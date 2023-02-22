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Интимные фото Rolling Stones, Джона Леннона и других звезд от Майкла Путленда

Интимные фото Rolling Stones, Джона Леннона и других звезд от Майкла Путленда

Автор:
22 февраля 2023 09:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Культура   знаменитости   история   
565
12

По словам самого Майкла Путленда (Michael Putland), в 70-х у него не было выходных.

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Метки: Культура   знаменитости   история   
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6  комментариев
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72k
Доктор Джонс 2 часа назад
А где интим?
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Сергей Викторович 2 минуты назад
Тема сисек не раскрыта
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2k
Walther 11 минут назад
Я, так понимаю,"интимные" в данном контексте - это "частные"?
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1k
Шапкин 2 часа назад
Интимные фото, интимные фото...
Сиськи где?
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31k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Джаггер всю жизнь бухал и перепробовал всю наркоту, которая была в те времена. Он никогда этого не скрывал. Типа - да идите в зад, мне так нравится. В общем есть очень много его фотографий, которые не напечатают на первой обложке таблоидов )
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