Рождённый не плавать: зачем в США строили корабли, которые никогда не спускали на воду

В США таких за всю историю было несколько и, в общем-то, несложно догадаться, для чего они были нужны. Некоторые из таких кораблей ещё стоят на своём сухопутном рейде, сбивая с толку тех, кто не в курсе этой истории.

Последний доступный пример такого Neversail ("никогда не плавающий" – так прозвали эти корабли сами моряки) находится сейчас в Сан-Диего, на берегу одноимённого залива. Несмотря на такое расположение, в воде он никогда не был – судно является лишь копией первых эскортных кораблей, построенных в США после Второй мировой войны. Причём оно меньше, поскольку собрано в масштабе "два к трём".

USS Recruit – так официально называется этот корабль – был введён в строй 27 июля 1949-го года и по-настоящему входил в состав ВМС США в качестве учебного судна. Название "Рекрут" в этом смысле говорит само за себя – в своё время около 50 тысяч будущих моряков в год получали тут знания о корабельном быте и особенностях жизни в "морских условиях".