В Латвии горел американский завод по производству дронов

Руководство не исключает версии поджога.
Вчера, 7 февраля, в городе Марупе, расположенном неподалёку от Риги, загорелось предприятие Edge Autonomy. Открытый огонь бушевал на площади около 600 квадратных метров. Для его тушения было привлечено около 50 человек и много спецтехники. Государственная пожарно-спасательная служба призвала жителей близлежащих районов оставаться в домах и включить вентиляцию во избежание отравления химическими веществами.
Edge Autonomy - компания, которая была основана в 2009 году. В феврале 2021-го она была куплена американской AE Industrial Partners. Edge Autonomy (штаб-квартирв в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния) занимается производством военных беспилотников, которые поставляются в 70 стран мира и - в том числе, на Украину. Кроме этого, на предприятии выпускаются видеокамеры для военных нужд.
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Пожару был присвоен высокий уровень опасности.
Известно, что горело главное производственное здание и продукция, расположенная на площадке рядом с ним. Точный ущерб руководство компании не озвучивает, как и не распространяется о причинах пожара. Не исключена версия поджога.
Представитель компании уверил, что предприятие, несмотря на пожар, старается работать, хотя есть и пострадавшие, двум из которых понадобилась госпитализация.
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Чтобы не погасло,
Чтобы не напрасно -
Высоко и красно.
Во всем Россия виновата...
Высотой метров 10...
Не думаю!
(с)