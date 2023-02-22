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"Просто провокация": россиян попытались напугать фейковой воздушной тревогой

"Просто провокация": россиян попытались напугать фейковой воздушной тревогой

Автор:
22 февраля 2023 11:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   воздушная тревога   политика   провокация   радио   фейк   хакерская атака   
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Об угрозе ракетного удара сегодня, 22 февраля, объявили утром по радио в нескольких городах России.

Прямой эфир нескольких радиостанций (Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио) прервало объявление о якобы готовящемся ракетном ударе. Похожие сообщения слышали жители в Белгороде, Ижевске, Пензе, Казани, Воронеже, Тюмени, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Пользователи из Уфы, Новоуральска, Старого Оскола также сообщают о воздушной тревоге.


Однако тревога была фейковой. В МЧС РФ сообщили о хакерской атаке на сервера коммерческих радиостанций и призвали граждан России следить за сообщениями из официальных источников.

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Метки: Ynews   видео   воздушная тревога   политика   провокация   радио   фейк   хакерская атака   
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6  комментариев
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6k
Серега 12 минут назад
Они что, не видели что делали русские, когда метеорит в Челябинске упал? Они просто опускают солнцезащитный козырек и норм.
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61k
Александр Ломовицкий 24 секунды назад
камеди как было говном так и осталось только с началом СВО с участников налет лжепатриотизма слетел и стало видно их прогнившее нутро. весь юмор основан на пошлости , матах и кривлянии .
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52k
dima423 4 минуты назад
Если это хакерская атака это одно... Но если это "шутки" такие наших радиоканалов, то за это не то что сажать, расстреливать надо
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16
Александр 17 минут назад
Надеюсь у хохлов будет не фейковая тревога
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1k
Мудрый Полчаса назад
В нашем регионе предупреждали о проверке сирены, сегодня погудели немного )))
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