В Одессе снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову

Демонтаж завершили сегодня ночью. Интересно, что до всей этой вакханалии ансамбль, находящийся на Екатерининской площади, претендовал на вхождение в число памятников архитектуры, охраняемых ЮНЕСКО.
Споры о необходимости сноса памятника Екатерине II в Одессе шли давно. "Неравнодушные" граждане города создали петицию, которая набрала нужное количество голосов, после чего в начале августа нынешнего года президент Зеленский рекомендовал изучить этот "глас народа".
По словам главы государства, особую важность имеет «защита национальных интересов» и «проработка вопросов очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».
Сказано-сделано. Пока вопрос демонтажа рассматривала историко-топонимическая комиссия и юристы, вандалы неоднократно портили монумент, надевая на него колпаки и обливая краской. 5 ноября мэр города Труханов заявил о том, что большинство жителей Одессы поддерживают снос, после чего монумент обнесли деревянным забором, а в ночь на 29 декабря окончательно избавились от "наследия прошлого".
Демонтировали памятник поэтапно, удаляя с постамента поочередно фигуры сподвижников императрицы — Иосифа Дерибаса, Платона Зубова, Франца де Воллана.
Последней ушла Екатерина II.
У памятника Екатерине долгая и сложная история. Монумент был воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко. Согласно открытым источникам, в 1794 году российская императрица Екатерина II рескриптом положила начала строительству Одессы и порта, поэтому эту особу считают матушкой-основательницей города.
После революции монумент снесли. Статуи сподвижников императрицы хранились в краеведческом музее, а сам памятник Екатерине II был частично уничтожен. Существует легенда, согласно которой бронзовые скульптуры хотели переплавить в снаряды, но один из матросов заметил, что «негоже иметь снаряды непролетарского происхождения».
В 1965 году, к 60-летней годовщине восстания на броненосце «Потемкин», на месте памятника основателям Одессы установили монумент восставшим матросам. В1995 году одесский горсовет решил восстановить историческое наследие, использовав при этом сохранившиеся бронзовые фрагменты и дополнив недостающие элементы гранитного постамента. Но Леонил Кучма - тогдашний президент Украины - остановил эту инициативу, и памятник восстановили лишь в 2007 году. Бронзовую фигуру императрицы пришлось отливать заново.
Вчера также не повезло монументу А.Суворову. Памятник русскому полководцу тоже был демонтирован.
СМИ собщают, что отдельные части монумента основателей города и памятник А.Суворову снова уйдут на хранение в музеи города. Похоже, история действительно идёт по спирали.
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Ну ничего, пусть поглумятся перед падением в бездну бесславия и забвения.
Но раз они такие принципиальные, то должнв идти до конце в своей тупизне и снести нахер все, что было построено до распада СССР, начиная с исторических зданий времен Екатерины. Останется кучка новостроек - вот это и будет честная украинская Одесса.
Правда усиленно кричат что они «свободная страна».
Конченые, просто конченые
В святые 90е россияненская элита перестала занинаться Украиной, зато ее плотно окучивал Запад, особенно США. В недрах ЦРУ даже придумали термин Голодомор. Украинские учебники истории писались в США. Результат мы видим сейчас. Запад вырастил врага России и натравил его на Россию.
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Передайте им кто-нибудь, что не с памятников надо начинать. Сносить надо хрущёвки, заводы, школы, электростанции. Метро засыпать там, где советские "оккупанты" его успели построить