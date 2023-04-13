"И почему это я душный и унылый?": девушка пришла на "чай", а парень не понял намёков

Молодой человек принял гостью, но вечер прошёл не так, как планировали оба. Он хотел просто посмотреть фильм, а она мечтала о сексе. Говорить о своих желаниях нужно прямо, а не намекать - считает парень.
Душераздирающая история завирусилась в соцсетях. Девушка сама напросилась в гости, съела заказанную еду, испачкала жирными после пиццы руками шорты хозяина, а теперь недовольна? Юноша недоумевает и просит объяснить, где он облажался.
Т.к. переписки для вынесения "вердикта" наверняка было бы недостаточно, парень рассказал об этой истории более подробно.
И теперь интересуется: почему это он душнила?
Источник:
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Может она настолько страшная, что парень предпочел отморозиться...
У нас тут очередной клинический из платы: Сам придумал- сам посмеялся.
Кстати желательно бы фотку этого ипаната, небось задрот какой патлатый :)
Да в мою молодость, когда меня женщины приглашали что-либо сделать по дому из мужской работы, никогда (!) руки не доходили до этой самой работы!
"-Приходи ко мне сегодня на чай!
-Хорошо, только в аптеку забегу, чего-нибудь к чаю куплю!"
Она страшная шопздц!