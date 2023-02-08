В Латвии горел американский завод по производству дронов

Известно, что горело главное производственное здание и продукция, расположенная на площадке рядом с ним. Точный ущерб руководство компании не озвучивает, как и не распространяется о причинах пожара. Не исключена версия поджога.





Представитель компании уверил, что предприятие, несмотря на пожар, старается работать, хотя есть и пострадавшие, двум из которых понадобилась госпитализация.