минут назад
да, у меня в юности, если к тебе пришла девушка, то и ты и она знали почему, в независимости от повода и разговора, а тут, полная деградация
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