Интимные фото Rolling Stones, Джона Леннона и других звезд от Майкла Путленда

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По словам самого Майкла Путленда (Michael Putland), в 70-х у него не было выходных.
Именитый музыкальный фотограф на протяжении четырех десятилетий запечатлевал рок-звезд с близкого расстояния. Rolling Stones, Джон Леннон, Дэвид Боуи — среди героев его снимков множество популярных музыкантов того времени.
Мик Джаггер с супругой Бьянкой спят во время утреннего рейса после концерта в Берлине, 1973 год. Майкл Путленд тогда путешествовал с группой как их фотограф.
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Три рок-богини: Крисси Хайнд из The Pretenders, Дебора Харри из Blondie и Вивьен Альбертин из The Slits. 1980 год.
Таким серьезным Майкл Путленд запечатлел Джона Леннона во время его интервью для журнала Beat в центральном офисе звукозаписывающей компании Apple Records.
Настоящие отцы рок-н-ролла: Мик Джаггер и Кит Ричардс с сыном Кита, 4-летним Марлоном, во время саундчека перед концертом на лондонском стадионе «Уэмбли», 1973 год.
Сьюзи Сью отдыхает, Лондон, 1980 год. По ее словам, эта фотосессия, проведенная в ее квартире в лондонском районе Мэрилебон, стала одной из ее любимых.
Это фото солиста группы T. Rex Марка Болана было сделано на пике его славы, во время записи на студии, расположенной в замке Шато д’Эрувиль неподалеку от Парижа. Путленд вспоминает его как «очень милого, но немного высокомерного парня».
Rolling Stones во время съемки видеоклипа на их песню It’s Only Rock ‘n Roll, Лондон, 1974 год. По словам Путленда, начало съемок затягивалось, потому что Кит Ричардс серьезно опаздывал. «Всю комнату залили пеной, и мы едва не утонули в ней», — вспоминает Майкл.
Мик Джаггер с Бобом Марли и участником группы The Wailers Питером Тошем за кулисами театра «Палладиум» в Нью-Йорке, 1978 год. «Фото было сделано в тот момент, когда Мик только завершил свое выступление. Он выглядит очень довольным, да и атмосфера там тогда была отличная», — вспоминает Майкл Путленд.
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Метки: Культура знаменитости история
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