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Почему корабельные черви — одни из самых загадочных животных в мире?

Почему корабельные черви — одни из самых загадочных животных в мире? (8 фото)

Автор:
18 октября 2021 09:50
Сообщество : Животные
Метки: интересно   корабельные черви   корабль   познавательно   факты   фото   червяк   
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Корабельные черви — это небольшие моллюски, которые каждый год наносят вред на несколько миллиардов долларов.

Из-за своего ненасытного аппетита, на протяжении многих веков они едят древесину и становятся причиной разрушения кораблей и причалов. Жалобы на них можно найти в древнегреческих документах, а также в записях Христофора Колумба. На нашей планете существует довольно много живых существ, которые питаются древесиной.


В пример можно привести термитов, которые в 2012 году начали разрушать парагвайский дворец Лопес. Однако, если ученым уже известно, каким именно образом термиты переваривают древесину, по отношению к корабельным червям этот вопрос остается открытым. В рамках данной статьи мы выясним, что интересного ученые знают об этих загадочных существах и какие теории они строят вокруг их пищеварительной системы.

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Интересный факт: в 2014 году архитектор Густаво Главинич (Gustavo Glavinich) поделился, что западная часть дворца «Паласио де Лопес» сильно изъедена термитами. По данным BBC News, насекомые настолько повредили полы и прочие покрытия, что здание начало разрушаться изнутри. А ведь этот дворец является официальной резиденцией президента Парагвая.


Кто такие корабельные черви?

Корабельными червями (Teredinidae) принято называть моллюсков, которые живут за счет поедания древесины. На данный момент ученым известно о существовании около 60 видов — представители некоторых разновидностей могут достигать метровой длины. На переднем конце этих созданий располагается небольшая раковина, при помощи которой они и проделывают в древесине глубокие отверстия. В процессе наблюдения за червями ученые заметили, что первым делом они цепляются к стенке хода при помощи ноги и только потом двигает раковиной. Обычно сделанные червями отверстия имеют 6-сантиметровый диаметр и 2-метровую длину.

К сожалению, эти создания питаются не только деревьями, которые растут в лесу. Помимо них, они также поедают деревянные постройки и старые корабли. Последним всегда наносилось больше всего вреда — всего лишь около века назад корабельные черви считались такой же бедой моряков, как штормы и другие неприятные сюрпризы природы. Считается, что всего лишь за месяц эти создания могли превратить днище нового корабля в решето. А в 1730-е годы они настолько сильно размножились в Голландии, что начали поедать деревянные сваи под городами и становиться причиной их потопления.

Как животные переваривают древесину?

Ученым до сих пор до конца не ясно, каким образом корабельные черви обрабатывают древесину. Им уже известно, что термиты в этом деле очень помогают живущие в их пищеварительной системе бактерии. Однако, по данным научного издания Science Alert, у корабельных червей удивительно чистый кишечник. Ученые допускают, что в организмах этих моллюсков есть ферменты, которые помогают расщеплять целлюлозу — составную часть растительных клеток. Но ведь в стенках древесных клеток также есть и более прочный лигнин, для переваривания которых нужны вещества, точно отсутствующие в организмах корабельных червей.

Я изучил генетические данные 5 различных видов корабельных червей в поисках определенных групп белков, которые создают ферменты,способные переваривать лигнин. Мой поиск ничего не дал, — признался микробиолог Стефанос Страворавдис (Stefanos Stravoravdis).

Так что на данный момент корабельные черви остаются очень загадочными для науки существами. Ученые предполагают, что они могут переваривать лигнин способом, который применяют ракообразные вида Limnoriidae. Они тоже не имеют ферменты, способные расщеплять прочные составные части древесины. Но в их кишечниках вырабатываются гемоцианины — белки, которые делают лигнин более пористым и легким к перевариванию.

Бурогнильные грибы тоже способны переваривать это вещество обходным способом: они дополняют свой небольшой набор кишечных ферментов множеством активных форм кислорода и тем самым легко переваривают лигнин. Доказательства этому опубликованы в научном журнале Biological Macromolecules. Возможно, один из этих способов применяют и корабельные черви, но это пока не доказано.

В начале статьи я упомянул, что корабельные черви доставляли неприятности даже Христофору Колумбу. Он и его команда открыли Америку в 1492 году, используя несколько кораблей. Главным из них была «Санта-Мария», которая впоследствии затонула и практически полностью была съедена корабельными червями. Но в 2019 году ученым удалось найти останки другого корабля Колумба.

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Метки: интересно   корабельные черви   корабль   познавательно   факты   фото   червяк   
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7  комментариев
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60k
Опиум для народа Час назад
-"корабельные черви доставляли неприятности даже Христофору Колумбу"-
-"даже".) Животным пох"й известность и регалии. Или что-типа "пацаны, это же Колумб, давайте не будем есть его корабль"?)))
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639
Ольга 8 минут назад
Ужасные создания.
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22k
Сибиряк 18 минут назад
Почему корабельные черви — одни из самых загадочных животных в мире?Посмотреть
Почему корабельные черви — одни из самых загадочных животных в мире?
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602k
Alexey Berestenko Час назад
6-сантиметровый диаметр?!!!!!
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9k
kaboza Час назад
мля, яж завтракал
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309
Мы Ул kaboza 23 минуты назад
Моллюсками?
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