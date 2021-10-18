Почему корабельные черви — одни из самых загадочных животных в мире?

Из-за своего ненасытного аппетита, на протяжении многих веков они едят древесину и становятся причиной разрушения кораблей и причалов. Жалобы на них можно найти в древнегреческих документах, а также в записях Христофора Колумба. На нашей планете существует довольно много живых существ, которые питаются древесиной.

В пример можно привести термитов, которые в 2012 году начали разрушать парагвайский дворец Лопес. Однако, если ученым уже известно, каким именно образом термиты переваривают древесину, по отношению к корабельным червям этот вопрос остается открытым. В рамках данной статьи мы выясним, что интересного ученые знают об этих загадочных существах и какие теории они строят вокруг их пищеварительной системы.