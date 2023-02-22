Интимные фото Rolling Stones, Джона Леннона и других звезд от Майкла Путленда

Мик Джаггер с Бобом Марли и участником группы The Wailers Питером Тошем за кулисами театра «Палладиум» в Нью-Йорке, 1978 год. «Фото было сделано в тот момент, когда Мик только завершил свое выступление. Он выглядит очень довольным, да и атмосфера там тогда была отличная», — вспоминает Майкл Путленд.