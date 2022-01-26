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Рождённый не плавать: зачем в США строили корабли, которые никогда не спускали на воду

Рождённый не плавать: зачем в США строили корабли, которые никогда не спускали на воду (7 фото)

Автор:
26 января 2022 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: США   интересно   корабль   познавательно   факты   фото   
748
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Корабль с полноценной командой, капитаном, пушками и необходимостью драить палубу – но при этом находящийся на суше и не имеющий никаких шансов дождаться того, что его спустят на воду.

В США таких за всю историю было несколько и, в общем-то, несложно догадаться, для чего они были нужны. Некоторые из таких кораблей ещё стоят на своём сухопутном рейде, сбивая с толку тех, кто не в курсе этой истории.


Последний доступный пример такого Neversail ("никогда не плавающий" – так прозвали эти корабли сами моряки) находится сейчас в Сан-Диего, на берегу одноимённого залива. Несмотря на такое расположение, в воде он никогда не был – судно является лишь копией первых эскортных кораблей, построенных в США после Второй мировой войны. Причём оно меньше, поскольку собрано в масштабе "два к трём".


USS Recruit – так официально называется этот корабль – был введён в строй 27 июля 1949-го года и по-настоящему входил в состав ВМС США в качестве учебного судна. Название "Рекрут" в этом смысле говорит само за себя – в своё время около 50 тысяч будущих моряков в год получали тут знания о корабельном быте и особенностях жизни в "морских условиях".

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Пожалуй, учиться здесь не было смысла только будущим механикам – у этого "Рекрута" нет ни двигателей, ни винта. Зато было всё положенное вооружение и даже 3-дюймовая пушка, из которой вряд ли стреляли по-настоящему – куда тут стрелять?


Интересна история списания этого корабля – в 1967-м году руководство американских ВМС решило создать компьютерную базу всех своих кораблей, раскидав их "по папочкам", но для USS Recruit не нашлось подходящего места. Нельзя было даже прописать, где он находится: ни на плаву, ни на берегу, ни даже в сухом доке – хотя когда его ремонтировали, в документы прописывали именно такую формулировку. В общем, проще оказалось списать.

Самое странное, что корабль этот сейчас ни для чего не используется – правда, за ним следят и поддерживают в хорошем состоянии. Местная пресса пишет, что судно должно было стать музеем, но решение об этом не могут принять уже много лет, отказываясь и от демонтажа – остальные "учебки" были именно демонтированы.


USS Recruit – один из трёх подобных кораблей, построенных в США после Второй мировой, но является единственным оставшимся "сухопутным судном" и, видимо, единственным в мире кораблём с настоящим "земным" адресом – 430 Geary Drive. Ему ещё и во многих публикациях отдают звание "первого корабля ВМС США, который никогда не спускали на воду" – видимо, формально это так, но это не значит, что он реально был первым "сухопутным судном" в Штатах.

Ровно под тем же названием и с теми же, даже расширенными, целями, строился самый первый USS Recruit, который встал на свою сушу в 1917-м году. Он представлял собой деревянный макет линкора-дредноута и находился не больше и не меньше, а прямо на Манхэттене.


Этот деревянный корабль также выполнял роль учебного, но кроме того являлся ещё и центром вербовки будущих солдат (точнее, "штабом ВМС США по набору персонала" в Нью-Йорке) – шла Первая Мировая война. Что интересно, это судно как раз работало ещё и в качестве "живого музея" – то есть туда пускали на экскурсии местных жителей и туристов, которые могли изучать корабль и наблюдать за работой экипажа.

Рассказывают, что экскурсии включали в себя посещение кают, включая офицерские, радиорубки, капитанского мостика, а также демонстрацию работы системы отопления и вентиляции, которая позволяла менять температуру воздуха во внутренних помещениях корабля десять раз за один час.

Настоящего вооружения здесь не было, но были, например, три двойные оружейные башни с деревянными копиями 14-дюймовых орудий, десять деревянных 5-дюймовых орудий и деревянные же копии других пушек, так сказать, по мелочи. Но упор явно делался на бытовые вещи – поэтому сохранилось немало фотографий того, как моряки стирают и сушат бельё, драят палубу и даже танцуют друг с другом под патефон. В общем, развлекаются и развлекают публику как могут.

Известно, что после войны военные отчитались о том, что именно на USS Recruit завербовалось 25 тысяч человек, пожелавших пойти на войну. И это всего за пару лет – этот "Рекрут" был расформирован в марте 1920-го года. Его планировалось перевезти на новое место, но всё оказалось не так просто.


Перевозить планировалось сравнительно недалеко, на Кони-Айленд. Корабль сначала разобрали, а потом подсчитали – оказалось, что стоимость переезда получается выше, чем стоимость самого корабля. В общем, решили не перевозить, а материалы использовали для других целей. Но опыт USS Recruit, как мы понимаем, пригодился уже очень скоро – до новой войны оставалось не так много времени.

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Метки: США   интересно   корабль   познавательно   факты   фото   
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648k
Alexey Berestenko 49 минут назад
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43k
Элек Мек Час назад
Дурной пример заразителен.
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