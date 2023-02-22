"Просто провокация": россиян попытались напугать фейковой воздушной тревогой

Об угрозе ракетного удара сегодня, 22 февраля, объявили утром по радио в нескольких городах России.
Прямой эфир нескольких радиостанций (Relax FM, Юмор FM, Comedy radio и Авторадио) прервало объявление о якобы готовящемся ракетном ударе. Похожие сообщения слышали жители в Белгороде, Ижевске, Пензе, Казани, Воронеже, Тюмени, Нижнем Новгороде и Магнитогорске. Пользователи из Уфы, Новоуральска, Старого Оскола также сообщают о воздушной тревоге.
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Однако тревога была фейковой. В МЧС РФ сообщили о хакерской атаке на сервера коммерческих радиостанций и призвали граждан России следить за сообщениями из официальных источников.
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