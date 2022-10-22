Почему Титаник нельзя поднять?

Опозоренный японец. Маса Буми Хосоно был единственным японцем на Титанике. Он был правительственным чиновником японского министерства транспорта. Когда корабль начал тонуть, мужчина забрался в одну из спасательных шлюпок, предназначенных для детей и женщин. После этого его ждал позор на всю Японию. Когда историю предали огласке, Хосоно потерял работу в своей стране, его осуждали все соотечественники. Позор был настолько велик, что когда вышел фильм Титаник, семья японца опубликовала письмо с извинениями за своего родственника, хотя он уже давно умер.

Но также на Титанике были и герои. На судне находился мексиканский депутат, Мануэль, который возвращался из путешествия в Париж. Во время крушения мексиканец уступил своё место женщине, которая сказала ему, что в Нью-Йорке её ждали муж и сын. Единственное, о чём попросил Мануэль — чтобы женщина пришла к его жене и рассказала о последних минутах жизни мужа, который скончался в ту же ночь. Выжившая женщина встретилась с его женой в 1924 году, спустя 12 лет со дня трагедии. Позже она призналась, что на момент крушения у неё не было ни мужа, ни детей.