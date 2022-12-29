В Одессе снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову

У памятника Екатерине долгая и сложная история. Монумент был воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко. Согласно открытым источникам, в 1794 году российская императрица Екатерина II рескриптом положила начала строительству Одессы и порта, поэтому эту особу считают матушкой-основательницей города.

После революции монумент снесли. Статуи сподвижников императрицы хранились в краеведческом музее, а сам памятник Екатерине II был частично уничтожен. Существует легенда, согласно которой бронзовые скульптуры хотели переплавить в снаряды, но один из матросов заметил, что «негоже иметь снаряды непролетарского происхождения».