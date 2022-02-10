Зачем в кораблях делают отверстия ниже ватерлинии

Мало кто видел корабли и прочие суда на сборочных стапелях и в сухих доках. В основном мы можем видеть баржи, танкеры, сухогрузы и прочие контейнеровозы уже будучи спущенными на воду.
И поэтому не многие знают, что у таких вот судов, а также и у кораблей, есть довольно большие отверстия ниже ватерлинии. Эти отверстия круглые, они закрыты решётками, и из них не сбрасывается якорь. Потому что система сброса якоря находится выше ватерлинии, а эти отверстия всегда находятся под водой.
Так зачем же они нужны?
По этому вопросу мы решили проконсультироваться с работником судостроительной верфи.
Примечательно также и то, что на носовой части борта судна выше ватерлинии нанесены специальные обозначения.
Условный знак спереди похож на закорючку с выступом, и обозначает он конфигурацию бульба. Это такой округлый выступ в носовой части судна. Этот знак позволяет сделать вывод о том, насколько бульб выпирает. Потому что он, как правило, скрыт под водой, и увидеть его через мутную воду не всегда возможно.
Также рядом с этой закорючкой есть и обозначение отверстия, которое ниже ватерлинии. Значок этот круглый с пропеллером внутри. Местоположение этого знака определяется расположением самого отверстия, и таким образом можно определить, где именно под водой находится отверстие.
Если посмотреть ближе, то отверстие это закрыто решёткой. А всё потому, что внутри находится гребной винт. И нужен этот винт для того, чтобы судно могло смещаться вбок. Это нужно для маневрирования в узких проливах.
Решётка же нужна для того, чтобы в винт не затягивало всякую морскую живность. Не секрет, что морские котики любят лежать на бульбах таких вот судов. В Интернете есть много фотографий. Так вот, чтобы их не затянуло в это отверстие прямиком в гребной винт, как раз и нужны эти решётки.
Что же касается размеров этих отверстий, то они пропорциональны размеру судна. Привод этих гребных корректирующих винтов может быть разный. Иногда прямо в ступицу встраивают гребной электродвигатель с редуктором. В других же случаях в ступице стоит конический редуктор, который соединяется с валом, а гребной электромотор стоит внутри корабля.
Лопасти гребного винта обычно имеют изменяемый шаг. Также направление тяги (отбрасывания воды) зависит от положения этих лопастей. Что же касается усилия, то оно регулируется как углом атаки лопастей, так и скоростью вращения электродвигателя через частотный преобразователь.
Примечательно также и то, что эти отверстия в режиме хода не закрывают люками. Иными словами, все знают, что они создают гидравлические завихрения в воде, и было бы правильно снабжать их сдвижными крышками, чтобы вода обтекала их без лишних завихрений. Но на практике такое не делается, и все эти отверстия снабжены лишь защитными решётками.
На верфи нам так и не смогли объяснить, почему эти отверстия не снабжены автоматическими заглушками.
Теперь от носовых отверстий переходим к кормовым.
Поскольку суда двигаются боком, то смешать нужно не только нос, но и корму. И здесь тоже есть аналогичные отверстия. Но если в носовой части как правило достаточно одного гребного подруливающего винта то в корме их может быть несколько. Причём они могут быть направлены под разными углами.
На фото отлично видно, как рядом с гребным винтом, который отвечает за движения судна вперёд и назад, есть ещё и отверстия с подруливающими гребными винтами внутри.
Они позволяют обойтись судну без руля. Т. е. во время движения судно меняет своё направление за счёт смещения кормы как раз благодаря мощным водяным струям из-под этих винтов.
Источник:
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