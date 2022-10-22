Почему Титаник нельзя поднять?

Титаник в своё время был крупнейшим кораблем в мире, но плавать смог не долго: его первое и единственное путешествие началось десятого апреля 1912 года и закончилось спустя четыре дня. Трагедия произошла в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года.
При крушении Титаника погибли как минимум 1496 человек, что делает эту катастрофу одной из самых масштабных в мире.
На корабле находились богатейшие люди мира, а также мигранты из Ирландии, Великобритании и Скандинавии, которые плыли в США в поисках лучшей жизни.
Титаник был построен по последнему слову техники с высокими стандартами безопасности, но из-за нестрогих требований шлюпки на корабле могли вместить всего 1178 людей, что было в два раза меньше количества людей на Титанике. Вот интересный факт о строительстве корабля: требовалось пять человек, чтобы поставить одну заклёпку — работа была просто адская: один человек накалял заклёпку в печи, которую потом вставляли в отверстие, где двое держали заклёпку с одной стороны, пока с противоположной стороны двое других заколачивали её молотками. От ударов заклёпка накалялась, что позволяло листам металла держаться вместе. На работу с одной заклёпкой требовалось 4 минуты, но в 1912 году при строительстве Титаника рабочие должны были справляться с той же задачей за 20 секунд, сроки поджимали, и лишь очень крепким ребятам такое было по силам, а таких заклёпок на Титанике было целых 3 миллиона.
Корабль отправился в путь из английского Саутгемптона, далее проследовал к Франции и Ирландии, откуда держал путь в Америку. Но вскоре путешествие прервалось из-за столкновения с айсбергом. Оно привело к повреждению корабля, и судно начало тонуть. За два с половиной часа корабль оказался под водой. Крушение Титаника потрясло весь мир не только из-за огромного количества жертв, но также из-за ошибок, которые были сделаны во время самой катастрофы.
Расследование началось как в США, так и в Англии, был предоставлен список изменений, которые были внесены в стандарты безопасности на корабле. Обломки Титаника с тех пор покоились на дне океана, но в сентябре 1985 года их нашли в Атлантическом океане на глубине 3784 м. Благодаря этому со дна удалось извлечь много ценных предметов. Теперь эти экспонаты лежат в музеях по всему миру.
Вполне возможно, Титаник — самый известный корабль за всю историю: память о нём жива до сих пор благодаря множеству фильмов, книг, песен и выставок, которые посвящаются лайнеру. Но хотя история Титаника известна всем, есть то, о чём почти никто не знает. Первое плавание корабля было под угрозой: в Англии начались забастовки, шахтёры требовали повышения зарплат. Но как это связано с Титаником? Дело в том, что угля для печей судна попросту не хватало, потому что уголь прекратили добывать. Билеты на корабль стоили огромных денег, и почти все были распроданы. Люди сдавали билеты на другие корабли, чтобы приобрести билеты на Титаник, которому позднее было суждено унести множество жизней. Самый дешёвый билет стоил 2 фунта стерлинга, что на современные деньги составляет около 86 дол.. Интересный факт: большая часть проданных билетов как раз стоили 2 фунта — это были билеты третьего класса, они и составили основную выручку, ведь почти любой работяга мог позволить себе покупку билета. А цена самого дорогого билета на Титаник при пересчёте на современные деньги составляла 30 тысяч дол. Руководство корабля осознавало, что отменять плавание нельзя ни при каких обстоятельствах, чтобы людям не пришлось возвращать их деньги, ведь часть прибыли от продажи билетов шла на закупку всего угля, что был в стране и также у кораблей, отменивших свои рейсы из-за нехватки пассажиров, которые предпочли Титаник.
Последняя из выживших пассажиров Титаника скончалась в 2009 году в возрасте 97 лет. Её звали Мельвина Дин, когда корабль затонул, ей было всего два с половиной месяца: она была самым маленьким пассажиром Титаника. Девочка путешествовала со своими родителями и братом. Её семья продала всю недвижимость в Англии и собиралась открыть табачный магазин в Америке, но её отец погиб на Титанике, и оставшиеся члены семьи были вынуждены вернуться в Англию.
Опозоренный японец. Маса Буми Хосоно был единственным японцем на Титанике. Он был правительственным чиновником японского министерства транспорта. Когда корабль начал тонуть, мужчина забрался в одну из спасательных шлюпок, предназначенных для детей и женщин. После этого его ждал позор на всю Японию. Когда историю предали огласке, Хосоно потерял работу в своей стране, его осуждали все соотечественники. Позор был настолько велик, что когда вышел фильм Титаник, семья японца опубликовала письмо с извинениями за своего родственника, хотя он уже давно умер.
Но также на Титанике были и герои. На судне находился мексиканский депутат, Мануэль, который возвращался из путешествия в Париж. Во время крушения мексиканец уступил своё место женщине, которая сказала ему, что в Нью-Йорке её ждали муж и сын. Единственное, о чём попросил Мануэль — чтобы женщина пришла к его жене и рассказала о последних минутах жизни мужа, который скончался в ту же ночь. Выжившая женщина встретилась с его женой в 1924 году, спустя 12 лет со дня трагедии. Позже она призналась, что на момент крушения у неё не было ни мужа, ни детей.
Крушение Титаника было предсказано. За 14 лет до трагедии, Морган Робертсон написал роман Тщетность, или крушение Титана. Книга повествует о крупнейшем корабле того времени, который столкнулся с айсбергом в северной части Атлантического океана холодной апрельской ночью. Корабль в романе назвался Титан, и даже на обложке был очень похож на Титаник. Многие задавались вопросом, было ли это просто совпадением или же предсказанием.
В течение более 30 лет группа учёных изучала материалы о крушении Титаника и в конце 2016 года они сделали сенсационное заявление. Оказалось, что причиной крушения был не только лишь айсберг, и катастрофе суждено было случиться по разным причинам. Выяснилось, что перед тем, как отправиться в путь, случилось событие, сыгравшее важную роль во время трагедии. За пару дней до отправления Титаника, в одном из отсеков случился пожар, и капитан корабля прекрасно знал об этом факте, и решил сам справиться с проблемой, ведь на кону стояла репутация самого огромного и красивого лайнера тех времён. Команда тушила пожар своими силами несколько дней, и когда Титаник прибыл к берегу, он был повёрнут другой стороной, так, чтобы пассажиры не видели сажу и обуглившуюся краску, ведь следы от сажи было очень хорошо заметны на разных фотографиях, но на тот момент никто не придавал значения случившемуся инциденту. Корабль был в рабочем состоянии и, казалось, был в полном порядке. Из-за огня температура внутри отсека достигала 1800 градусов по Фаренгейту. Металл корабля потерял эластичность и стал хрупким. Не произошёл бы тот пожар, столкновение с айсбергом не причинило бы такого ущерба, но, к сожалению, удар пришёлся на самое слабое место.
Титаник не может быть поднят со дна океана
Вы не задумывались, почему Титаник всё ещё на дне океана? Многие из тех, кому не удалось спастись, были людьми далеко не бедными, и они привыкли путешествовать, не убирая далеко предметы роскоши, к которым привыкли. Сейфы и трюмы, выделенные пассажирам первого класса, были битком набиты драгоценностями и дорогими вещами.
О том, чтобы поднять корабль на поверхность заговорили практически сразу после крушения лайнера. Родственники утонувших миллионеров – люди прагматичные, поэтому тянуть с этим вопросом не стали. Но даже, несмотря на то, что на эту затею выделялось достаточно денег, оказалось, что поднять «Титаник» со дна невозможно. И дело было совершенно не в финансах или техническом оснащении, которое в начале 20 века было далеко не таким совершенным, как в наши дни. В тот момент не были известны даже точные координаты местонахождения «Титаника». Конечно, теперь это кажется странным, но стоит помнить, что лайнер затонул посреди огромного водного пространства, а не в узком проливе или мелком бассейне. К тому же, несмотря на то, что радисты продиктовали точные координаты во время передачи сигнала бедствия, корабль дрейфовал все то время, пока медленно тонул. И смещаться он мог в любом направлении. Поиски осложнились еще и тем, что разломившийся на две части корпус достиг дна в разных местах.
Пока поисковые экспедиции пытались обнаружить «Титаник», специально собранные команды придумывали способы, которые могут помочь поднять лайнер со дна. Предлагалось использовать подлодки с прикрепленными к ним электромагнитами, такие же электромагниты с привязанными к ним понтонами, которые бы подняли корпус лайнера на поверхность. Возможно, что-то бы и придумалось, но грянула Первая мировая, потом Вторая, так что подъем «Титаника» пришлось отложить. «Титаник» никого не интересовал вплоть до 1953 года. Тогда Британская судоподъемная фирма провела в том районе ряд глубинных взрывов, чтобы составить карту морского дна в той местности. Карту составили, «Титаник» не нашли.
Корабль нашли только в 1985 году. Удивительно, но он был в неплохом состоянии из-за высокого давления на глубине и отсутствия света. В месте, где корабль затонул, было огромное количество морских жителей, благодаря которым замедлялся процесс коррозии. Так или иначе, пару лет назад всё сильно изменилось, когда бактерии стали разрушать корабль. Удивительно, что ранее никто не знал о таких бактериях. Да, именно так: ранее неизвестный вид бактерий пожирает Титаник, от которого скоро ничего не останется. Вот почему Титаник уже нельзя поднять...
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как цыган и евреев в СССР пытались заманить в колхозы
- Рождённый не плавать: зачем в США строили корабли, которые никогда не спускали на воду
- Как правильно читать этикетки на продуктах питания
- Зачем в кораблях делают отверстия ниже ватерлинии
- Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину
...
Интересный факт: большая часть проданных билетов как раз стоили 2 фунта это были билеты третьего класса, они и составили основную выручку, ведь почти любой работяга мог позволить себе покупку билета"
Любой работяга мог себе позволить огромные деньги, ага... аффтар, ты хоть читай, что копипастишь...