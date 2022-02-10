Зачем в кораблях делают отверстия ниже ватерлинии

И поэтому не многие знают, что у таких вот судов, а также и у кораблей, есть довольно большие отверстия ниже ватерлинии. Эти отверстия круглые, они закрыты решётками, и из них не сбрасывается якорь. Потому что система сброса якоря находится выше ватерлинии, а эти отверстия всегда находятся под водой.

Так зачем же они нужны?

По этому вопросу мы решили проконсультироваться с работником судостроительной верфи.