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В Латвии горел американский завод по производству дронов

В Латвии горел американский завод по производству дронов

Автор:
08 февраля 2023 08:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Edge Autonomy   Ynews   Беспилотник   видео   дрон   латвия   пожар   политика   
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Руководство не исключает версии поджога.

Вчера, 7 февраля, в городе Марупе, расположенном неподалёку от Риги, загорелось предприятие Edge Autonomy. Открытый огонь бушевал на площади около 600 квадратных метров. Для его тушения было привлечено около 50 человек и много спецтехники. Государственная пожарно-спасательная служба призвала жителей близлежащих районов оставаться в домах и включить вентиляцию во избежание отравления химическими веществами.


Edge Autonomy - компания, которая была основана в 2009 году. В феврале 2021-го она была куплена американской AE Industrial Partners. Edge Autonomy (штаб-квартирв в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния) занимается производством военных беспилотников, которые поставляются в 70 стран мира и - в том числе, на Украину. Кроме этого, на предприятии выпускаются видеокамеры для военных нужд.


Пожару был присвоен высокий уровень опасности.


Известно, что горело главное производственное здание и продукция, расположенная на площадке рядом с ним. Точный ущерб руководство компании не озвучивает, как и не распространяется о причинах пожара. Не исключена версия поджога.


Представитель компании уверил, что предприятие, несмотря на пожар, старается работать, хотя есть и пострадавшие, двум из которых понадобилась госпитализация.

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Метки: Edge Autonomy   Ynews   Беспилотник   видео   дрон   латвия   пожар   политика   
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33  комментария
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2k
Saplus Час назад
"Мы просто хотели посмотреть собор в городе Марупе. Там красивый собор."
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1k
Strait 8 минут назад
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12k
ALFIE 14 минут назад
очень хорошо(с)
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20k
ВолодИн 15 минут назад
Можно и так.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 18 минут назад
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47k
Элек Мек 21 минуту назад
Гори гори ясно,
Чтобы не погасло,
Чтобы не напрасно -
Высоко и красно.
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
хорошечно !
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1k
Алексей 23 минуты назад
Скорее всего пытались нейросеть прикрутить к своей продукции и она, познав всю бренность бытия, самоуничтожилась.
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6k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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115
Jimmy Полчаса назад
сарай какой-то... где там шпили ??
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40
noname789 Полчаса назад
уверен, у этих прогибайчусов случайно загорелось...
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23k
sssss3 36 минут назад
жаль не весь.....
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362
Albert Rost 39 минут назад
Горит завод, горит, как вата
Во всем Россия виновата...
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478
Николай Пауков 40 минут назад
Известный Марупский шпиль.
Высотой метров 10...
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−6
пуй - х уй Ё! 40 минут назад
чую следующий хремлядь гореть будет ...
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29k
Владимир 45 минут назад
Ну отлично же, пожарные по тренируются.
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10k
Serg 46 минут назад
ну если раскинуть все за и против, то утренняя новость вовсе и не плохая
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516
Chuckovsky 48 минут назад
Ну есть же хорошие новости!!
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14k
Alex 55 минут назад
И это радует...
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3k
Денис Час назад
Совпадение?
Не думаю!
(с)
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416
Артем Петухов Час назад
Мелочь - а приятно :)
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