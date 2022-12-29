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В Одессе снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову

В Одессе снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову

Автор:
29 декабря 2022 08:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Зеленский   Одесса   видео   демонтаж   памятник Екатерине II   памятник Суворову   политика   снос памятника   труханов   
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Демонтаж завершили сегодня ночью. Интересно, что до всей этой вакханалии ансамбль, находящийся на Екатерининской площади, претендовал на вхождение в число памятников архитектуры, охраняемых ЮНЕСКО.

Споры о необходимости сноса памятника Екатерине II в Одессе шли давно. "Неравнодушные" граждане города создали петицию, которая набрала нужное количество голосов, после чего в начале августа нынешнего года президент Зеленский рекомендовал изучить этот "глас народа".


По словам главы государства, особую важность имеет «защита национальных интересов» и «проработка вопросов очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».


Сказано-сделано. Пока вопрос демонтажа рассматривала историко-топонимическая комиссия и юристы, вандалы неоднократно портили монумент, надевая на него колпаки и обливая краской. 5 ноября мэр города Труханов заявил о том, что большинство жителей Одессы поддерживают снос, после чего монумент обнесли деревянным забором, а в ночь на 29 декабря окончательно избавились от "наследия прошлого".


Демонтировали памятник поэтапно, удаляя с постамента поочередно фигуры сподвижников императрицы — Иосифа Дерибаса, Платона Зубова, Франца де Воллана.


Последней ушла Екатерина II.


У памятника Екатерине долгая и сложная история. Монумент был воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко. Согласно открытым источникам, в 1794 году российская императрица Екатерина II рескриптом положила начала строительству Одессы и порта, поэтому эту особу считают матушкой-основательницей города.


После революции монумент снесли. Статуи сподвижников императрицы хранились в краеведческом музее, а сам памятник Екатерине II был частично уничтожен. Существует легенда, согласно которой бронзовые скульптуры хотели переплавить в снаряды, но один из матросов заметил, что «негоже иметь снаряды непролетарского происхождения».


В 1965 году, к 60-летней годовщине восстания на броненосце «Потемкин», на месте памятника основателям Одессы установили монумент восставшим матросам. В1995 году одесский горсовет решил восстановить историческое наследие, использовав при этом сохранившиеся бронзовые фрагменты и дополнив недостающие элементы гранитного постамента. Но Леонил Кучма - тогдашний президент Украины - остановил эту инициативу, и памятник восстановили лишь в 2007 году. Бронзовую фигуру императрицы пришлось отливать заново.


Вчера также не повезло монументу А.Суворову. Памятник русскому полководцу тоже был демонтирован.



СМИ собщают, что отдельные части монумента основателей города и памятник А.Суворову снова уйдут на хранение в музеи города. Похоже, история действительно идёт по спирали.



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Метки: Ynews   Зеленский   Одесса   видео   демонтаж   памятник Екатерине II   памятник Суворову   политика   снос памятника   труханов   
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44  комментария
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3k
Radugananebe Час назад
Ну, теперь заживут! Дебилы, честное слово.
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89k
Дмитрий 3 минуты назад
Геноцид в хату каждому украинцу - пусть проклятый род внучков вымирает как можно быстрей.
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7
coldlucky.malchenkov 8 минут назад
Они там все зомбированы, вот сейчас только новости посмотрел Глава города Лебедина Александр Баклыков обратился в спецслужбу из-за появления на утреннике Деда Мороза и Снегурочки. Любимых детских персонажей он назвал "коммунистической агитацией". А тех, кто организовал праздник, объявил "мечтающими о возвращении в советские времена". ИДИОТЫ
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7k
Том Сойер 11 минут назад
Убогие хохлодебилы.....
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0
User_1765947 13 минут назад
А народ куда смотрит? ФАШИСТЫ!!!
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6k
yahaomsk 14 минут назад
если "большинство" проголосовало ЗА снос памятника, то почему сносят ночью,втихаря, по воровски?
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4k
Вячеслав 15 минут назад
Стопудово будут хранить их где-нибудь на задворках краеведческого музея до лучших времён
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17k
сеньор Леонсио 16 минут назад
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9k
Shtoppi 22 минуты назад
Это каклы делают из чувства мести, в порывах бессильной злобы, а так же от осознания факта собственной никчемности и полной безнадеги в будущем.
Ну ничего, пусть поглумятся перед падением в бездну бесславия и забвения.
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1k
Nick Z 23 минуты назад
Спешат. Значит скоро сдача города предвидится ими самими.
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4k
Нескучный сад 23 минуты назад
Их страна, их дело... Хорошо бы, конечно, эти памятники у дикарей отобрать и где-нибудь в СПб установить или в Екатеринбурге.
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4k
dangora 24 минуты назад
А что они теперь будут отвечать на вопрос - как ваш город появился и кем основан? Самозародился на зло москолям? Идиоты..
Но раз они такие принципиальные, то должнв идти до конце в своей тупизне и снести нахер все, что было построено до распада СССР, начиная с исторических зданий времен Екатерины. Останется кучка новостроек - вот это и будет честная украинская Одесса.
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Да пусть делают что хотят, пусть себе хоть }{уи отрезают и п@зды суровыми нитками зашивают, может внутренними проблемами займёмся, или мы уже в раю, а они просто сдохнут?
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9k
GROMOZEKA Полчаса назад
Стирают свою историю и переименовывают улицы в честь такой падали как пиндера и маккейн.
Правда усиленно кричат что они «свободная страна».
Конченые, просто конченые
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568k
АРОН Полчаса назад
Этот рак мозга уже не вылечить. Предлагаю отключить от аппарата ИВЛ.
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Нацисты в 3м Рейхе сжигали неугодные им книги, бандеровцы сейчас скидывают неугодные им памятники. История повторяется.
В святые 90е россияненская элита перестала занинаться Украиной, зато ее плотно окучивал Запад, особенно США. В недрах ЦРУ даже придумали термин Голодомор. Украинские учебники истории писались в США. Результат мы видим сейчас. Запад вырастил врага России и натравил его на Россию.
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7k
Zhora 38 минут назад
"проработка вопросов очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия"
--------

Передайте им кто-нибудь, что не с памятников надо начинать. Сносить надо хрущёвки, заводы, школы, электростанции. Метро засыпать там, где советские "оккупанты" его успели построить
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21k
BiZ 40 минут назад
я прям чувствую, как гривна поползла вверх
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591
сергей ремизов 41 минуту назад
Они что ,не понимают, снос памятников ничто не изменит в их жизни. Идиоты.
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9k
Бритва 41 минуту назад
только далеко не увозите.
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522
Граф Вишенка 43 минуты назад
ну что сказать....? Забудьте слово "Одесса"... осталась, что там осталось?....
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